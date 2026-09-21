भारत की 7 सबसे भरोसेमंद पेट्रोल एसयूवी जो जेब पर कम बोझ डालने के साथ करवाती हैं टैंशन फ्री सफर
- एसयूवी चुनते समय भरोसेमंदता, फ़्यूल एफ़िशिएंसी और रीसेल वैल्यू अहम बातें होती हैं
- ये सात पेट्रोल एसयूवी भरोसेमंद पावरट्रेन और इस्तेमाल में किफ़ायती लागत का बेहतरीन मेल हैं
- कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेकर मिड-साइज़ मॉडल तक, अलग-अलग सेगमेंट में कई भरोसेमंद विकल्प हैं
भारत में कार खरीदने की बात आती है, तो भरोसेमंद होना सबसे अहम बातों में से एक है. कार मालिक, खासकर मास मार्केट सेगमेंट में, तीन खूबियां देखते हैं – अच्छा माइलेज, अच्छी रीसेल वैल्यू और भरोसा. भरोसा सिर्फ़ इंजन की परफॉर्मेंस के मामले में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कार की बनावट व फिनिशिंग के मामले में भी देखा जाता है. इसलिए, यहां 7 ऐसी एसयूवी की लिस्ट दी गई है जो हमारे हिसाब से बाज़ार में सबसे भरोसेमंद ऑप्शन हैं. और चूंकि पेट्रोल मॉडल का मार्केट शेयर ज़्यादा है, इसलिए हमने ऐसी SUV चुनी हैं जो अपने पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती हैं.
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मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV में से एक है, और इसके पीछे एक वजह है. पहली बात, इसके साथ मारुति का नाम जुड़ा है, जो उन तीन खूबियों के लिए जानी जाती है जिनका ज़िक्र मैंने पहले किया था. दूसरी बात, ब्रेज़ा एक भरोसेमंद और परखी हुई गाड़ी है; इसका मेंटेनेंस सस्ता है, परफ़ॉर्मेंस अच्छी है और मारुति सुज़ुकी की गाड़ी होने के नाते, इसे दोबारा बेचने पर अच्छी कीमत मिलती है. इसमें अब भी भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स का विकल्प है. साथ ही, अब इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मौजूद है, जो उन खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करेगा जिन्हें ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस चाहिए.
ह्यून्दे वेन्यू
सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ह्यून्दे वेन्यू भी एक बहुत भरोसेमंद ऑप्शन रही है. इस SUV में पेट्रोल और डीज़ल, दोनों तरह के इंजन का ऑप्शन मिलता है; हालांकि, पेट्रोल वर्जन की डिमांड ज़्यादा है. इसमें आपको दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं – एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड मोटर और दूसरा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल। टर्बो पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावरफुल और दमदार है और डीज़ल इंजन का ऑप्शन होने के बावजूद खरीदारों के बीच इसकी काफ़ी अच्छी जगह है.
स्कोडा काइलाक
हालांकि सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में यह नए मॉडल्स में से एक है, लेकिन स्कोडा काइलाक (Skoda Kylaq) पहले से ही एक साल से ज़्यादा समय से मार्केट में मौजूद है. फोक्सवैगन ग्रुप के इस सबसे छोटे मॉडल में 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन मिलते हैं. काइलाक ने खुद को एक बेहतरीन एंट्री-लेवल SUV साबित किया है और इसकी हर महीने लगभग 3500-4000 यूनिट्स बिकती हैं, जिससे यह स्कोडा का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया है. फीचर्स और आरामदायक सुविधाओं के मामले में यह सभी ज़रूरी चीज़ें और उससे भी ज़्यादा कुछ देता है, जिससे यह एक बेहतरीन पैकेज बन जाता है.
होंडा एलिवेट
अगर आप एक भरोसेमंद और काम की पेट्रोल SUV ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि होंडा एलिवेट मेरी टॉप पसंद में से एक होगी. होंडा सिटी वाले ही प्लेटफ़ॉर्म पर बनी एलिवेट में वही भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन के साथ आता है. इस एसयूवी में आरामदायक और बड़ी जगह वाला कैबिन, वायरलेस कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन सिस्टम, ADAS और कई ज़रूरी फ़ीचर्स भी दिए गए हैं.
मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा
मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा, ब्रेज़ा की खूबियों को और बेहतर बनाती है. इसमें वही भरोसेमंद और शानदार पैकेज मिलता है, लेकिन बड़े साइज़ के साथ। साथ ही, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, ज़्यादा केबिन स्पेस और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी मिलता है. इसके प्योर पेट्रोल मॉडल में माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला 1.5-लीटर इंजन दिया गया है.
टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर
टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर का बेस ग्रांड विटारा जैसा ही है, इसलिए इसमें भी वही भरोसेमंद खूबियां मिलती हैं. लेकिन इसके साथ ही, आपको टोयोटा की भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सर्विस भी मिलती है. इंजन ऑप्शन, परफॉर्मेंस और आरामदायक सुविधाओं के मामले में यह ग्रां विटारा जैसी ही है; इसमें आपको नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है. इन दोनों में से किसी एक को चुनने का फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस ब्रांड को ज़्यादा पसंद करते हैं.
किआ सेल्टॉस
किआ सेल्टॉस शायद इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाला मॉडल है, और अगर आप इस सेगमेंट की सबसे अच्छी कार चाहते हैं, तो यही वह कार है. इसमें लगभग हर मॉडर्न फ़ीचर और टेक्नोलॉजी मिलती है - जैसे LED लाइटिंग, स्पोर्ट अलॉय व्हील्स, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स वाला बोनट, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ़, बड़ी स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर वगैरह. आपको इसमें लेटेस्ट लेवल 2 ADAS फ़ंक्शंस भी मिलते हैं, साथ ही कई तरह की सेफ़्टी टेक्नोलॉजी भी स्टैंडर्ड तौर पर दी गई हैं. किआ आपको 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ-साथ 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी देती है. दोनों में ही आपको मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है. इसके अलावा, किआ सेल्टॉस पर 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है.
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