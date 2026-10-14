टोयोटा ग्लांज़ा फ़ेसलिफ़्ट रु.6.99 लाख में हुई लॉन्च

टोयोटा ने भारत में 2026 ग्लैंज़ा फेसलिफ़्ट लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.6.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस अपडेटेड हैचबैक में नया फ्रंट-एंड डिज़ाइन और नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर इंजन दिया गया है. फेसलिफ़्ट मॉडल में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे नए फ़ीचर्स भी शामिल हैं.

टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ़्ट: बाहरी बदलाव

2026 टोयोटा ग्लांज़ा की स्टाइलिंग में कुछ बदलाव किए गए हैं, खासकर इसके अगले हिस्से में. अब इसमें एक बड़ी ग्रिल दी गई है, जो कुछ हद तक इनोवा क्रिस्टा से प्रेरित लगती है. इस ग्रिल में नए ADAS फ़ीचर्स के लिए एक रडार सेंसर भी लगा है. हेडलाइट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन LED फॉग लैंप्स का डिज़ाइन नया है. आजकल के ट्रेंड को देखते हुए, टोयोटा ने लोगो को ग्रिल से हटाकर बोनट के अगले हिस्से पर लगा दिया है. इसके अलावा, इसमें शार्क-फिन एंटीना और दो नए रंग के विकल्प भी शामिल किए गए हैं: डिजिटल टील ग्रीन और ब्लूइश ब्लैक.

गाड़ी के साइड लुक में कोई बदलाव नहीं किया गया है; फेसलिफ्टेड ग्लांज़ा में पहले की तरह ही 16-इंच के अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल और क्रोम विंडो-लाइन ट्रिम दिए गए हैं. पीछे के हिस्से में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है; रैप-अराउंड LED टेल-लाइट्स, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और अन्य चीज़ें पुराने मॉडल जैसी ही रखी गई हैं.

टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ़्ट: कैबिन और फ़ीचर्स

2026 ग्लांज़ा के अंदर नई लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और अपडेटेड बलेनो से लिए गए कई नए फ़ीचर्स मिलेंगे. इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कूलिंग के साथ वायरलेस फ़ोन चार्जर, क्लैरियन साउंड सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और लेवल 2 ADAS शामिल हैं.

कैबिन के बाकी हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कलर MID के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डायल, हेड-अप डिस्प्ले और बहुत कुछ मिलता रहेगा. सेफ्टी फीचर्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल-होल्ड कंट्रोल और अन्य फीचर्स शामिल हैं.

टोयोटा ग्लांज़ा फ़ेसलिफ़्ट: पावरट्रेन और फ़्यूल एफ़िशिएंसी

2026 टोयोटा ग्लांज़ा में नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp की ताकत और 112.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. टोयोटा का कहना है कि इस नए इंजन का मकसद फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है. इसका CNG वर्जन 69 bhp की ताकत और 101.8 Nm का टॉर्क करता है, और अब यह मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ AMT ऑप्शन में भी उपलब्ध है.

पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट की माइलेज 23.80 kmpl बताई गई है, जबकि AMT वर्ज़न 24.77 kmpl का माइलेज देता है.

टोयोटा ग्लांज़ा फ़ेसलिफ़्ट: वैरिएंट्स और कीमतें

वैरिएंट्स शुरुआती कीमत E ₹6.99 लाख S ₹7.71 लाख G ₹8.73 लाख V ₹9.99 लाख V (O) ₹10.49 लाख

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

अपडेटेड हैचबैक को पहले जैसे ही ट्रिम लेवल में पेश किया जा रहा है. इनमें E, S, G, V और नया जोड़ा गया ट्रिम V (O) शामिल हैं. हैचबैक की पूरी कीमत अभी घोषित नहीं की गई है और उम्मीद है कि इसे आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा.

टोयोटा ग्लांज़ा फ़ेसलिफ़्ट: बुकिंग और उपलब्धता

ग्लांज़ा फेसलिफ्ट की बुकिंग कल, 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जिसके लिए रु.11,000 की टोकन राशि देनी होगी. इसकी डिलीवरी नवंबर 2026 के पहले हफ़्ते से शुरू होने की उम्मीद है.