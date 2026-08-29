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भारत में 2026 के ट्रैफिक जुर्माने: चालान और पेनल्टी की पूरी अपडेटेड लिस्ट

हेलमेट न पहनने, सिग्नल तोड़ने या तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने पर अब तुरंत ई-चालान कट सकता है; पूरे भारत में स्मार्ट ट्रैफ़िक सर्विलांस सिस्टम के तेज़ी से लागू होने से यह व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 29, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • AI ट्रैफ़िक कैमरे अब कई आम उल्लंघनों का अपने-आप पता लगा लेते हैं
  • बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या गाड़ी ज़ब्त की जा सकती है
  • ई-चालान अब RC और ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस से जुड़े हुए हैं

पिछले कुछ सालों में भारत में ट्रैफ़िक से जुड़े जुर्माने काफ़ी सख़्त हो गए हैं, लेकिन 2026 में सबसे बड़ा बदलाव इनके लागू करने के तरीक़े में आया है. अब कई शहरों में AI-इनेबल्ड ट्रैफ़िक कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले सिस्टम और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेटाबेस का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से चालान काटे जाते हैं; इसके लिए अक्सर ट्रैफ़िक अफ़सर को गाड़ी को असल में रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

 

यह भी पढ़ें: भारत में पेट्रोल बनाम डीज़ल बनाम हाइब्रिड कारें (2026): आपके इस्तेमाल के हिसाब से कौन सा फ़्यूल टाइप बेहतर?

 

तेज़ रफ़्तार, सिग्नल तोड़ना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और गलत साइड से गाड़ी चलाना जैसे नियमों का उल्लंघन अब आम तौर पर अपने-आप पकड़ लिया जाता है. यहाँ 2026 में ड्राइवरों और राइडर्स को पता होने वाले ट्रैफ़िक से जुड़े नए और बड़े ज़ुर्मानों की जानकारी दी गई है.

 

भारत में प्रमुख ट्रैफ़िक जुर्मानों की अपडेटेड सूची (2026)

 

राज्य और स्थानीय नियमों के आधार पर असल जुर्माना अलग-अलग हो सकता है.

 

ट्रैफिक वायलेशनपेनल्टी (एप्रोक्स)
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना₹5,000
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना

₹2,000 का जुर्माना और/या 3 महीने की जेल, कम्युनिटी सर्विस


 दूसरी बार अपराध करने पर: ₹4,000

नशे में गाड़ी चलाना₹10,000 और/जेल

तेज़ रफ़्तार		₹1,000 से ₹2,000
बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना₹1,000 और लाइसेंस सस्पेंशन
सीटबेल्ट न पहनना₹1,000
गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना₹5,000
खतरनाक या लापरवाही से गाड़ी चलाना₹5,000
दो-पहिया वाहनों पर तीन लोगों की सवारी₹1,000

रेड लाइट पार करना		₹1,000 से ₹5,000
गलत दिशा में गाड़ी चलाना₹500 से ₹5,000 (राज्य और गंभीरता के आधार पर अलग-अलग होता है)
PUC सर्टिफ़िकेट के बिना गाड़ी चलाना₹10,000
बिना RC के गाड़ी चलाना₹5,000
अवैध पार्किंग₹500 से ₹5,000 (हर राज्य में अलग-अलग होता है)

वे उल्लंघन जिन पर अब सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है

 

हेलमेट और सीटबेल्ट के नियमों का उल्लंघन

अब कई शहरी जंक्शनों पर AI कैमरों के ज़रिए हेलमेट और सीटबेल्ट के नियमों के उल्लंघन का पता अपने-आप चल जाता है. कुछ राज्यों में, बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है.

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गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल

गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करने पर अब सबसे ज़्यादा काटे जाने वाले चालानों में से एक चालान कट सकता है. कई शहरों में लगे AI कैमरे अब ट्रैफ़िक रुकने या धीरे-धीरे चलने के दौरान फ़ोन इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों का पता लगा सकते हैं.

 

गलत दिशा में गाड़ी चलाना

शहरों में होने वाले गंभीर हादसों में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की भूमिका को देखते हुए, इसे रोकने की कार्रवाई अब भी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है. बार-बार ऐसा करने पर कभी-कभी कोर्ट में मामला चल सकता है या गाड़ी ज़ब्त की जा सकती है.

 

नशे में गाड़ी चलाना

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना सबसे गंभीर अपराधों में से एक है, जिसके लिए जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड होना, जेल या गाड़ी ज़ब्त होने जैसी सज़ा हो सकती है.

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बिना भरे चालान की समस्या

कई राज्यों में पेंडिंग चालान अब सीधे डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जुर्माना न भरने पर कभी-कभी इन स्थितियों में दिक्कतें आ सकती हैं:

 

  • RC ट्रांसफर और गाड़ी की दोबारा बिक्री
  • वाहन की फिटनेस रिन्यूअल
  • कमर्शियल परमिट का रिन्यूअल
  • कानूनी जांच और दस्तावेज़ों का सत्यापन

 

बेहतर निगरानी, ​​सख़्त सज़ा

भारत में ट्रैफ़िक नियमों का पालन अब सिर्फ़ सड़क चौराहों पर मैन्युअल चेकिंग तक ही सीमित नहीं रह गया है. AI कैमरों और ऑटोमेटेड चालान सिस्टम के आम होने से, अब छोटी-मोटी गलतियों का पता लगाना भी आसान हो गया है. 2026 में, ट्रैफ़िक से जुड़े मौजूदा जुर्माने को समझने का मकसद सिर्फ़ जुर्माना भरने से बचना नहीं है, बल्कि बाद में लाइसेंस, इंश्योरेंस और कानूनी रिकॉर्ड से जुड़ी बड़ी मुश्किलों से बचना भी है.

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