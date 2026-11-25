टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट आज लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत एक नए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का शामिल होना है. अन्य बदलावों में नई स्टाइलिंग, कैबिन में सुधार और एक फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल होने की उम्मीद है. भारत में आने वाली इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में इंडोनेशिया वाले मॉडल से कई अपडेट लिए जा सकते हैं, जिसे हाल ही में अपडेट किया गया था.

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कुछ दिन पहले, टोयोटा ने एक आधिकारिक झलक दिखाई है, जिसमें MPV के नए डिज़ाइन वाले फ्रंट हिस्से को दिखाया गया है. इसके DRLs को हेडलाइट हाउसिंग के ऊपर लगाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अर्बन क्रूज़र हाइराइडर में देखा था.

इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट के कैबिन में 12.3-इंच की टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जबकि इसके मौजूदा टॉप-स्पेक वेरिएंट में 10.4-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है. इंडोनेशियाई मॉडल में एक डैशकैम भी जोड़ा गया है. हमें उम्मीद है कि ये अपडेट भारत में बिकने वाली हाइक्रॉस में भी देखने को मिलेंगे.

पावरट्रेन के मोर्चे पर, इस फेसलिफ्ट में एक बड़ा मैकेनिकल अपडेट देखने को मिलेगा, जो फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन के रूप में होगा. इसके साथ ही, यह भारत में टोयोटा का पहला ऐसा मॉडल बन जाएगा जिसमें यह तकनीक मौजूद होगी.

कंपनी ने लगभग तीन साल पहले इनोवा हाइक्रॉस पर आधारित एक फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप के ज़रिए इस तकनीक की झलक दिखाई थी. इसमें 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर वाला एक मॉडिफाइड पेट्रोल इंजन लगा था, जो 85% तक इथेनॉल (E85) वाले ईंधन पर चलने में सक्षम था.

प्रोटोटाइप में दिखाए गए तकनीकी बदलाव केवल इंजन कैलिब्रेशन तक ही सीमित नहीं थे. टोयोटा ने जंग (corrosion) से बचाव को बेहतर बनाने के लिए अलग तरह के स्पार्क प्लग और पिस्टन रिंग का इस्तेमाल किया. इसके साथ ही, इसमें कोल्ड-स्टार्ट सिस्टम, इथेनॉल सेंसर और कैटलिस्ट प्रोग्रामिंग में भी बदलाव किए गए. इथेनॉल की अधिक मात्रा को संभालने के लिए फ्यूल पंप, फिल्टर, टैंक और पाइपों में भी सुधार किए गए.