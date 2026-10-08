भारत में ट्रायम्फ बोनविले T40 और बोनविले T4 की बुकिंग हुई शुरू
- ट्रायम्फ बोनविले T4 और T4 की बुकिंग ₹4,999 में शुरू
- बोनविले T40 की कीमत ₹2.80 लाख; T4 की कीमत ₹2.55 लाख
- दोनों मॉडल्स में अपडेटेड इंजन, नया चेसिस और नए फीचर्स
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंडिया ने नई बोनविले T40 और बोनविले T4 के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. T4 सबसे सस्ती बोनविले मॉडल है, जिसकी कीमत ₹2.55 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि बोनविले T40, जिसमें थोड़े ज़्यादा फ़ीचर्स और डुअल-टोन रंग हैं, की कीमत ₹2.80 लाख (एक्स-शोरूम) है. दोनों मॉडल्स की बुकिंग अब ट्रायम्फ इंडिया की वेबसाइट पर शुरू हो गई है, और ग्राहक ₹4,999 का भुगतान करके इनमें से कोई भी मॉडल बुक कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ बोनविले T40 और बोनविले T4 के बीच अंतर
मज़बूत पहली छाप
T40 और T4 मॉडल अपनी शानदार हेरिटेज-इंस्पायर्ड बॉनविले डिज़ाइन और 350 cc TR सीरीज़ इंजन की जानी-पहचानी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट की वजह से पहली ही नज़र में ज़बरदस्त छाप छोड़ते हैं. हालाँकि, बोनविले T40 और T4 के लिए 350 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन में कई बदलाव किए गए हैं. यहाँ तक कि इनका चेसिस, सस्पेंशन और फ़ीचर्स भी बाकी ट्रायम्फ 400 रेंज से अलग हैं.
मार्केट पोजिशनिंग
नए 350 cc ट्रायम्फ बोनविले मॉडल, ट्रायम्फ को एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में न सिर्फ़ भारत में, बल्कि दुनिया भर में मज़बूत जगह दिलाएंगे. भारत में, ये 'बेबी बोनविले' रॉयल एनफ़ील्ड क्लासिक 350, होंडा CB350C, जावा 350, येज़्दी रोडस्टर और होंडा CB500 जैसी मोटरसाइकिलों को टक्कर देंगी.
हालांकि, अपने सीधे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में नई बोनविले T40 (₹2.80 लाख, एक्स-शोरूम) और T4 (₹2.55 लाख, एक्स-शोरूम) थोड़ी महंगी हैं. असल में, 350 cc वाले बोनविले मॉडल ट्रायम्फ की बाकी 400 रेंज की तुलना में महंगे हैं; मौजूदा लाइन-अप में सिर्फ़ स्क्रैंबलर 400 XC सबसे महंगी है, जिसकी कीमत ₹3 लाख (एक्स-शोरूम) है.
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