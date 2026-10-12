ट्रायम्फ बोनविले T40 और बोनविले T4 के रंग विकल्प सामने आए
- बोनविले T40 में चार कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ब्लैक-आउट T40 Black भी शामिल है
- बोनविले T4 तीन मोनोटोन शेड्स में उपलब्ध है: ब्लैक, ग्रीन और रेड
- इसकी बुकिंग रु.5,000 में शुरू हो गई है और कीमत रु.2.55 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
ट्रायम्फ ने भारत में लॉन्च की गई अपनी दो नई 350cc रेट्रो मोटरसाइकिलों - बोनविले T40 और बोनविले T4 - के लिए कलर ऑप्शन का खुलासा किया है. इनकी कीमत क्रमशः रु.2.80 लाख और रु.2.55 लाख (एक्स-शोरूम) है. T40 में तीन डुअल-टोन फ़िनिश और एक ब्लैक-आउट वर्जन मिलता है, जबकि ज़्यादा किफायती T4 तीन सिंगल-टोन रंगों में उपलब्ध है.
यह भी पढ़ें: भारत में ट्रायम्फ बोनविले T40 और बोनविले T4 की बुकिंग हुई शुरू
ट्रायम्फ बोनविले T40 के कलर ऑप्शन
बोनविले T40 तीन डुअल-टोन पेंट स्कीम में उपलब्ध है: Tangerine के साथ मेरिडयन ब्लू, फ्यूज़न व्हाइट के साथ एगियन ब्लू और फैंटन ब्लैक के साथ फ्यूज़न व्हाइट. जो खरीदार डार्क लुक पसंद करते हैं, वे बोनविले T40 ब्लैक चुन सकते हैं, जिसमें मैट पेवर्टी ग्रे और मैट फैंटम ब्लैक का विकल्प मिलता है.
T40 ब्लैक में ग्लॉस-ब्लैक एल्युमीनियम स्पोक रिम्स भी मिलते हैं, और इंजन केसिंग व अन्य पार्ट्स को भी ब्लैक फ़िनिश दिया गया है ताकि वे मोटरसाइकिल के बाकी हिस्सों से मेल खा सकें. वहीं, स्टैंडर्ड T40 में क्रोम और ब्रश किए हुए मेटल फ़िनिश का मिक्स मिलता है.
ट्रायम्फ बोनविले T4 के कलर ऑप्शन
बोनविले T4 में सिंपल कलर पैलेट दिया गया है, जिसमें तीन मोनो-टोन ऑप्शन हैं: फैंटम ब्लैक, कॉम्पिटिशन ग्रीन और कार्निवल रेड. T40 और T4 दोनों में क्रोम-फिनिश वाले मिरर और ग्रैब हूप के साथ ब्रश किए हुए एल्युमीनियम हील गार्ड और ब्रश किए हुए स्टील एग्जॉस्ट सिस्टम दिए गए हैं.
ट्रायम्फ बोनविले T40, T4: इंजन
दोनों मोटरसाइकिलें 350cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन पर चलती हैं, जो 28.6 bhp की ताकत और 31 Nm का टॉर्क बनाता है. इंजन को बोनविले (Bonneville) के कैरेक्टर के हिसाब से ट्यून किया गया है, जबकि इनका चेसिस, सस्पेंशन और फीचर्स भी ट्रायम्फ की 400 रेंज की दूसरी मोटरसाइकिलों से अलग हैं.
ट्रायम्फ बोनविले T40, T4: फीचर्स
बोनविले T40 में 4-इंच का TFT डिस्प्ले, नेविगेशन, राइड-बाय-वायर और पांच राइडिंग मोड मिलते हैं: इको, रोड, रेन और दो कस्टमाइज़ेबल मोड. इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर भी हैं. बोनिविले T4 में इनमें से कुछ फ़ीचर नहीं हैं. दोनों के बीच अंतर जानने के लिए यहां टैप करें.
ट्रायम्फ बोनविले T40, T4: कीमत और बुकिंग
T40 की कीमत ₹2.80 लाख है, जबकि T4 की कीमत ₹2.55 लाख है (दोनों एक्स-शोरूम कीमतें हैं). अब ट्रायम्फ इंडिया की वेबसाइट पर ₹5,000 के टोकन अमाउंट के साथ दोनों मोटरसाइकिलों की बुकिंग शुरू हो गई है.
लोकप्रिय ट्रायंफ मॉडल
- ट्रायंफ
टाइगर 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.39 - 22.29 लाख
- ट्रायंफ
रॉकेट 3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.03 - 24.67 लाख
- ट्रायंफ
स्पीडमास्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.48 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ
टाइगर 900एक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.4 - 16.15 लाख
- ट्रायंफ
बॉनवील टी 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.85 लाख
- ट्रायंफ
ट्राइडेंट 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 लाख
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बॉनविल टी 120एक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.85 लाख
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टाइगर स्पोर्ट 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.1 लाख
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बॉनविले बॉबेरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.82 - 14.38 लाख
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स्ट्रीट स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.55 - 11.22 लाख
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स्क्रैम्बलर 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.1 लाख
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गति ट्रिपल 1200 आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.76 - 23.07 लाख
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टाइगर 900 अल्पाइन एडिशनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.35 लाख
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Tracker 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.42 लाख
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थ्रक्स्टन 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.75 लाख
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स्ट्रीट ट्रिपल 765 आरएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.91 लाख
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Speed Triple 1200 RXएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.07 लाख
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स्पीड ट्विन कैफे रेसर एडिशनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.99 लाख
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स्पीड ट्विन 1200 टीएफसीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.99 लाख
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स्पीड ट्विन 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.84 - 17.99 लाख
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गति T4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.09 लाख
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गति 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.34 लाख
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स्क्रैम्बलर 400 XC एक्ससीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.99 लाख
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स्क्रैम्बलर 400 Xएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.65 लाख
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डेटोना 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.99 - 10.14 लाख
- ट्रायंफ
बोनविले टी40एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.55 - 2.8 लाख
- ट्रायंफ
बोनविले टी4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.55 लाख
- ट्रायंफ
बॉनव्हिल स्पीडमास्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.88 - 13.68 लाख
नई कारें
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
आने वाली कारें
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ह्युंडई Bayonएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- रेनो न्यू डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-18
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-19
- वॉल्वो ईएक्स 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-20
- श्याओमी एसयूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 48 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-21
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-23
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