ट्रायम्फ बोनविले T40 vs रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 vs होंडा CB350C: कीमत और फीचर्स की तुलना
- T40 में 28.6 बीएचपी की ताकत और 31 Nm का टॉर्क मिलता है, जो इसे यहाँ मौजूद सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल बनाता है
- इसमें क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और TFT जैसे फ़ीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं
- ₹2.80 लाख की कीमत के साथ, T40 की कीमत क्लासिक 350 और CB350C के मुकाबले काफी ज़्यादा है
350cc रेट्रो सेगमेंट में सालों से एक ही तरह का क्रम चला आ रहा है, जिसमें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सबसे आगे है और होंडा CB350C उन खरीदारों के लिए एक विकल्प है जो आम पसंद से हटकर कुछ चाहते हैं. अब ट्रायम्फ बोनविले T40 भी इस मैदान में उतर रही है; यह अपने बड़े मॉडल्स जैसा लुक लिए हुए है और सिर्फ़ एक और रेट्रो-स्टाइल वाली 350 बाइक नहीं है. इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और काफ़ी ज़्यादा कीमत है.
तो, कागज़ पर नई बोनविले T40, क्लासिक 350 और CB350C के मुकाबले कैसी है? आइए जानते हैं.
ट्रायम्फ बोनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: स्पेसिफिकेशन की तुलना
|Specification
|Triumph Bonneville T40
|Royal Enfield Classic 350
|Honda CB350C
|Engine
|349cc, liquid-cooled
|349cc, air-cooled
|348cc, air-cooled
|Power
|28.6bhp @ 7,000rpm
|20.2bhp @ 6,100rpm
|15.2bhp @ 5,500rpm
|Torque
|31Nm @ 5,500rpm
|27Nm @ 4,000rpm
|29.5Nm @ 3,000rpm
|Gearbox
|6-speed
|5-speed
|5-speed
आंकड़ों के हिसाब से बोनविले T40 ताकत के मामले में काफी आगे है. इसका 349cc लिक्विड-कूल्ड इंजन 28.6 bhp की ताकत और 31 Nm का टॉर्क बनाता है. यानी यह क्लासिक 350 से 8.4 bhp की ताकत और CB350C से 13.4 bhp ज्यादा ताकत मिलती है. होंडा CB350C का टॉर्क रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से ज्यादा है. होंडा में 29.5 Nm टॉर्क मिलता है, जबकि क्लासिक 350 में 27 एनएम टॉर्क दिया गया है. हालांकि, टॉर्क के मामले में भी ट्रायम्फ सबसे आगे है. बोनविले T40 में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि क्लासिक 350 और CB350C में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.
इसके बावजूद, लोग ऐसी मोटरसाइकिलें असल में ज़्यादा ताकत के लिए नहीं खरीदते. ये तीनों ही आराम से चलने वाली रेट्रो क्रूज़र बाइक हैं, जिनमें परफ़ॉर्मेंस के बजाय आसानी से राइडिंग करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है. फिर भी, T40 का ज़्यादा ताकतवर इंजन इसे कागज़ पर दूसरों से बेहतर बनाता है, खासकर जब इसकी तुलना बाकी दो बाइकों से की जाए.
ट्रायम्फ बॉनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: डायमेंशन
|स्पेसिफिकेश
|ट्रायम्फ बोनविले T40
|रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
|होंडा CB350C
|कर्ब वेट
|195 किग्रा
|195 किग्रा
|186 किग्रा
|सीट हाइट
|790 मिमी
|805 मिमी
|800 मिमी
|फ्यूल टैंक
|14 लीटर
|13 लीटर
|15.2 लीटर
|व्हीलबेस
|1,415 मिमी
|1,390 मिमी
|1,441 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|165 मिमी
|170 मिमी
|165 मिमी
ट्रायम्फ और रॉयल एनफील्ड का वज़न एक जैसा यानी 195kg है, जबकि होंडा 9kg हल्की है. T40 की सीट की ऊंचाई सबसे कम 790 मिमी है, इसके बाद CB350C की ऊंचाई 800 मिमी और क्लासिक 350 की 805 मिमी है.
होंडा में फ्यूल टैंक की क्षमता सबसे ज़्यादा 15.2 लीटर है. ट्रायम्फ में 14 लीटर का टैंक है, जबकि क्लासिक 350 में 13 लीटर का टैंक है. ग्राउंड क्लीयरेंस लगभग एक जैसा है; क्लासिक का 170 मिमी है और T40 और CB350C का 165 मिमी है.
