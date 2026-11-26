एक कार आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से डूब सकती है. चाहे ऐसा किसी जलमग्न सड़क की वजह से हो, किसी जलाशय के पास टक्कर लगने से हो, या अचानक आई बाढ़ की वजह से—आपके पास संभलने के लिए बहुत कम समय हो सकता है. सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बाहर निकलने की कोशिश करने से पहले, पानी के कार के अंदर आने का इंतज़ार करते हैं. जैसे-जैसे कार डूबती है, पानी के दबाव के कारण इसके दरवाज़ों और खिड़कियों को खोलना बेहद मुश्किल हो जाता है. अगर आपको पहले से पता हो कि क्या करना है, तो आप बिना कीमती सेकंड बर्बाद किए तुरंत कदम उठा सकते हैं.

अगर आपकी कार पानी में डूबने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए?

SWOC (SWOC) को याद रखें. इसका मतलब है: सीट बेल्ट खोलें, खिड़कियां खोलें, तुरंत बाहर निकलें और बच्चों को सबसे पहले बाहर निकालें। जब आपकी कार गहरे पानी में चली जाए, तो इन चार चरणों का पालन करना एक आसान तरीका है.

1. अपनी सीट बेल्ट खोलें

अपनी सीट बेल्ट तुरंत खोल लें. अगर बकल फंस गया है या उसे खोलने में दिक्कत हो रही है, तो पास में मौजूद सीट बेल्ट कटर का इस्तेमाल करें.

अगर आपके साथ अन्य यात्री भी हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे भी अपनी सीट बेल्ट खोल लें. लेकिन, अपना बैग, फोन या अन्य सामान इकट्ठा करने में समय बर्बाद न करें.

2. खिड़कियां तुरंत खोलें

बाहर निकलने का आपका पहला रास्ता खिड़की होनी चाहिए. जब ​​तक इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहा हो, तब तक पावर विंडो स्विच का इस्तेमाल करके साइड की खिड़कियों को नीचे करने की कोशिश करें.

जैसे ही कार पानी में जाए, तुरंत ऐसा करें. एक बार जब पानी खिड़कियों के स्तर तक आ जाए, तो बाहर के दबाव की वजह से उन्हें खोलना मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है.

अगर पावर विंडो काम करना बंद कर दें, तो साइड की खिड़की तोड़ने के लिए कार से बाहर निकलने वाले खास टूल का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें:

विंडस्क्रीन के बजाय साइड विंडो को निशाना बनाएं: विंडस्क्रीन में लैमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल होता है, जिसे तोड़ना काफी मुश्किल होता है.

विंडस्क्रीन में लैमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल होता है, जिसे तोड़ना काफी मुश्किल होता है. कार की साइड विंडो की जांच करें: पता करें कि आपकी कार की किन खिड़कियों में टेम्पर्ड ग्लास लगा है. कुछ कारों में साइड विंडो भी लैमिनेटेड ग्लास की होती हैं, जिन्हें सामान्य इमरजेंसी टूल से तोड़ना मुश्किल हो सकता है.

पता करें कि आपकी कार की किन खिड़कियों में टेम्पर्ड ग्लास लगा है. कुछ कारों में साइड विंडो भी लैमिनेटेड ग्लास की होती हैं, जिन्हें सामान्य इमरजेंसी टूल से तोड़ना मुश्किल हो सकता है. विंडो ब्रेकर और सीट बेल्ट कटर पास रखें: इन्हें ऐसी जगह रखें, जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से हाथ पहुंच सके. जैसे चाबी के छल्ले में लगाकर या ड्राइवर सीट के पास सुरक्षित जगह पर.

दरवाज़ों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश में समय बर्बाद न करें. पानी के दबाव की वजह से उन्हें धक्का देकर खोलना बहुत मुश्किल हो सकता है.

