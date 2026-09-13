भारत में बेहतरीन फ़ैक्ट्री वारंटी पैकेज वाली टॉप कारें

कार की वारंटी, कार रखने के खर्च को कम रखने में अहम भूमिका निभाती है. यह लंबे समय तक मन की शांति देती है, खासकर नई कार खरीदने वालों के लिए. यह बात और भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आजकल की कारें टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा एडवांस्ड होती जा रही हैं.

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आम तौर पर खरीदार कीमत, फ़ीचर्स, परफ़ॉर्मेंस, फ़्यूल एफ़िशिएंसी और सुरक्षा जैसी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैन्युफ़ैक्चरर की तरफ़ से दी जाने वाली वारंटी पर भी विचार करना चाहिए.

भारत में मैन्युफैक्चरर्स अलग-अलग वारंटी पैकेज देते हैं; कुछ ज़्यादा समय का स्टैंडर्ड कवरेज देते हैं, तो कुछ अनलिमिटेड-किलोमीटर वारंटी या मैन्युफैक्चरर की तरफ़ से एक्सटेंडेड वारंटी प्लान देते हैं. कवरेज मॉडल, वैरिएंट और पावरट्रेन के आधार पर भी अलग-अलग हो सकता है.

यहाँ भारत की कुछ ऐसी कारें और ब्रांड हैं जो अभी अच्छे फ़ैक्टरी वारंटी पैकेज देते हैं.

एमजी मैजेस्टर

भारत में एसयूवी के बीच एमजी मजेस्टर को सबसे लंबे स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज में से एक मिलता है. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया इसे अपने 5-5-5 ओनरशिप पैकेज के तहत पांच साल/अनलिमिटेड-किलोमीटर वारंटी के साथ पेश करती है, जिसमें रोडसाइड असिस्टेंस और पांच लेबर-फ्री सर्विस भी शामिल हैं.

अनलिमिटेड-किलोमीटर कवरेज की वजह से, डीज़ल से चलने वाली मैजेस्टर (Majestor) ज़्यादा माइलेज वाले यूज़र्स के लिए खास तौर पर उपयुक्त है, बशर्ते कि वे मैन्युफ़ैक्चरर की वारंटी की शर्तों और नियमों का पालन करें.

किआ कार्स

किआ अपने मौजूदा मॉडलों पर तीन साल/असीमित किलोमीटर की मानक वारंटी प्रदान करती है.

यह कवरेज निजी इस्तेमाल वाली पैसेंजर गाड़ियों के लिए है. इसमें सेल्टॉस, सॉनेट, कारेंज, कारेंज क्लैविस, कॉर्निवाल, EV6, सिरोस, कारेंज क्लैविस ईवी और सिरोस ईवी जैसे मॉडल शामिल हैं. किआ कुछ खास मॉडल्स के लिए एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी देती है. मॉडल और प्लान के आधार पर, कवरेज को सात साल तक बढ़ाया जा सकता है; सेल्टॉस, कारेंज और कारेंज क्लैविस जैसे मॉडल्स के लिए यह 1.6 लाख किलोमीटर तक हो सकता है.

ह्यून्दे क्रेटा

ह्यून्दे क्रेटा के साथ तीन साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिससे यह उन खरीदारों के लिए सही है जो साल भर में ज़्यादा दूरी तक गाड़ी चलाते हैं. ह्यून्दे एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी देती है, जो चुने गए प्लान के आधार पर स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड के बाद भी कवरेज दे सकते हैं. क्रेटा पेट्रोल और डीज़ल दोनों तरह के इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिससे इसे होंडा एलिवेट पर बढ़त मिलती है, क्योंकि एलिवेट सिर्फ़ पेट्रोल इंजन के साथ आती है.

होंडा एलिवेट

होंडा एलिवेट के साथ तीन साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है. सिर्फ़ पेट्रोल इंजन वाली SUV होने के बावजूद, इसकी अनलिमिटेड किलोमीटर कवरेज इसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है.

होंडा, एलिवेट के लिए एक्सटेंडेड वारंटी के विकल्प भी देती है, जिससे ग्राहक लागू प्रोग्राम के तहत स्टैंडर्ड वारंटी अवधि के बाद भी मैन्युफैक्चरर-सपोर्टेड कवरेज का लाभ उठा सकते हैं.

