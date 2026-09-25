सही देखभाल के साथ 2 लाख किमी से ज्यादा चल सकती हैं ये पेट्रोल कारें, जानें कौन-कौन सी हैं
हम डीज़ल कारें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे मज़बूत होती हैं और लंबे समय तक (यानी बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक) चल सकती हैं. लेकिन क्या कुछ पेट्रोल कारें भी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलने के बाद भी भरोसेमंद बनी रहती हैं? वैसे, दो लाख किलोमीटर का आंकड़ा कोई जादुई नंबर नहीं है. यह रेगुलर सर्विसिंग, अच्छी क्वालिटी के फ़्लूइड्स, समझदारी से गाड़ी चलाने और घिसने-पिटने वाले पार्ट्स को समय पर बदलने पर निर्भर करता है. इसलिए, अगर आप लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक चलने वाली कार खरीदना चाहते हैं, तो भारत में कुछ ऐसी पेट्रोल कारें मौजूद हैं जिनमें मैकेनिकल सादगी, अच्छा इंजन ट्रैक रिकॉर्ड और ओनरशिप सपोर्ट है, जिससे 2 लाख किलोमीटर का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन हो जाता है.
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1. होंडा सिटी
होंडा सिटी दशकों से भारत की सबसे भरोसेमंद पेट्रोल सेडान कारों में से एक रही है. इसका 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड i-VTEC पेट्रोल इंजन भरोसे के मामले में एक बेंचमार्क है. यह 6-स्पीड मैनुअल या CVT ऑप्शन के साथ आती है और 121bhp/145Nm की ताकत बनाती है. इसका नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन काफी सिंपल है और भारत में सिटी के साथ ज़्यादा माइलेज और लंबे समय तक इस्तेमाल का अच्छा रिकॉर्ड रहा है. अगर इंजन ऑयल, कूलेंट, फिल्टर और ट्रांसमिशन फ्लूइड को सही समय पर बदला जाए, तो दो लाख किलोमीटर तक चलाना एक वाजिब लक्ष्य है.
2. मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट
स्विफ्ट हमेशा से ही चीज़ों को आसान रखने के बारे में रही है. इसमें 1.2-लीटर का Z12E पेट्रोल इंजन है जो 81bhp/111Nm की ताकत बनाता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल या AMT का ऑप्शन मिलता है (AMT इस लाइन-अप में नया है). इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मारुति सुज़ुकी का बड़ा सर्विस नेटवर्क और पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता है. इसकी रेगुलर मेंटेनेंस आसान है और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस का दबाव नहीं डाला जाता है. जो लोग कई सालों तक चलाने के लिए एक छोटी कार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए स्विफ्ट एक समझदारी भरा और ज़्यादा माइलेज देने वाला ऑप्शन है.
3. टोयोटा ग्लांज़ा/मारुति बलेनो
ग्लांज़ा में अब भी 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिलता है जो 89bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क बनाता है. यह मैनुअल या AMT ऑप्शन के साथ आती है और मैकेनिकल तौर पर इसका बेसिक प्लेटफ़ॉर्म और पावरट्रेन मारुति बलेनो जैसा ही है, जिसका मतलब है कि देश भर में इसके पार्ट्स और सर्विस आसानी से मिल जाते हैं. एक साधारण नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, ठीक-ठाक पावर ताकत और रेगुलर सर्विसिंग की वजह से यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी कार है.
4. ह्यून्दे i20
i20 का 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक साधारण पेट्रोल पावरट्रेन का एक और उदाहरण है. यह 88bhp तक की ताकत बनाता है और CVT या 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. अगर आप 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन चुनते हैं, तो आपकी प्राथमिकता ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बजाय लंबे समय तक गाड़ी का इस्तेमाल करना होगी. ह्यून्दे इस इंजन के लिए रेगुलर मेंटेनेंस की सलाह भी देती है और पूरे भारत में इसका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है. सही देखभाल के साथ, i20 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद भी एक आरामदायक साथी बनी रह सकती है.
5. होंडा अमेज़
इस लिस्ट में एक और होंडा कार 'अमेज़' (Amaze) है, जो काम पूरा करने के लिए पुराने और भरोसेमंद तरीके का इस्तेमाल करती है. इसका 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन 89bhp/110Nm की ताकत और टॉर्क पैदा करता है, और यह मैनुअल या CVT ऑप्शन के साथ आती है. यह बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इस लिस्ट का मकसद ताकत दिखाना नहीं है. इसके नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन का मैकेनिकल लेआउट काफी सिंपल है, और अमेज़ को रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली एक प्रैक्टिकल सेडान के तौर पर डिज़ाइन किया गया है. अगर इसकी सही सर्विसिंग की जाए और इसे ठीक से चलाया जाए, तो इसके साथ 2 लाख किलोमीटर तक का सफ़र तय करना निश्चित रूप से मुमकिन है.
6. मारुति सुजुकी वैगन आर
हो सकता है कि वैगनआर यहां मौजूद कारों में सबसे रोमांचक न हो, लेकिन इसमें एक खास खूबी है: सादगी. यह 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, लेकिन 1.2-लीटर वाला इंजन देश में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और काम आने वाला इंजन रहा है. यह भारत की सबसे आम कारों में से एक है, इसलिए इसके रेगुलर पार्ट्स और सर्विसिंग आसानी से मिल जाते हैं. जो कार ज़्यादातर शहर में ही चलती है, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करके इसे बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक चलाया जा सकता है.
7. टोयोटा कोरोला/कैमरी
भरोसेमंद गाड़ियों की कोई भी लिस्ट टोयोटा के ज़िक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती. हालांकि, अभी यह भारत में उपलब्ध नहीं है और यहाँ सिर्फ़ हाइब्रिड टोयोटा पेट्रोल कारें ही मिलती हैं, लेकिन टोयोटा के पेट्रोल इंजन लगभग कभी खराब न होने वाले होते हैं. सही देखभाल और मेंटेनेंस के साथ, ये आसानी से चाँद तक जाकर वापस आ सकती हैं, और यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात नहीं है.
2 लाख किलोमीटर का आंकड़ा छूने का राज़
ऐसी कोई कार नहीं है जो बिना महंगे रिपेयर के 2 लाख किलोमीटर चलने की गारंटी दे सके. इतनी माइलेज पर क्लच, सस्पेंशन, इंजन माउंट्स, अल्टरनेटर, स्टार्टर मोटर, AC के पार्ट्स और ट्रांसमिशन के पार्ट्स जैसे हिस्सों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है. इंजन इस पूरी बात का सिर्फ़ एक हिस्सा है.
मैन्युफैक्चरर के सर्विस शेड्यूल का पालन करें, सही इंजन ऑयल और फ्लूइड का इस्तेमाल करें, वॉर्निंग लाइट को नज़रअंदाज़ न करें, कूलिंग सिस्टम को ठीक रखें और घिसे-पिटे पार्ट्स को बड़ी समस्या बनने से पहले ही बदल लें. मारुति सुज़ुकी खुद कहती है कि समय रहते देखभाल (प्रिवेंटिव मेंटेनेंस) से गाड़ी की उम्र बढ़ सकती है और मेंटेनेंस का खर्च कम हो सकता है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि 2 लाख किलोमीटर का सफ़र सिर्फ़ एक "भरोसेमंद" कार खरीदकर और उसे भूलकर तय नहीं किया जा सकता. इस मुकाम तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कार की सही तरीके से देखभाल करना.
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