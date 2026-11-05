फ्लीट खरीदारों के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन लॉन्च किया गया
- कीमतें रु.19.95 लाख से शुरू होती हैं
- इसमें 2.4-लीटर का डीजल इंजन लगा है
- यह GX फ्लीट में 7-सीटर और 8-सीटर विकल्पों में उपलब्ध है
टोयोटा ने रु.19.95 लाख में इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन लॉन्च किया है. यह GX फ्लीट 7-सीट और 8-सीट विकल्पों में उपलब्ध होगी; 8-सीट वाले विकल्प की कीमत रु.19.99 लाख है, जो स्टैंडर्ड 7-सीट वाले मॉडल से रु.5,000 अधिक है. लिमो एडिशन को खास तौर पर फ्लीट खरीदारों के लिए पेश किया गया है और इसके GX फ्लीट 7-सीट वेरिएंट में कैप्टन सीटें दी गई हैं.
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संदर्भ के लिए 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का उपयोग किया गया है
GX फ्लीट, GX SLF ग्रेड पर आधारित है. इसके अलावा, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा GX, GX+, VX और ZX वेरिएंट्स में उपलब्ध है. लिमो एडिशन में 2.4-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह इंजन 15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देता है.
2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के कैबिन का इस्तेमाल संदर्भ के लिए किया गया है
फीचर्स की बात करें तो, इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स दिए गए हैं.
इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील, बॉडी-कलर वाले ORVM (जिनमें टर्न इंडिकेटर लगे हैं) और सात एयरबैग दिए गए हैं. इसके साथ ही, इसमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल भी शामिल हैं.
यह वाहन 3 साल/1,00,000 km की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आता है, जिसे 5 साल/2,20,000 km तक बढ़ाया जा सकता है.
(सभी कीमतें, एक्स-शोरूम)
लोकप्रिय टोयोटा मॉडल
- टोयोटा
फॉर्च्यूनरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 35.11 - 50.97 लाख
- टोयोटा
इनोवा क्रिस्टाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.95 - 27.1 लाख
- टोयोटा
रुमियनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 14.21 लाख
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर टैसरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.43 - 12.94 लाख
- टोयोटा
लैंड क्रूज़रएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.18 - 2.25 करोड़
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर हाइराइडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.31 - 19.76 लाख
- टोयोटा
इनोवा हायक्रॉसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.33 - 31.99 लाख
- टोयोटा
कैमरीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.62 - 48.89 लाख
- टोयोटा
गलांज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 11.54 लाख
- टोयोटा
वेल्लफायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.3 करोड़
- टोयोटा
फॉर्च्यूनर लीजेंडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 36.51 - 48.77 लाख
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 लाख
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर एबेलाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.6 - 23.8 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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