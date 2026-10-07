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ट्रायम्फ बोनविले T40 vs रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 vs होंडा CB350C: कीमत और फीचर्स की तुलना

ऋषभ परमार
last published date : 8 October 2026, 01:29 IST
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ट्रायम्फ बोनविले T40 vs रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 vs होंडा CB350C: कीमत और फीचर्स की तुलना
हाइलाइट्स
  • T40 में 28.6 बीएचपी की ताकत और 31 Nm का टॉर्क मिलता है, जो इसे यहाँ मौजूद सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल बनाता है
  • इसमें क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और TFT जैसे फ़ीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं
  • ₹2.80 लाख की कीमत के साथ, T40 की कीमत क्लासिक 350 और CB350C के मुकाबले काफी ज़्यादा है

350cc रेट्रो सेगमेंट में सालों से एक ही तरह का क्रम चला आ रहा है, जिसमें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सबसे आगे है और होंडा CB350C उन खरीदारों के लिए एक विकल्प है जो आम पसंद से हटकर कुछ चाहते हैं. अब ट्रायम्फ बोनविले T40 भी इस मैदान में उतर रही है; यह अपने बड़े मॉडल्स जैसा लुक लिए हुए है और सिर्फ़ एक और रेट्रो-स्टाइल वाली 350 बाइक नहीं है. इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और काफ़ी ज़्यादा कीमत है.

तो, कागज़ पर नई बोनविले T40, क्लासिक 350 और CB350C के मुकाबले कैसी है? आइए जानते हैं.

Triumph Bonneville T40 vs RE Classic 350 vs Honda CB 350 C 4

ट्रायम्फ बोनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: स्पेसिफिकेशन की तुलना

SpecificationTriumph Bonneville T40Royal Enfield Classic 350Honda CB350C
Engine349cc, liquid-cooled349cc, air-cooled348cc, air-cooled
Power28.6bhp @ 7,000rpm20.2bhp @ 6,100rpm15.2bhp @ 5,500rpm
Torque31Nm @ 5,500rpm27Nm @ 4,000rpm29.5Nm @ 3,000rpm
Gearbox6-speed5-speed5-speed

आंकड़ों के हिसाब से बोनविले T40 ताकत के मामले में काफी आगे है. इसका 349cc लिक्विड-कूल्ड इंजन 28.6 bhp की ताकत और 31 Nm का टॉर्क बनाता है. यानी यह क्लासिक 350 से 8.4 bhp की ताकत और CB350C से 13.4 bhp ज्यादा ताकत मिलती है. होंडा CB350C का टॉर्क रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से ज्यादा है. होंडा में 29.5 Nm टॉर्क मिलता है, जबकि क्लासिक 350 में 27 एनएम टॉर्क दिया गया है. हालांकि, टॉर्क के मामले में भी ट्रायम्फ सबसे आगे है. बोनविले T40 में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि क्लासिक 350 और CB350C में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.

इसके बावजूद, लोग ऐसी मोटरसाइकिलें असल में ज़्यादा ताकत के लिए नहीं खरीदते. ये तीनों ही आराम से चलने वाली रेट्रो क्रूज़र बाइक हैं, जिनमें परफ़ॉर्मेंस के बजाय आसानी से राइडिंग करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है. फिर भी, T40 का ज़्यादा ताकतवर इंजन इसे कागज़ पर दूसरों से बेहतर बनाता है, खासकर जब इसकी तुलना बाकी दो बाइकों से की जाए.

Triumph Bonneville T40 vs RE Classic 350 vs Honda CB 350 C 2

ट्रायम्फ बॉनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: डायमेंशन

स्पेसिफिकेशट्रायम्फ बोनविले T40रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350होंडा CB350C
कर्ब वेट195 किग्रा195 किग्रा186 किग्रा
सीट हाइट790 मिमी805 मिमी800 मिमी
फ्यूल टैंक14 लीटर13 लीटर15.2 लीटर
व्हीलबेस1,415 मिमी1,390 मिमी1,441 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस165 मिमी170 मिमी165 मिमी

ट्रायम्फ और रॉयल एनफील्ड का वज़न एक जैसा यानी 195kg है, जबकि होंडा 9kg हल्की है. T40 की सीट की ऊंचाई सबसे कम 790 मिमी है, इसके बाद CB350C की ऊंचाई 800 मिमी और क्लासिक 350 की 805 मिमी है.

होंडा में फ्यूल टैंक की क्षमता सबसे ज़्यादा 15.2 लीटर है. ट्रायम्फ में 14 लीटर का टैंक है, जबकि क्लासिक 350 में 13 लीटर का टैंक है. ग्राउंड क्लीयरेंस लगभग एक जैसा है; क्लासिक का 170 मिमी है और T40 और CB350C का 165 मिमी है.