3. खिड़की से बाहर निकलें

जैसे ही कोई खिड़की खुले या टूट जाए, तुरंत बाहर निकल जाएं. कार के पानी से भरने का इंतज़ार न करें. अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं. अगर आपके साथ अन्य एडल्ट भी हैं, तो बिना अपनी जान बचाने में देरी किए, उन्हें भी खिड़की से बाहर निकलने में मदद करें.

याद रखें, कार कुछ समय के लिए आंशिक रूप से पानी के ऊपर रह सकती है, लेकिन आपको इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि आपके पास कुछ निश्चित सेकंड का समय होगा. बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित समय वह है, जब गाड़ी पानी में प्रवेश करती है.

4. सबसे पहले बच्चों को बाहर निकलने में मदद करें

अगर बच्चे आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो खुली खिड़की से उन्हें बाहर निकालने में मदद करें. SWOC दिशा-निर्देशों का पालन करें और सबसे पहले सबसे बड़े बच्चे को बाहर निकालें, उसके बाद छोटे बच्चों को. उनके तुरंत बाद आपको भी बाहर निकल जाना चाहिए.

अगर संभव हो, तो सबसे बड़े बच्चे से कहें कि वह गाड़ी को पकड़ कर रखे, जबकि आप बाकी लोगों की मदद करें. गाड़ी से सामान या अन्य चीजें निकालने में समय बर्बाद न करें.

अगर आप अक्सर बच्चों के साथ सफर करते हैं, तो गाड़ी खड़ी होने पर उनकी कार सीट के बकल खोलने का अभ्यास करें. इससे आपातकालीन स्थिति में आप जल्दी प्रतिक्रिया दे सकेंगे.

क्या होगा अगर आप खिड़की न खोल सकें या उसे तोड़ न सकें?

यह सबसे मुश्किल स्थितियों में से एक है, लेकिन बार-बार दरवाज़े के हैंडल खींचने या खिड़की के स्विच दबाने में अपना समय बर्बाद न करें.

अगर खिड़कियां न खुलें, तो किसी 'एस्केप टूल' (बचने के उपकरण) की मदद से बगल की कोई उपयुक्त खिड़की तोड़ने की कोशिश करें. सीमित जगह में हथौड़ा या कोई भारी चीज़ घुमाने की कोशिश करने के बजाय, स्प्रिंग-लोडेड 'विंडो ब्रेकर' (खिड़की तोड़ने वाला उपकरण) का इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है.

अगर आप किसी खिड़की से बाहर नहीं निकल पाते हैं और कार पूरी तरह पानी में डूब जाती है, तो कार के अंदर और बाहर का पानी का दबाव बराबर हो सकता है, जिससे दरवाज़ा खोलना आसान हो जाएगा. हालाँकि, यह एक आखिरी उपाय है, न कि कोई सुरक्षित योजना जिस पर आप भरोसा कर सकें. ऐसा होने से पहले ही आपकी हवा (साँस) खत्म हो सकती है.

कार से बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना चाहिए?

गाड़ी से बाहर निकलना तो बस पहला कदम है. आपको पानी से दूर जाकर किसी सुरक्षित जगह पर भी पहुँचना होगा.

1. डूबते हुए वाहन से दूर हट जाएं

बाहर निकलने के बाद, सुरक्षित जगह की ओर जाएं. अगर कार अभी भी तैर रही है और आप तुरंत किनारे तक नहीं पहुँच सकते, तो सुरक्षित होने पर उसे पकड़कर रखें. ध्यान रखें कि आप वाहन और किसी अन्य चीज़ के बीच न फंस जाएं.

2. अगर आप पानी के अंदर हैं, तो सतह की ओर देखें

अगर पानी के अंदर आपको दिशा का पता न चले, तो ऊपर उठते हुए बुलबुलों को देखें. ये सतह की ओर जाते हैं और इनसे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि ऊपर की दिशा कौन सी है। जब भी संभव हो, सतह की ओर तैरें.

