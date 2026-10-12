ट्रायम्फ बोनविले T40 और बोनविले T4 के रंग विकल्प सामने आए

ट्रायम्फ ने भारत में लॉन्च की गई अपनी दो नई 350cc रेट्रो मोटरसाइकिलों - बोनविले T40 और बोनविले T4 - के लिए कलर ऑप्शन का खुलासा किया है. इनकी कीमत क्रमशः रु.2.80 लाख और रु.2.55 लाख (एक्स-शोरूम) है. T40 में तीन डुअल-टोन फ़िनिश और एक ब्लैक-आउट वर्जन मिलता है, जबकि ज़्यादा किफायती T4 तीन सिंगल-टोन रंगों में उपलब्ध है.

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ट्रायम्फ बोनविले T40 के कलर ऑप्शन

बोनविले T40 तीन डुअल-टोन पेंट स्कीम में उपलब्ध है: Tangerine के साथ मेरिडयन ब्लू, फ्यूज़न व्हाइट के साथ एगियन ब्लू और फैंटन ब्लैक के साथ फ्यूज़न व्हाइट. जो खरीदार डार्क लुक पसंद करते हैं, वे बोनविले T40 ब्लैक चुन सकते हैं, जिसमें मैट पेवर्टी ग्रे और मैट फैंटम ब्लैक का विकल्प मिलता है.

T40 ब्लैक में ग्लॉस-ब्लैक एल्युमीनियम स्पोक रिम्स भी मिलते हैं, और इंजन केसिंग व अन्य पार्ट्स को भी ब्लैक फ़िनिश दिया गया है ताकि वे मोटरसाइकिल के बाकी हिस्सों से मेल खा सकें. वहीं, स्टैंडर्ड T40 में क्रोम और ब्रश किए हुए मेटल फ़िनिश का मिक्स मिलता है.

ट्रायम्फ बोनविले T4 के कलर ऑप्शन

बोनविले T4 में सिंपल कलर पैलेट दिया गया है, जिसमें तीन मोनो-टोन ऑप्शन हैं: फैंटम ब्लैक, कॉम्पिटिशन ग्रीन और कार्निवल रेड. T40 और T4 दोनों में क्रोम-फिनिश वाले मिरर और ग्रैब हूप के साथ ब्रश किए हुए एल्युमीनियम हील गार्ड और ब्रश किए हुए स्टील एग्जॉस्ट सिस्टम दिए गए हैं.

ट्रायम्फ बोनविले T40, T4: इंजन

दोनों मोटरसाइकिलें 350cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन पर चलती हैं, जो 28.6 bhp की ताकत और 31 Nm का टॉर्क बनाता है. इंजन को बोनविले (Bonneville) के कैरेक्टर के हिसाब से ट्यून किया गया है, जबकि इनका चेसिस, सस्पेंशन और फीचर्स भी ट्रायम्फ की 400 रेंज की दूसरी मोटरसाइकिलों से अलग हैं.



ट्रायम्फ बोनविले T40, T4: फीचर्स

बोनविले T40 में 4-इंच का TFT डिस्प्ले, नेविगेशन, राइड-बाय-वायर और पांच राइडिंग मोड मिलते हैं: इको, रोड, रेन और दो कस्टमाइज़ेबल मोड. इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर भी हैं. बोनिविले T4 में इनमें से कुछ फ़ीचर नहीं हैं. दोनों के बीच अंतर जानने के लिए यहां टैप करें.

ट्रायम्फ बोनविले T40, T4: कीमत और बुकिंग

T40 की कीमत ₹2.80 लाख है, जबकि T4 की कीमत ₹2.55 लाख है (दोनों एक्स-शोरूम कीमतें हैं). अब ट्रायम्फ इंडिया की वेबसाइट पर ₹5,000 के टोकन अमाउंट के साथ दोनों मोटरसाइकिलों की बुकिंग शुरू हो गई है.