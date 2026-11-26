कार खरीदते समय, केवल शोरूम कीमत से आगे बढ़कर सोचना फायदेमंद होता है. अच्छी रीसेल वैल्यू वाली कार होने से, जब आप अपनी कार बदलना (अपग्रेड करना) चाहें, तो यह आपके लिए काफी किफायती साबित हो सकती है. भारत में, पुरानी कारों की मांग व्यावहारिक बातों पर निर्भर करती है, जैसे: भरोसेमंदता, ईंधन की बचत, सर्विस की उपलब्धता, चलाने का खर्च, और यह कि कार अलग-अलग परिवारों और ड्राइविंग की स्थितियों के हिसाब से कितनी उपयुक्त है.

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2026 के एक अध्ययन में, जो पुरानी कारों की वास्तविक खरीद-बिक्री पर आधारित था, यह पाया गया कि पांच साल बाद एक औसत कार की कीमत में लगभग 41% की कमी आ जाती है. कुछ मॉडल बेहतर स्थिति में रहते हैं, क्योंकि सेकंड-हैंड खरीदारों के बीच उनकी लगातार मांग बनी रहती है और उनकी साख भी मजबूत होती है.

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा

इनोवा की मजबूती, जगह और लंबी दूरी के सफर में आराम देने की खूबी इसे परिवारों और फ्लीट ऑपरेटरों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है. इसी भारी मांग की वजह से पुरानी इनोवा की कीमतें भी अच्छी बनी रहती हैं. हालांकि, खरीदारों को सर्विस रिकॉर्ड और गाड़ी के इस्तेमाल को ध्यान से जांच लेना चाहिए, क्योंकि कई गाड़ियां काफी ज्यादा किलोमीटर चल चुकी होती हैं.

टोयोटा फॉर्च्यूनर

फॉर्च्यूनर उन खरीदारों के बीच काफी लोकप्रिय है, जो एक बड़ी और दमदार SUV चाहते हैं, जिसकी सड़क पर एक मजबूत मौजूदगी (road presence) हो. इसकी लोकप्रियता और मजबूती की साख के कारण इसकी वैल्यू बनी रहती है, लेकिन इसे खरीदने और इसके रखरखाव (maintenance) का खर्च अधिक होने की वजह से, इसकी रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि कम खर्च वाली गाड़ियों की होती है.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

स्विफ्ट एक व्यावहारिक हैचबैक है जिसे काफी लोग पसंद करते हैं. यह अच्छा माइलेज देती है और इसके साथ मारुति सुजुकी का व्यापक सर्विस नेटवर्क भी मिलता है. इसकी किफायती कीमत के कारण, पुरानी कार खरीदने वालों के बीच भी इसकी काफी मांग है.

मारुति सुजुकी बलेनो और वैगनआर

ये मॉडल अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन दोनों को ही मजबूत ब्रांड पहचान और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसानी का फायदा मिलता है. बलेनो एक बड़ी और प्रीमियम हैचबैक है, जबकि वैगनआर का ऊंचा डिजाइन और इसे आसानी से चला पाने की खूबी, इसे शहर के लोगों और परिवारों के बीच लोकप्रिय बनाती है.

ह्यून्दे क्रेटा

फीचर्स से भरपूर कॉम्पैक्ट SUV चाहने वाले खरीदारों के लिए क्रेटा एक लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है. इसका जाना-पहचाना नाम, व्यापक लोकप्रियता और पुरानी कारों के बाज़ार में मज़बूत मौजूदगी की वजह से, कई सालों बाद भी इसकी मांग बनी हुई है.

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा

एक भरोसेमंद ब्रांड वाली कॉम्पैक्ट SUV होने और इसे अपनाना काफी आसान होने के कारण, ब्रेज़ा उन खरीदारों को आकर्षित करती है जो बिना किसी बड़ी और महंगी गाड़ी में जाए, ऊँची सीटिंग पोज़िशन चाहते हैं.

रीसेल वैल्यू शहर, ईंधन के प्रकार, ट्रांसमिशन, ट्रिम और गाड़ी की स्थिति के आधार पर अलग-अलग होती है. स्थानीय नियम भी मांग पर असर डाल सकते हैं, खासकर पुरानी डीजल कारों के मामले में. माइलेज, एक्सीडेंट का इतिहास, सर्विस का पूरा रिकॉर्ड और असल खरीद कीमत - ये सभी बातें तय करती हैं कि किसी कार के लिए कितनी कीमत मिल सकती है.

रीसेल वैल्यू बनाए रखने के लिए, समय-समय पर सर्विसिंग कराते रहें, इनवॉइस संभाल कर रखें, बिना अनुमति के कोई बड़ा बदलाव न करें और कार को अच्छी स्थिति में रखें. खरीदने से पहले, अपने इलाके में मौजूद पुरानी कारों की लिस्टिंग और ट्रेड-इन एस्टीमेट की तुलना करें. रीसेल का अच्छा रिकॉर्ड होना फायदेमंद है, लेकिन सबसे सही विकल्प वही कार है जो आज आपकी ज़रूरतों और बजट के हिसाब से फिट बैठती हो.