3. ऊंचे स्थान पर जाएं

अगर आप बाढ़ के पानी में हैं, तो केवल तभी किसी ऊंचे स्थान पर जाएं जब ऐसा करना सुरक्षित हो. तेज बहता पानी आपको गिरा सकता है, और बाढ़ के पानी में नुकीली चीजें, मलबा और हानिकारक कचरा हो सकता है. तेज बहाव में तैरकर पार करने की कोशिश न करें.

4. आपातकालीन मदद के लिए कॉल करें

जब आप तुरंत वाले खतरे से बाहर आ जाएं, तो आपातकालीन सर्विसेस को कॉल करें. भारत में, आपातकालीन मदद के लिए 112 डायल करें. अपनी लोकेशन बताएं और उन्हें यह भी बताएं कि क्या कोई अभी भी फंसा हुआ है या किसी को मेडिकल मदद की जरूरत है.

कार के पानी में डूबने जैसी आपातकालीन स्थिति के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं?

आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई वाहन कब गहरे पानी में जा सकता है, लेकिन कुछ आसान सावधानियां अपनाकर फर्क पड़ सकता है.

इमरजेंसी टूल पास रखें: विंडो ब्रेकर और सीट बेल्ट कटर ऐसी जगह रखें, जहां ड्राइवर सीट पर बैठे-बैठे आसानी से हाथ पहुंच सके.

विंडो ब्रेकर और सीट बेल्ट कटर ऐसी जगह रखें, जहां ड्राइवर सीट पर बैठे-बैठे आसानी से हाथ पहुंच सके. कार की खिड़कियों के बारे में जानें: जांच करें कि कार की किन साइड विंडो में टेम्पर्ड ग्लास और किनमें लैमिनेटेड ग्लास लगा है.

जांच करें कि कार की किन साइड विंडो में टेम्पर्ड ग्लास और किनमें लैमिनेटेड ग्लास लगा है. परिवार के साथ अभ्यास करें: परिवार के सभी सदस्यों को पता होना चाहिए कि सीट बेल्ट कैसे खोलनी है और SWOC के चारों स्टेप्स क्या हैं.

परिवार के सभी सदस्यों को पता होना चाहिए कि सीट बेल्ट कैसे खोलनी है और SWOC के चारों स्टेप्स क्या हैं. पानी से भरी सड़कों पर जाने से बचें: सिर्फ पानी कम दिखाई देने पर यह न मानें कि सड़क सुरक्षित है। पानी के नीचे गड्ढे, खुले नाले और तेज बहाव हो सकता है.

सिर्फ पानी कम दिखाई देने पर यह न मानें कि सड़क सुरक्षित है। पानी के नीचे गड्ढे, खुले नाले और तेज बहाव हो सकता है. पानी से भरे अंडरपास में न जाएं: भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों की सड़कों और अंडरपास में तेजी से पानी भर सकता है.

भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों की सड़कों और अंडरपास में तेजी से पानी भर सकता है. मौसम और सड़क से जुड़ी चेतावनियां देखें: अगर बाढ़ की चेतावनी जारी हुई है, तो बेवजह यात्रा करने से बचें और सुरक्षित रास्ता चुनें.

अगर आपकी कार पानी में चली जाए, तो आपको क्या याद रखना चाहिए?

सबसे ज़रूरी बात यह है कि खिड़कियों के आसपास पानी बढ़ने से पहले ही बाहर निकल जाएँ. SWOC याद रखें: सीट बेल्ट खोलें, खिड़कियाँ खोलें, तुरंत बाहर निकलें, बच्चों को पहले बाहर निकालें.

जब आप डूबती हुई कार के अंदर हों, तो मदद के लिए पुकारने, दरवाजे खोलने या अपना सामान इकट्ठा करने में समय बर्बाद न करें. सबसे पहले सभी को बाहर निकालें, किसी सुरक्षित जगह पर जाएं और फिर मदद के लिए कॉल करें.

आपातकालीन स्थिति आने से पहले इन चरणों को जान लेने से, आपको और आपके साथ सफर कर रहे यात्रियों को ऐसी स्थिति में तेज़ी से प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है, जब हर एक सेकंड बहुत मायने रखता है.