फोक्सवैगन वर्टुस/टाइगुन

फोक्सवैगन वर्टुस और टाइगुन के साथ फोक्सवैगन इंडिया का '4EVER Care' पैकेज मिलता है, जिसमें चार साल/1 लाख किलोमीटर की वारंटी, चार साल की रोडसाइड असिस्टेंस और तीन लेबर-फ्री सर्विस शामिल हैं.

यह वारंटी चार साल या 1 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, के लिए मान्य है. जो ग्राहक ज़्यादा समय के लिए कवरेज चाहते हैं, उनके लिए फोक्सवैगन एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प भी देती है.

स्कोडा कुशक

स्कोडा कुशक पर फोक्सवैगन की तरह ही चार साल/1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है. इससे इसे कई अन्य मैन्युफैक्चरर्स द्वारा दी जाने वाली तीन साल की कवरेज की तुलना में ज़्यादा लंबी स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है.

वारंटी चार साल या 1 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, के लिए मान्य है. लागू पैकेज के आधार पर, स्कोडा रोडसाइड असिस्टेंस और एक्सटेंडेड वारंटी के विकल्प भी देती है.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैज़र

टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैज़र के साथ तीन साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है (जो भी पहले पूरा हो). टोयोटा एक एक्सटेंडेड वारंटी भी देती है, जिससे कवरेज पांच साल या 2.2 लाख किलोमीटर तक बढ़ जाता है.

2.2 लाख किलोमीटर की लिमिट टैज़र को ज़्यादा माइलेज वाले यूज़र्स के लिए खास तौर पर काम की बनाती है. टोयोटा अपने ओनरशिप पैकेज के हिस्से के तौर पर रोडसाइड असिस्टेंस भी देती है. खरीदारों को गाड़ी खरीदते समय एक्सटेंडेड वारंटी की सही शर्तें, पात्रता और कीमत के बारे में पता कर लेना चाहिए.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर के साथ तीन साल/1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, और साथ ही पांच साल/2.2 लाख किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प भी उपलब्ध है.

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन के हाइब्रिड कंपोनेंट्स के लिए अलग से कवरेज भी मिलता है, जिसमें हाइब्रिड बैटरी के लिए 8 साल/1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी शामिल है (यह लागू होने वाली शर्तों के अधीन है).

एक्सटेंडेड व्हीकल वारंटी, हायराइडर को उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है जो इसे लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं, खासकर उनके लिए जो हर साल ज़्यादा दूरी तक गाड़ी चलाते हैं.

निर्णय

नई कार खरीदते समय वारंटी कवरेज एक अहम बात होती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो लंबे समय तक कार अपने पास रखना चाहते हैं. हालांकि, लंबी वारंटी का मतलब हमेशा बेहतर भरोसेमंदता नहीं होता, लेकिन इससे अचानक होने वाली मरम्मत का आर्थिक जोखिम कम हो सकता है.

एमजी मजेस्टर अपनी पाँच साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी के कारण अलग पहचान बनाती है, जबकि किआ अपनी मौजूदा पैसेंजर गाड़ियों की रेंज पर तीन साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी देती है. ह्यून्दे क्रेटा और होंडा एलिवेट पर भी तीन साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है. फोक्सवैगन और स्कोडा चार साल/1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती हैं, जबकि टोयोटा की टैज़र और हायराइडर को एक्सटेंडेड वारंटी प्लान के साथ पाँच साल/2.2 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिल सकती है.

आखिरकार, खरीदारों को अपनी सालाना ड्राइविंग और गाड़ी रखने की अवधि पर विचार करना चाहिए. ज़्यादा चलने वाली गाड़ियों के मालिकों को अनलिमिटेड-किलोमीटर कवरेज से फ़ायदा हो सकता है, जबकि लंबे समय तक गाड़ी रखने वालों को एक्सटेंडेड वारंटी प्लान की लागत और कवरेज की तुलना करनी चाहिए. वारंटी की शर्तें मॉडल, वैरिएंट और पावरट्रेन के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए खरीदारों को खरीदने से पहले मैन्युफैक्चरर की लेटेस्ट शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए.