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टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च: क्या है उम्मीद?

ऋषभ परमार
last published date : 13 October 2026, 20:42 IST
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टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च: क्या है उम्मीद?
हाइलाइट्स
  • फेसलिफ्ट में बदली हुई ग्रिल, नई जगह पर लगा टोयोटा का बैज और आयताकार फॉग लैंप मिलेंगे
  • इसमें बलेनो फेसलिफ्ट की तरह ही 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला Z-सीरीज़ इंजन मिलेगा
  • नई बलेनो की तरह ही इसमें लेवल 2 ADAS और नए फ़ीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं

टोयोटा 14 अक्टूबर को भारत में ग्लैंज़ा फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है. मारुति सुज़ुकी ने जिस अपडेटेड बलेनो को लॉन्च किया था, ग्लैंज़ा उसी पर आधारित है और यह लॉन्च उसके एक महीने से ज़्यादा समय बाद हो रहा है. लॉन्च से पहले जारी किए गए टीज़र में कार का बदला हुआ फ्रंट लुक दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि बदलाव कार के केबिन और इक्विपमेंट लिस्ट में भी देखने को मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन फिर से हुआ लॉन्च, कीमतें रु.36.51 लाख से शुरू

टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ़्ट: बाहरी बदलाव

Toyota Glanza Facelift 1

टीज़र में गाड़ी के बदले हुए फ्रंट लुक की झलक मिलती है, जिसमें नई मेश-स्टाइल ग्रिल दी गई है. टोयोटा का लोगो ग्रिल से हटकर बोनट के अगले हिस्से पर आ गया है। बंपर में भी बदलाव किए गए हैं और इसकी गार्निश नीचे के हिस्से तक बढ़ाई गई है. गोल फॉग लैंप की जगह अब आयताकार (रेक्टेंगुलर) यूनिट्स ने ले ली है, जबकि एयर इनटेक में हेक्सागोनल पैटर्न दिया गया है.

Toyota Glanza Facelift 2

इसके साइड और पिछले हिस्से के डिज़ाइन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, उम्मीद है कि इसका फ़ेसलिफ़्ट मौजूदा मॉडल जैसा ही होगा और बलेनो फ़ेसलिफ़्ट की तरह ही इसमें मुख्य रूप से सामने के हिस्से में स्टाइलिंग से जुड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

टोयोटा ग्लांज़ा फ़ेसलिफ़्ट: बाहरी और फ़ीचर्स

Glanza

उम्मीद है कि ग्लांज़ा फेसलिफ्ट का केबिन लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें अपडेटेड बलेनो वाले कई नए फ़ीचर्स मिल सकते हैं. इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड और ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम शामिल हो सकते हैं. अन्य संभावित फ़ीचर्स में हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. हैचबैक में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल सकता है.

फ़ेसलिफ़्टेड बलेनो में एक बड़ा बदलाव लेवल 2 ADAS सुइट का शामिल होना है. इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फ़ीचर शामिल हैं. यह देखना बाकी है कि क्या टोयोटा ग्लैंज़ा में भी यही पैकेज देगी या नहीं.

टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ्ट: संभावित पावरट्रेन

2026 Baleno 12

मौजूदा ग्लांज़ा में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन लगा है. उम्मीद है कि फेसलिफ्ट के साथ टोयोटा, अपडेटेड बलेनो की तरह ही 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाले Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन पर स्विच करेगी. बलेनो में यह इंजन पेट्रोल वर्जन में 81 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं, CNG वर्जन 69 bhp की ताकत और 102 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

अपडेटेड बलेनो में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT का ऑप्शन मिलता है. उम्मीद है कि ग्लांज़ा में भी यही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे. हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या टोयोटा CNG वर्जन के साथ AMT का ऑप्शन देगी या नहीं, क्योंकि मारुति सुज़ुकी ने अपडेटेड बलेनो की CNG रेंज में यह ऑप्शन दिया है.

टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ्ट: संभावित कीमत और वेरिएंट्स

मौजूदा टोयोटा ग्लांज़ा के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत ₹6.73 लाख से ₹9.99 लाख के बीच है. CNG वर्जन की कीमत ₹8.49 लाख और ₹9.53 लाख है. ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं. उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत मौजूदा मॉडल से ज़्यादा होगी. उम्मीद है कि टोयोटा मौजूदा E, S, G और V वेरिएंट लाइनअप को ही बनाए रखेगी.

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