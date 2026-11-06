भारत की टॉप 6 कारें, जिनमें लंबी हाईवे यात्राओं के लिए बेहतरीन अंडर-थाई सपोर्ट मिला

एक कार में बेहतरीन इंजन, आरामदायक सफर और कई सारे फीचर्स हो सकते हैं. लेकिन अगर उसकी सीट खराब तरीके से बनी है या उसका आकार सही नहीं है, तो यह आपके पूरे अनुभव को काफी हद तक खराब कर सकती है. हम पत्रकार अक्सर 'अंडर-थाई सपोर्ट' (जांघों के नीचे मिलने वाले सपोर्ट) की बात करते हैं—यानी यह कि सीट का कुशन आपकी जांघों के निचले हिस्से को कितनी अच्छी तरह सहारा देता है. अगर कुशन छोटा हो, तो आपकी जांघों को सही सपोर्ट नहीं मिल पाता; जबकि एक अच्छी बनावट वाली सीट आपको ड्राइविंग के दौरान आरामदेह स्थिति में रहने में मदद करती है.

तो यहाँ भारत की छह लोकप्रिय कारें दी गई हैं, जिन पर आप नज़र डाल सकते हैं, अगर आप अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं.

1.होंडा सिटी

इनके लिए सबसे उपयुक्त: ऐसे खरीदार जो आरामदायक सेडान पसंद करते हैं

होंडा सिटी, खासकर अपनी मौजूदा पीढ़ी में, उन खरीदारों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो केबिन स्पेस और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव को अहमियत देते हैं. इसका खुला-खुला कैबिन, दूसरी रो में आरामदायक बेंच सीट और पारंपरिक सेडान जैसी बैठने की स्थिति इसे हाईवे की लंबी यात्राओं के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है.

अगर आप गाड़ी चलाते हुए कई घंटे बिताते हैं, तो इसकी आगे की सीटें खास ध्यान देने लायक हैं, जबकि पीछे बैठने वालों को काफी लेगरूम मिलता है. अगर आप SUV की सीधी बैठने की स्थिति के बजाय थोड़ी नीचे बैठकर गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, तो 'सिटी' (City) पर जरूर विचार करना चाहिए.

2. ह्यून्दे क्रेटा

इनके लिए सबसे उपयुक्त: रोज़मर्रा के इस्तेमाल और परिवार के साथ रोड ट्रिप के लिए

ह्यून्दे क्रेटा में SUV जैसी ड्राइविंग पोज़िशन, एक प्रैक्टिकल कैबिन और आसानी से चलाई जा सकने वाली खूबियां मिलती हैं. यह उन खरीदारों के लिए बहुत बढ़िया है जो रोज़मर्रा के आने-जाने, वीकेंड ट्रिप और हाइवे की लंबी यात्राओं के लिए एक ही गाड़ी चाहते हैं. इसकी आगे और पीछे की सीटें एक सीधी (अपराइट) पोज़िशन देती हैं, जहाँ से सड़क का नज़ारा बहुत अच्छे से दिखता है. हालाँकि, क्रेटा की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसका एक बेहतरीन 'ऑल-राउंड पैकेज' है, न कि केवल इसकी सीटिंग से जुड़ी कोई एक ख़ास खूबी.

3. किआ सेल्टॉस

इनके लिए सबसे उपयुक्त: ऐसे खरीदार जो बेहतरीन फीचर्स वाली SUV की तलाश में हैं.

किया सेल्टॉस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो एक आधुनिक केबिन और ढेरों फीचर्स से लैस SUV चाहते हैं. इसकी फ्रंट-सीट एडजस्टमेंट की सुविधाएँ और ड्राइविंग का कुल अनुभव इसे लंबी दूरी के बार-बार सफर के लिए एक विचार करने लायक विकल्प बनाते हैं.

लंबी कद-काठी वाले ड्राइवरों को सीट के निचले हिस्से पर खास ध्यान देना चाहिए. एक ऐसा कुशन जो आपके घुटनों के पीछे दबाव डाले बिना आपकी जांघों के ज्यादातर हिस्से को सहारा दे, वह कई घंटों की ड्राइविंग के दौरान काफी आरामदायक साबित हो सकता है. पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें काफी लेगरूम, बेहतरीन सीट सपोर्ट और पैनोरमिक सनरूफ की सुविधा दी गई है.

4.टाटा सफारी

इनके लिए सबसे उपयुक्त: बड़े परिवार और लंबी दूरी की यात्राएं.

अगर आप ऐसी SUV की तलाश में हैं जिसमें यात्रियों और सामान के लिए ज़्यादा जगह हो, तो सफारी एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है. इसमें तीन कतारों (थ्री-रो) वाली सीटिंग है, जो इसे पारिवारिक छुट्टियों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है. साथ ही, इसका बड़ा केबिन आम SUV के मुकाबले यात्रियों को ज़्यादा जगह देता है.

इसकी खूबी को और बढ़ाने वाली चीज़ है दूसरी रो में लगी आरामदायक कैप्टन सीटें, जो काफी खास और आरामदायक लगती हैं. तीसरी रो को और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन यह भी कोई बहुत खराब नहीं है.

5. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

इनके लिए सबसे उपयुक्त: पिछली सीट पर बैठे यात्री और पारिवारिक यात्रा

लंबी दूरी के सफर के लिए आरामदायक कैबिन की कोई भी सूची टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती. इसके MPV लेआउट में यात्रियों के लिए जगह को प्राथमिकता दी गई है, और कुछ खास वेरिएंट्स में दूसरी रो में कैप्टन सीटें मिलती हैं, जिनमें ओटोमन-स्टाइल लेग रेस्ट जैसे अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं. ये लेग रेस्ट पैरों के निचले हिस्से को अतिरिक्त सपोर्ट देते हैं, जो लंबी यात्राओं में काफी काम आते हैं. हालांकि, इसके निचले वेरिएंट्स में सीटों के कुशन को और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगले अपडेट में पिछली सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा जोड़ना एक बड़ा सुधार हो सकता है.

6. महिंद्रा XUV7X0

इनके लिए सबसे उपयुक्त: ऐसे खरीदार जो एक बड़ी और बहुउपयोगी SUV चाहते हैं.

आज की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक, महिंद्रा XUV7X0 में काफी जगह वाला केबिन, आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव और विकल्प के तौर पर तीसरी रो (थर्ड रो) मिलती है. इसका शानदार लुक, भरपूर जगह और आराम, तथा ढेर सारे फीचर्स इसे कई परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

अन्य लोकप्रिय कारें जिन पर विचार किया जा सकता है.

ह्यून्दे वरना, टाटा हैरियर, ह्यून्दे अल्काजार, किआ कारेंज क्लेविस, मारुति सुजुकी XL6 और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पर भी नज़र डाली जा सकती है. वरना उन लोगों के लिए एक विकल्प है जो सेडान खरीदना चाहते हैं, जबकि हैरियर और अल्काजार SUV खरीदने वालों के लिए हैं. किआ कारेंज क्लेविस, XL6 और इनोवा क्रिस्टा उन परिवारों के लिए खास तौर पर उपयुक्त हैं जो तीन-रो (तीन कतारों वाली) गाड़ियों की तलाश में हैं.

खरीदने से पहले जांघों के नीचे मिलने वाले सपोर्ट को कैसे चेक करें

शोरूम में एक छोटी सी विजिट से शायद यह पता न चले कि तीन-चार घंटे बाद भी सीट आरामदायक रहेगी या नहीं। टेस्ट ड्राइव के दौरान इन बातों का ध्यान रखें:

सीट की लंबाई जांचें: सीट पर बैठने पर आपकी जांघों को अच्छा सहारा मिलना चाहिए और घुटनों के पीछे दबाव महसूस नहीं होना चाहिए.

बैठने की सही स्थिति बनाएं: पैडल तक पैर आसानी से पहुंचने चाहिए और घुटने थोड़े मुड़े होने चाहिए.

हर सीट पर बैठकर देखें: सिर्फ बड़ा केबिन देखकर यह न मानें कि सभी सीटें आरामदायक होंगी.

लंबी टेस्ट ड्राइव लें: लंबे समय तक गाड़ी चलाने से उन जगहों पर दबाव का पता चल सकता है, जो कुछ समय बाद महसूस होता है.