Triumph Bonneville T40 vs RE Classic 350 vs Honda CB 350 C 5

ट्रायम्फ बोनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: साइकिल पार्ट्स

स्पेसिफिकेशनट्रायम्फ बोनविले T40रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350होंडा CB350C
फ्रंट टायर100/90-18100/90-19100/90 R19
रियर टायर150/70 R17120/80-18130/70 R18
फ्रंट ब्रेक्स310 मिमी300 मिमी310 मिमी
रियर ब्रेक255 मिमी270 मिमी240 मिमी
रियर सस्पेंशन7-स्टेप प्रीलोड6-स्टेप प्रीलोड5-स्टेप पीरियड
व्हील्सस्पोक्ड, ट्यूब-टाइपस्पोक/ट्यूबलेस अलॉय ऑप्शनट्यूबलेस टायर

तीनों मोटरसाइकिलों में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और ट्विन रियर शॉक दिए गए हैं, लेकिन इनके हार्डवेयर में कुछ अंतर हैं. T40 में 18-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर सेटअप मिलता है, जबकि क्लासि 350 और CB350C दोनों में 19-इंच के फ्रंट व्हील दिए गए हैं.


तीनों में से ट्रायम्फ का पिछला टायर सबसे चौड़ा है - इसमें 150-सेक्शन का टायर है, जबकि क्लासिक में 120 और होंडा में 130 का टायर है. इसके पिछले शॉक एब्जॉर्बर में सात-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट की सुविधा है; यह क्लासिक से एक सेटिंग ज़्यादा और CB350C से दो सेटिंग ज़्यादा है.

सामने की तरफ, T40 और होंडा दोनों में 310 मिमी के डिस्क मिलते हैं, जबकि क्लासिक में 300 मिमी का डिस्क मिलता है. हालांकि, पीछे की तरफ रॉयल एनफील्ड में सबसे बड़ा 270 मिमी का डिस्क है, इसके बाद ट्रायम्फ में 255 मिमी और होंडा में 240 मिमी का डिस्क है.

यहां मौजूद मोटरसाइकिलों में से सिर्फ़ क्लासिक 350 ही ऐसी है जो स्पोक वाले पहियों और ट्यूब वाले टायरों या फिर ट्यूबलेस टायरों वाले अलॉय व्हील्स के साथ मिल सकती है. होंडा में ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि T40 में सिर्फ़ ट्यूब-टाइप स्पोक वाले पहिये ही आते हैं.

Triumph Bonneville T40 vs RE Classic 350 vs Honda CB 350 C 1

ट्रायम्फ बॉनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: फीचर्स

फीचर
ट्रायम्फ बॉनविले T40		रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350होंडा CB350C
इंस्ट्रमेंच क्लस्टर4-इंच टीएफटी TFTएनॉलाग-स्टाइल स्पीडो + MIDएनॉलाग-स्टाइल स्पीडो + MID
राइड-बाय-वायर
राइडिंग मोड्स5
टर्न-बाय-टर्न नेविगेशनहांमहंगे वेरिएंट्स पर होंडा रोडसिंक
ट्रैक्शन कंट्रोलहांहोंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल
कॉर्नरिंग एबीएसहां
क्रूज़ कंट्रोलहां
स्लिप-एंड-असिस्ट क्लचहांहांहां
चार्जिंग पोर्टटाइप-Cटाइप-Cटाइप-C

शायद यही वह एरिया है जहाँ T40 को काफी फ़ायदा मिलता है. इसमें 4-इंच का TFT, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, राइड-बाय-वायर और पाँच राइडिंग मोड मिलते हैं - इको, रोड, रेन और दो कस्टमाइज़ेबल मोड. इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. क्लासिक 350 या CB350C के मुकाबले इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट काफी लंबी है.

होंडा इन दोनों के बीच की जगह पर आती है. इसमें डुअल-चैनल ABS, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल मिलता है, जबकि इसके ऊंचे वेरिएंट्स में डिस्प्ले के ज़रिए होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी भी मिलती है.

क्लासिक 350 के फ़ीचर्स काफ़ी सिंपल रखे गए हैं, जैसे कि स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच, टाइप-C चार्जिंग और एनालॉग-स्टाइल स्पीडोमीटर के साथ एक छोटा MID. साथ ही, इसमें RE के ट्रिपर पॉड के ज़रिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे कनेक्टिविटी फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

Triumph Bonneville T40 vs RE Classic 350 vs Honda CB 350 C 6

ट्रायम्फ बोनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: कीमत

मोटरसाइकिलएक्स-शोरूम कीमत
ट्रायम्फ बोनविले T40रु.2.80 लाख
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350रु.1.88-2.26 लाख
होंडा CB350Cरु.1.98-2.02 लाख

बोनविले T40 की कीमत ₹2.80 लाख है, जो इसे अपने दोनों 350cc राइवल्स (प्रतिद्वंद्वियों) के मुकाबले काफी महंगा बनाती है. क्लासिक 350 की कीमत की रेंज सबसे ज़्यादा है - ₹1.88 लाख से ₹2.26 लाख तक - जबकि होंडा CB350C की कीमत ₹1.98 लाख से ₹2.02 लाख के बीच है.

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