14 अक्टूबर को लॉन्च होने से पहले Toyota Glanza फेसलिफ्ट की झलक दिखाई गई

Toyota ने 14 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली Glanza फेसलिफ्ट की झलक दिखाई है. टीज़र में कार के बदले हुए चेहरे की एक झलक मिलती है, लेकिन उम्मीद है कि बदलाव इससे कहीं ज़्यादा होंगे. नई Baleno की तरह Glanza में भी तीन-सिलेंडर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा.

टीज़र में एक कार की एक नई मेश-स्टाइल ग्रिल दिखाई देती है, जिसमें टोयोटा का लोगो ग्रिल से हटकर बोनट पर दिखाई दे रहा है. फेसलिफ्ट में नई डिज़ाइन वाली LED फॉग लैंप भी मिल सकती हैं. कैबिन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड और ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम मिल सकते हैं.

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नई ग्लांज़ा में लेवल 2 ADAS भी दिया जा सकता है जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. नया इंजन पेट्रोल वर्ज़न में 81 bhp और 112 Nm, जबकि CNG वर्ज़न में 69 bhp और 102 Nm बनाता है. साथ में 5-स्पीड मैनुअल और और AMT गियरबॉक्स मिलेंगे. मौजूदा ग्लैंज़ा की रु 6.73 लाख से रु 9.99 के बीच है जो अब थोड़ी बढ़ सकती है.

