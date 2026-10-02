Triumph 6 अक्टूबर को 4 नई मोटरसाइकिल करेगी लॉन्च, Bonneville 400 होगी शामिल

Triumph Motorcycles त्योहारी समय के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वह 6 अक्टूबर को एक नहीं, बल्कि चार नई मोटरसाइकिलें पेश करने वाली है. इनमें नई Bonneville 400 सबसे अहम है जिसमें पुर्ज़े कंपनी की भारत में बनी 350 cc बाइक्स की रेंज जैसे ही होंगे लेकिन इसमें वह स्टाइल और अंदाज़ भी होगा जिसकी उम्मीद हम Bonneville नाम वाली क्लासिक मोटरसाइकिल से करते हैं.

Triumph Bonneville 400: अब तक हमें क्या पता है

Bonneville 400 की जासूसी तस्वीरों से पहले ही पता चल चुका है कि इस मोटरसाइकिल में Speed ​​400 सीरीज़ के मुकाबले अलग स्विंगआर्म और सबफ्रेम होगा. बाइक का सबफ्रेम ज़्यादा सपाट और लंबा दिखता है, क्योंकि इसमें बड़ी Bonneville वाली बेंच-टाइप सीट लगानी है.

डिज़ाइन और स्टाइल ज़्यादा क्षमता वाली Bonneville जैसा ही होगा, जिसमें क्लासिक टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, लंबे फेंडर, बहुत सारा क्रोम, रेट्रो-स्टाइल इंजन कवर, पीशूटर एग्ज़ॉस्ट और वायर-स्पोक व्हील्स होंगे. उम्मीद है कि यह Speed ​​400 सीरीज़ से थोड़ी बड़ी होगी और इसमें सेंटर स्टैंड भी होगा, इसलिए यह उन मोटरसाइकिलों से थोड़ी भारी होगी.

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Bonneville 400 में टेलीस्कोपिक फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी होंगे. ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाएगा.

भारत में, Bonneville 400 के साथ वही 349 cc सिंगल-सिलेंडर इंजन आने की उम्मीद है जिसे हाल ही में Triumph ने अपने एंट्री-लेवल मॉडल्स में पेश किया गया है. हालांकि, Bonnie 400 में इसे बेहतर लो-एंड परफॉर्मेंस और आरामदायक राइडिंग अनुभव के लिए ट्यून किया जाएगा. Bonneville 400 का मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई Honda CB 500 से होगा, जिसकी शुरुआती कीमत रु 2.75 लाख (एक्स-शोरूम) है.

