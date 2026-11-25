टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट आज होगी लॉन्च: क्या उम्मीद करें
- इसमें 85% तक इथेनॉल वाले ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकेगा
- इसके फ्रंट डिज़ाइन को बदला गया है, जिसमें हेडलाइट्स के ऊपर DRLs दिए गए हैं
- इसमें 12.3 इंच का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट आज लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत एक नए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का शामिल होना है. अन्य बदलावों में नई स्टाइलिंग, कैबिन में सुधार और एक फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल होने की उम्मीद है. भारत में आने वाली इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में इंडोनेशिया वाले मॉडल से कई अपडेट लिए जा सकते हैं, जिसे हाल ही में अपडेट किया गया था.
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कुछ दिन पहले, टोयोटा ने एक आधिकारिक झलक दिखाई है, जिसमें MPV के नए डिज़ाइन वाले फ्रंट हिस्से को दिखाया गया है. इसके DRLs को हेडलाइट हाउसिंग के ऊपर लगाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अर्बन क्रूज़र हाइराइडर में देखा था.
इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट के कैबिन में 12.3-इंच की टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जबकि इसके मौजूदा टॉप-स्पेक वेरिएंट में 10.4-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है. इंडोनेशियाई मॉडल में एक डैशकैम भी जोड़ा गया है. हमें उम्मीद है कि ये अपडेट भारत में बिकने वाली हाइक्रॉस में भी देखने को मिलेंगे.
पावरट्रेन के मोर्चे पर, इस फेसलिफ्ट में एक बड़ा मैकेनिकल अपडेट देखने को मिलेगा, जो फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन के रूप में होगा. इसके साथ ही, यह भारत में टोयोटा का पहला ऐसा मॉडल बन जाएगा जिसमें यह तकनीक मौजूद होगी.
कंपनी ने लगभग तीन साल पहले इनोवा हाइक्रॉस पर आधारित एक फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप के ज़रिए इस तकनीक की झलक दिखाई थी. इसमें 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर वाला एक मॉडिफाइड पेट्रोल इंजन लगा था, जो 85% तक इथेनॉल (E85) वाले ईंधन पर चलने में सक्षम था.
प्रोटोटाइप में दिखाए गए तकनीकी बदलाव केवल इंजन कैलिब्रेशन तक ही सीमित नहीं थे. टोयोटा ने जंग (corrosion) से बचाव को बेहतर बनाने के लिए अलग तरह के स्पार्क प्लग और पिस्टन रिंग का इस्तेमाल किया. इसके साथ ही, इसमें कोल्ड-स्टार्ट सिस्टम, इथेनॉल सेंसर और कैटलिस्ट प्रोग्रामिंग में भी बदलाव किए गए. इथेनॉल की अधिक मात्रा को संभालने के लिए फ्यूल पंप, फिल्टर, टैंक और पाइपों में भी सुधार किए गए.
लोकप्रिय टोयोटा मॉडल
- टोयोटा
फॉर्च्यूनरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 35.11 - 51.17 लाख
- टोयोटा
इनोवा क्रिस्टाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.95 - 27.1 लाख
- टोयोटा
रुमियनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 14.21 लाख
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर टैसरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.43 - 12.94 लाख
- टोयोटा
लैंड क्रूज़रएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.18 - 2.25 करोड़
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर हाइराइडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.31 - 19.76 लाख
- टोयोटा
इनोवा हायक्रॉसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.33 - 31.99 लाख
- टोयोटा
कैमरीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.62 - 48.89 लाख
- टोयोटा
गलांज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 10.98 लाख
- टोयोटा
वेल्लफायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.3 करोड़
- टोयोटा
फॉर्च्यूनर लीजेंडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 36.51 - 48.77 लाख
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 लाख
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर एबेलाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.6 - 23.8 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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