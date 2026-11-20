इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोचते समय खरीदारों के मन में सबसे बड़े सवालों में से एक यह होता है कि फुल चार्ज होने पर कार असल में कितनी दूर तक चलेगी, खासकर हाइवे पर. कंपनियों द्वारा बताई गई रेंज एक अलग बात है, लेकिन असल दुनिया में मिलने वाली रेंज ही मायने रखती है. बेशक, रेंज इस बात पर.

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हालाँकि, भारत में ऐसी इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ रही है जो असल परिस्थितियों में 400 km से ज़्यादा की दूरी तय कर सकती हैं. हमारे टेस्ट के अनुभव और अनुमानों के आधार पर, यहाँ छह विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.

महिंद्रा XEV 9e - 480-500 किमी

महिंद्रा XEV 9e इस लेख में शामिल सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV में से एक है. इसमें 79 kWh का बैटरी पैक और पीछे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर है, जो कंपनी की अन्य गाड़ियों में भी देखने को मिलती है, लेकिन XEV 9e की MIDC रेंज 656 km बताई गई है. हमारे टेस्ट साइकिल में, फुल चार्ज पर यह 480 km से 500 km तक चली. इसकी मोटर 282 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क पैदा करती है, और यह पिछले पहियों को ताकत देती है.

BYD सीलियन 7 - 500 किमी के करीब

BYD सीलियन 7 सिंगल-मोटर और डुअल-मोटर वर्ज़न में आती है, और दोनों में 82.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. सिंगल-मोटर वर्ज़न 308 bhp की ताकत बनाती है, जबकि परफॉरमेंस AWD वर्ज़न में दो मोटरें हैं जो कुल मिलाकर 523 bhp की ताकत देती हैं. सिंगल-मोटर वर्ज़न की रेंज 587 km और परफॉरमेंस AWD की रेंज 542 km बताई गई है. सामान्य ड्राइविंग स्थितियों में, हमारा अनुमान है कि फुल चार्ज होने पर यह लगभग 500 km तक चल सकती है.

टाटा हैरियर ईवी AWD - 460 किमी

हमारे टेस्ट में टाटा हैरियर EV के ऑल-व्हील-ड्राइव वर्ज़न ने 460 km की रेंज दी है. इसमें 75 kWh का बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं: आगे की तरफ 155 bhp की मोटर और पीछे की तरफ 235 bhp की मोटर. इनका कुल टॉर्क 504 Nm है. टाटा का दावा है कि इसकी MIDC रेंज 622 km है, जबकि असल दुनिया में यह लगभग 490 km की रेंज देती है. हमारा टेस्ट रिज़ल्ट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 460 km की दूरी काफी अच्छी है.

महिंद्रा BE 6 स्पोर्टेक – 430 km से ज़्यादा

महिंद्रा BE 6 स्पोर्टेक तीन बैटरी पैक विकल्पों - 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh - के साथ उपलब्ध है. इसके लिए दावा की गई MIDC रेंज क्रमशः 548 km, 651 km और 683 km है. अगर आपकी प्राथमिकता रेंज है, तो 79 kWh वाली बड़ी बैटरी चुनना बेहतर रहेगा; यह असल ड्राइविंग स्थितियों में आसानी से 430 km से ज़्यादा की रेंज दे सकती है. BE 6 में पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 282 bhp तक की ताकत और 380 Nm का टॉर्क पैदा करती है.

MG हेक्टर टोमाहॉक EV – अनुमानित 410-420 km

MG हेक्टर टोमाहॉक EV में 69.2 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो फुल चार्ज होने पर 517 km तक की रेंज देने का दावा करता है. हमारा मानना ​​है कि असल स्थितियों में यह लगभग 410-420 km की रेंज दे पाएगी. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है.

कुछ अन्य इलेक्ट्रिक कारें जिन पर विचार किया जा सकता है और जो लगभग 400 km की रेंज दे सकती हैं, उनमें किआ कैरेंस क्लेविस EV, ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व EV, BYD एटो 3 और इसी तरह की अन्य गाड़ियाँ शामिल हैं.