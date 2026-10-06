ट्रायम्फ बोनविले T40, T40 ब्लैक और T4 हुईं लॉन्च, कीमतें रु.2.55 लाख से शुरू
- नया 350cc इंजन 28.6 bhp की ताकत और 31.2 Nm का पीक टॉर्क बनाता है
- इसमें 4-इंच का TFT डिस्प्ले, नेविगेशन और क्रूज़ कंट्रोल मिलता है
- क्लासिक स्पोक वाले पहिए और ट्विन-शॉक सस्पेंशन बोनविले वाला लुक बनाए रखते हैं
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में बोनविले T40, T40 Black और बोनविले T4 लॉन्च की हैं, जिससे आइकॉनिक बोनविले डिज़ाइन 350cc रेंज के साथ ज़्यादा लोगों की पहुँच में आ गया है. इन मोटरसाइकिलों की कीमतें T4 के लिए ₹2.55 लाख और T40 व T40 Black के लिए ₹2.80 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) हैं.
दोनों मोटरसाइकिलों में इस सीरीज़ की खास स्टाइलिंग बरकरार रखी गई है, जिसमें खास आकार का टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, गोल LED हेडलाइट, पीशूटर एग्ज़ॉस्ट, स्पोक वाले पहिए और दो रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं.
बोनविले T40 में हेरिटेज-स्टाइल वाले टू-टोन पेंट स्कीम मिलते हैं, जिसमें फ्यूल टैंक पर हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्रिपिंग, क्रोम एक्सेंट और ब्रश किए हुए एल्युमीनियम इंजन कवर शामिल हैं. यह एजियन ब्लू और फ्यूजन व्हाइट, मेरिडियन ब्लू और टैंजरीन ऑरेंज, और न्यू इंग्लैंड व्हाइट और जेट ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगी.
T40 ब्लैक का लुक ज़्यादा डार्क है; इसमें मैट प्यूटर ग्रे और मैट फैंटम ब्लैक पेंटवर्क, काले रंग की इंजन केसिंग और ग्लॉस-ब्लैक अलॉय रिम्स के साथ अलग रंग के स्टील स्पोक्स दिए गए हैं। वहीं, T4 तीन रंगों में उपलब्ध है: फैंटम ब्लैक, कार्निवल रेड और कॉम्पिटिशन ग्रीन.
दोनों मोटरसाइकिलों में ट्रायम्फ के लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर 350cc TR सीरीज़ इंजन का एक खास वर्जन इस्तेमाल किया गया है, जो ट्रायम्फ की 400 रेंज की दूसरी मोटरसाइकिलों में भी मिलता है. यह इंजन 7,000 rpm पर 28.6 bhp की ताकत और 5,500 rpm पर 31.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
ट्रायम्फ ने बोनविले के लिए सिलेंडर हेड में बदलाव किया है और एक खास ट्यून तैयार की है, जिसमें कम और मिड-रेंज पर आसानी से मिलने वाली परफॉर्मेंस पर ज़ोर दिया गया है. इन मोटरसाइकिलों में पांच राइडिंग मोड — रोड, रेन, इको और दो कस्टमाइज़ेबल सेटिंग — के साथ-साथ क्रूज़ कंट्रोल, लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलते हैं.
अपनी रेट्रो स्टाइलिंग के बावजूद, बोनविले T40 और T40 Black में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ट्रायम्फ के नेविगेशन ऐप के ज़रिए फुल-मैप नेविगेशन वाला नया 4-इंच का गोल TFT डिस्प्ले दिया गया है. राइडर्स डिस्प्ले और हैंडलबार स्विचगियर के ज़रिए फ़ोन कॉल, म्यूज़िक कंट्रोल, रूट प्लानिंग और कस्टमाइज़ेबल विजेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
बोनविले T4 बाइक में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, राइड मोड्स और डुअल-चैनल ABS के साथ कलर LCD मिलेगी. इस वैरिएंट में लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, कस्टम राइड मोड्स और USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं.
अन्य सुविधाओं में पूरी तरह से LED लाइटिंग, अपने-आप बंद होने वाले इंडिकेटर, इमरजेंसी डिसेलरेशन वॉर्निंग और USB-C चार्जिंग सॉकेट शामिल हैं.
बोनविले के डिज़ाइन और कैरेक्टर की ज़रूरतों के हिसाब से इसके चेसिस में बदलाव किए गए हैं. इसके सस्पेंशन में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सेटअप दिया गया है, जो ट्रायम्फ 400 रेंज की दूसरी बाइक्स में मिलने वाले मोनोशॉक से अलग है. यह मोटरसाइकिल हल्के एल्युमीनियम रिम्स वाले 18-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर स्पोक वाले व्हील्स पर चलती है. ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, साथ ही ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स और लीन-सेंसिटिव ABS भी है.
एर्गोनॉमिक्स के मामले में, T40 में बेंच सीट के साथ सीधे बैठकर चलाने की पोज़िशन और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आसान एर्गोनॉमिक्स दिए गए हैं. सीट की ऊंचाई 790 मिमी है, और एक ऑप्शनल लो सीट के साथ इसे 770 मिमी तक कम किया जा सकता है. T40 का वज़न (चलने के लिए तैयार हालत में) 191kg है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर सेंटर स्टैंड मिलता है.
ट्रायम्फ वैकल्पिक सीटें, क्लासिक पैनियर्स और अन्य एक्सेसरीज़ भी ऑफ़र करेगा। इन मोटरसाइकिलों के लिए सर्विस का अंतराल 16,000 किलोमीटर बताया गया है.
इन मोटरसाइकिलों की ऑनलाइन बुकिंग कल से ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी. T40 और T40 Black की डिलेवरी नवंबर '26 के दूसरे हफ़्ते से और बोनविले T4 की डिलेवरी जनवरी '27 के दूसरे हफ़्ते से शुरू होने की बात कही गई है. हम आने वाले हफ़्तों में इस मोटरसाइकिल को चलाकर देखेंगे, इसलिए जल्द ही इसके 'फ़र्स्ट राइड रिव्यू' की उम्मीद करें.
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