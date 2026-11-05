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फ्लीट खरीदारों के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन लॉन्च किया गया

ऋषभ परमार
last published date : 5 November 2026, 19:43 IST
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फ्लीट खरीदारों के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन लॉन्च किया गया
हाइलाइट्स
  • कीमतें रु.19.95 लाख से शुरू होती हैं
  • इसमें 2.4-लीटर का डीजल इंजन लगा है
  • यह GX फ्लीट में 7-सीटर और 8-सीटर विकल्पों में उपलब्ध है

टोयोटा ने रु.19.95 लाख में इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन लॉन्च किया है. यह GX फ्लीट 7-सीट और 8-सीट विकल्पों में उपलब्ध होगी; 8-सीट वाले विकल्प की कीमत रु.19.99 लाख है, जो स्टैंडर्ड 7-सीट वाले मॉडल से रु.5,000 अधिक है. लिमो एडिशन को खास तौर पर फ्लीट खरीदारों के लिए पेश किया गया है और इसके GX फ्लीट 7-सीट वेरिएंट में कैप्टन सीटें दी गई हैं.

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2026 Toyota Innova Crysta

संदर्भ के लिए 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का उपयोग किया गया है

GX फ्लीट, GX SLF ग्रेड पर आधारित है. इसके अलावा, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा GX, GX+, VX और ZX वेरिएंट्स में उपलब्ध है. लिमो एडिशन में 2.4-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह इंजन 15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देता है.

2026 Toyota Innova Crysta 1

2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के कैबिन का इस्तेमाल संदर्भ के लिए किया गया है

फीचर्स की बात करें तो, इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स दिए गए हैं.

इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील, बॉडी-कलर वाले ORVM (जिनमें टर्न इंडिकेटर लगे हैं) और सात एयरबैग दिए गए हैं. इसके साथ ही, इसमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल भी शामिल हैं.

यह वाहन 3 साल/1,00,000 km की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आता है, जिसे 5 साल/2,20,000 km तक बढ़ाया जा सकता है.

(सभी कीमतें, एक्स-शोरूम)

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