टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन फिर से हुआ लॉन्च, कीमतें रु.36.51 लाख से शुरू

टोयोटा इंडिया ने 2026 के फेस्टिव सीज़न से पहले फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन को फिर से लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.36.51 लाख (एक्स-शोरूम) है. लीडर एडिशन को पहले 2025 में लॉन्च किया गया था और यह कुछ समय के लिए ही बिक्री के लिए उपलब्ध था, जिसके बाद चुपचाप इसकी बिक्री बंद कर दी गई थी.

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टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन कीमत 2.8 डीज़ल 4x2 MT रु. 36.51 लाख 2.8 डीज़ल 4x2 AT रु.38.72 लाख

दिखने में, 2026 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में पिछले साल के मॉडल जैसे ही कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिसमें मेश-फिनिश वाली ग्रिल के साथ ब्लैक-फिनिश वाली छत और पहिए शामिल हैं. स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के मुकाबले लीडर एडिशन में कुछ अतिरिक्त क्रोम गार्निश भी दिया गया है. कलर ऑप्शन की बात करें तो, लीडर एडिशन सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल और एटीट्यूड ब्लैक रंगों में उपलब्ध है

अंदर की तरफ, कैबिन में किए गए बदलाव 2025 लीडर एडिशन जैसे ही हैं, जिसमें मैरून लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और ऑटो-फोल्डिंग विंग मिरर्स शामिल हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो, फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में जाना-पहचाना 2.8-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन है. यह स्पेशल एडिशन SUV सिर्फ़ टू-व्हील-ड्राइव वर्शन में उपलब्ध है.