ट्रायम्फ बोनविले T40 और बोनविले T4 के बीच अंतर
- ट्रायम्फ बॉनविले T40 और बॉनविले T4 एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हैं
- T4 में तीन सॉलिड रंग मिलते हैं, जबकि T40 में चार डुअल-टोन रंग के विकल्प मिलते हैं
- T4 में लीन-सेंसिटिव ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स नहीं हैं
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में सबसे किफायती बोनविले मॉडल लॉन्च किए हैं - नई बोनविले T40 और उससे भी सस्ती बोनविले T4. दोनों बाइक्स एक ही बेसिक प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हैं और मैकेनिकल तौर पर एक जैसी हैं, लेकिन इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स नहीं हैं और ये अलग-अलग रंगों में आती हैं. आइए देखते हैं कि बॉनविले T40 और बॉनविले T4 एक-दूसरे से कितनी अलग हैं.
यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ बोनविले T40, T40 ब्लैक और T4 हुईं लॉन्च, कीमतें रु.2.55 लाख से शुरू
क्या चीज़ वैसी ही रहती है?
नई बोनविले T40 और T4 उसी 350 cc TR सीरीज़ के लिक्विड-कूल्ड इंजन पर आधारित हैं, जो 7,000 rpm पर 28.6 bhp की ताकत और 5,500 rpm पर 31.2 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.
ट्रायम्फ के अनुसार, इंजन के सिलेंडर हेड में बदलाव किया गया है और बॉनविले के लिए इसे खास तौर पर ट्यून किया गया है, जिसमें कम और मिड-रेंज पर आसानी से मिलने वाली परफॉर्मेंस पर ज़ोर दिया गया है.
|बोनविले T40
|बोनविले T4
|फ्रेम
|हाइब्रिड स्पाइन/पेरिमीटर, ट्यूबलर स्टील, इंटीग्रेटेड फ्रेम फ्रेम
|हाइब्रिड स्पाइन/पेरिमीटर, ट्यूबलर स्टील, इंटीग्रेटेड फ्रेम
|फ्रंट सस्पेंशन
|130 mm ट्रैवल वाला 43 mm कन्वेंशनल फ़ोर्क
|130 mm ट्रैवल वाला 43 mm कन्वेंशनल फ़ोर्क
|पिछला सस्पेंशन
|ट्विन ट्यूब हाइड्रोलिक और 7-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ डुअल शॉकर्स, जिसमें 130 mm का ट्रैवल है
|ट्विन ट्यूब हाइड्रोलिक और 7-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ डुअल शॉकर्स, जिसमें 130 mm का ट्रैवल है
|सैडल की हाईट
|790 मिमी
|790 मिमी
|कर्ब वेट
|195 किग्रा
|195 किग्रा
बोनविले T40 और T4: क्या अंतर है?
T40 और T4, दोनों में कई राइडिंग मोड मिलते हैं. जहाँ T40 में कुल पाँच मोड – रोड, रेन, इको और दो कस्टमाइज़ेबल सेटिंग – मिलते हैं, वहीं T4 में तीन मोड – रोड, रेन और इको – मिलते हैं.
बोनविले T40 में कई नए फ़ीचर्स भी मिलते हैं – जिनमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी वाला चार-इंच का गोल TFT डिस्प्ले शामिल है.
T4 में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला सामान्य कलर LCD डिस्प्ले मिलता है, ABS में लीन-सेंसिटिव फ़ंक्शनैलिटी नहीं है, और इसमें क्रूज़ कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों ही नहीं दिए गए हैं.
बोनविले T40 और बोनविले T4: रंग के विकल्प और कीमतें
बेसिक बॉनविले T4 तीन सॉलिड रंगों – ब्लैक, ग्रीन और रेड – में उपलब्ध है और इसकी कीमत 2.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
वहीं दूसरी ओर, बोनविले टी40 स्कॉर्पियो-टोन कलर प्लेसमेंट में शामिल हैं - एजियन ब्लू, फ्रैग्मसन व्हाइट, मैट प्यूटर ग्रे और मेरिडियन ब्लू. T40, बोनविले T40 ब्लैक आधिकारिक तौर पर भी उपलब्ध है, जिसमें प्यूटर ग्रे या फैंटम ब्लैक कलर के साथ ब्लैक-आउट एलिमेंट दिए गए हैं. बोनविले टी40 की कीमत रु.2.80 लाख (एक्स-शोरुम) है.
|मॉडल
|बोनविले T4
|बोनविले T40
|बोनविले T40 ब्लैक
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|रु. 2,54,999
|रु. 2,79,999
|रु.2,79,999
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