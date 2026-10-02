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Triumph 6 अक्टूबर को 4 नई मोटरसाइकिल करेगी लॉन्च, Bonneville 400 होगी शामिल

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 2 October 2026, 22:12 IST
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Triumph 6 अक्टूबर को 4 नई मोटरसाइकिल करेगी लॉन्च, Bonneville 400 होगी शामिल
हाइलाइट्स
  • Triumph 6 अक्टूबर को चार नई मोटरसाइकिलें पेश करेगी.
  • Bonneville 400 नए Street और Tiger मॉडलों के साथ लॉन्च होगी.
  • Bonneville 400 की Speed ​​400 मॉडल से भारी होने की संभावना है.

Triumph Motorcycles त्योहारी समय के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वह 6 अक्टूबर को एक नहीं, बल्कि चार नई मोटरसाइकिलें पेश करने वाली है. इनमें नई Bonneville 400 सबसे अहम है जिसमें पुर्ज़े कंपनी की भारत में बनी 350 cc बाइक्स की रेंज जैसे ही होंगे लेकिन इसमें वह स्टाइल और अंदाज़ भी होगा जिसकी उम्मीद हम Bonneville नाम वाली क्लासिक मोटरसाइकिल से करते हैं.

Triumph Bonneville 400: अब तक हमें क्या पता है

Bonneville 400 की जासूसी तस्वीरों से पहले ही पता चल चुका है कि इस मोटरसाइकिल में Speed ​​400 सीरीज़ के मुकाबले अलग स्विंगआर्म और सबफ्रेम होगा. बाइक का सबफ्रेम ज़्यादा सपाट और लंबा दिखता है, क्योंकि इसमें बड़ी Bonneville वाली बेंच-टाइप सीट लगानी है.

Triumph Bonneville 400 launch India carandbike 1

डिज़ाइन और स्टाइल ज़्यादा क्षमता वाली Bonneville जैसा ही होगा, जिसमें क्लासिक टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, लंबे फेंडर, बहुत सारा क्रोम, रेट्रो-स्टाइल इंजन कवर, पीशूटर एग्ज़ॉस्ट और वायर-स्पोक व्हील्स होंगे. उम्मीद है कि यह Speed ​​400 सीरीज़ से थोड़ी बड़ी होगी और इसमें सेंटर स्टैंड भी होगा, इसलिए यह उन मोटरसाइकिलों से थोड़ी भारी होगी.

यह भी पढ़ें: भारत में 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को रु.9.99 लाख में हुई लॉन्च

Bonneville 400 में टेलीस्कोपिक फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी होंगे. ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाएगा.

भारत में, Bonneville 400 के साथ वही 349 cc सिंगल-सिलेंडर इंजन आने की उम्मीद है जिसे हाल ही में Triumph ने अपने एंट्री-लेवल मॉडल्स में पेश किया गया है. हालांकि, Bonnie 400 में इसे बेहतर लो-एंड परफॉर्मेंस और आरामदायक राइडिंग अनुभव के लिए ट्यून किया जाएगा. Bonneville 400 का मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई Honda CB 500 से होगा, जिसकी शुरुआती कीमत रु 2.75 लाख (एक्स-शोरूम) है.

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