टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट भारत में 26 नवंबर को होगी लॉन्च, फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड का इंतज़ार होगा खत्म!

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का इंतज़ार अगले महीने खत्म होने वाला है. 'कार एंड बाइक' (car&bike) ने पुष्टि की है कि यह नई MPV भारत में 26 नवंबर को लॉन्च की जाएगी. 2022 में लॉन्च हुई, केवल पेट्रोल इंजन वाली हाइक्रॉस ने बहुत आसानी से डीजल वाली इनोवा क्रिस्टा की जगह ले ली है और अब यह भारत की सबसे पसंदीदा 'लॉन्ग-डिस्टेंस' फैमिली कार बन गई है. चार सालों में यह इसका पहला बड़ा अपडेट होगा. लेकिन यह कोई मामूली बदलाव नहीं होगा - हाइक्रॉस फेसलिफ्ट के साथ टोयोटा भारतीय बाज़ार में अपना पहला 'फ्लेक्स-फ्यूल' पावरट्रेन पेश करेगी.

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2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: क्या फ्लेक्स फ्यूल इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी?

इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट हाइब्रिड, जो इथेनॉल के उच्च मिश्रण पर चलने में सक्षम है, भारत की सबसे अधिक ईंधन-कुशल (फ्यूल-एफिशिएंट) कारों में से एक बन सकती है. इस तरह का कॉन्सेप्ट लगभग तीन साल पहले ही सामने आ गया था, जब टोयोटा ने हाइक्रॉस पर आधारित फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड प्रोटोटाइप पेश किया था.

उस समय, प्रोटोटाइप में स्टैंडर्ड MPV के 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन के एक मॉडिफाइड वर्ज़न का इस्तेमाल किया गया था, जिसे E85 ईंधन (85% इथेनॉल का मिश्रण) पर चलने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया था. जंग (corrosion) से बेहतर बचाव के लिए, इस इंजन में अलग तरह के स्पार्क प्लग और पिस्टन रिंग लगाए गए थे. कोल्ड-स्टार्ट सिस्टम, थ्री-वे कैटलिस्ट प्रोग्रामिंग, इथेनॉल सेंसर, नया फ्यूल पंप और फ़िल्टर, साथ ही अलग तरह के फ्यूल टैंक और फ्यूल पाइप मटीरियल के इस्तेमाल से इस इंजन को पूरी तरह से अपग्रेड किया गया था.

हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि ऐसा पावरट्रेन कितना अधिक कुशल हो सकता है, लेकिन उस समय टोयोटा ने दावा किया था कि हायक्रॉस फ्लेक्स-फ्यूल 50% तक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है. साथ ही, ईंधन के प्रकार की परवाह किए बिना, यह इसी आकार के अन्य वाहनों की तुलना में सबसे कम 'वेल-टू-व्हील' (ईंधन उत्पादन से लेकर वाहन चलने तक) उत्सर्जन भी कर सकता है.

स्पाई शॉट्स और पेटेंट ड्रॉइंग्स से पता चला है कि टोयोटा की बेहद लोकप्रिय MPV का फ्रंट लुक बदलने वाला है. इसके नए फ्रंट-एंड में, पुराने मॉडल की बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल की जगह एक ऐसा डिज़ाइन दिया गया है जिसमें बीच का हिस्सा छिद्रों (perforations) वाला है और यह फ्रंट बंपर के साथ बिल्कुल सहजता से घुल-मिल जाता है.

साइड से देखने पर, हाइक्रॉस में शायद कोई बदलाव न हो, बस इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन बदला जा सकता है. अंदर की तरफ, इस MPV में कुछ और बेहतरीन फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, इसका पता लॉन्च की तारीख के करीब ही चल पाएगा.