ट्रायम्फ बोनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: साइकिल पार्ट्स
|स्पेसिफिकेशन
|ट्रायम्फ बोनविले T40
|रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
|होंडा CB350C
|फ्रंट टायर
|100/90-18
|100/90-19
|100/90 R19
|रियर टायर
|150/70 R17
|120/80-18
|130/70 R18
|फ्रंट ब्रेक्स
|310 मिमी
|300 मिमी
|310 मिमी
|रियर ब्रेक
|255 मिमी
|270 मिमी
|240 मिमी
|रियर सस्पेंशन
|7-स्टेप प्रीलोड
|6-स्टेप प्रीलोड
|5-स्टेप पीरियड
|व्हील्स
|स्पोक्ड, ट्यूब-टाइप
|स्पोक/ट्यूबलेस अलॉय ऑप्शन
|ट्यूबलेस टायर
तीनों मोटरसाइकिलों में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और ट्विन रियर शॉक दिए गए हैं, लेकिन इनके हार्डवेयर में कुछ अंतर हैं. T40 में 18-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर सेटअप मिलता है, जबकि क्लासि 350 और CB350C दोनों में 19-इंच के फ्रंट व्हील दिए गए हैं.
तीनों में से ट्रायम्फ का पिछला टायर सबसे चौड़ा है - इसमें 150-सेक्शन का टायर है, जबकि क्लासिक में 120 और होंडा में 130 का टायर है. इसके पिछले शॉक एब्जॉर्बर में सात-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट की सुविधा है; यह क्लासिक से एक सेटिंग ज़्यादा और CB350C से दो सेटिंग ज़्यादा है.
सामने की तरफ, T40 और होंडा दोनों में 310 मिमी के डिस्क मिलते हैं, जबकि क्लासिक में 300 मिमी का डिस्क मिलता है. हालांकि, पीछे की तरफ रॉयल एनफील्ड में सबसे बड़ा 270 मिमी का डिस्क है, इसके बाद ट्रायम्फ में 255 मिमी और होंडा में 240 मिमी का डिस्क है.
यहां मौजूद मोटरसाइकिलों में से सिर्फ़ क्लासिक 350 ही ऐसी है जो स्पोक वाले पहियों और ट्यूब वाले टायरों या फिर ट्यूबलेस टायरों वाले अलॉय व्हील्स के साथ मिल सकती है. होंडा में ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि T40 में सिर्फ़ ट्यूब-टाइप स्पोक वाले पहिये ही आते हैं.
ट्रायम्फ बॉनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: फीचर्स
|फीचर
ट्रायम्फ बॉनविले T40
|रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
|होंडा CB350C
|इंस्ट्रमेंच क्लस्टर
|4-इंच टीएफटी TFT
|एनॉलाग-स्टाइल स्पीडो + MID
|एनॉलाग-स्टाइल स्पीडो + MID
|राइड-बाय-वायर
|–
|–
|राइडिंग मोड्स
|5
|–
|–
|टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन
|हां
|–
|महंगे वेरिएंट्स पर होंडा रोडसिंक
|ट्रैक्शन कंट्रोल
|हां
|–
|होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल
|कॉर्नरिंग एबीएस
|हां
|–
|–
|क्रूज़ कंट्रोल
|हां
|–
|–
|स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच
|हां
|हां
|हां
|चार्जिंग पोर्ट
|टाइप-C
|टाइप-C
|टाइप-C
शायद यही वह एरिया है जहाँ T40 को काफी फ़ायदा मिलता है. इसमें 4-इंच का TFT, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, राइड-बाय-वायर और पाँच राइडिंग मोड मिलते हैं - इको, रोड, रेन और दो कस्टमाइज़ेबल मोड. इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. क्लासिक 350 या CB350C के मुकाबले इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट काफी लंबी है.
होंडा इन दोनों के बीच की जगह पर आती है. इसमें डुअल-चैनल ABS, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल मिलता है, जबकि इसके ऊंचे वेरिएंट्स में डिस्प्ले के ज़रिए होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी भी मिलती है.
क्लासिक 350 के फ़ीचर्स काफ़ी सिंपल रखे गए हैं, जैसे कि स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच, टाइप-C चार्जिंग और एनालॉग-स्टाइल स्पीडोमीटर के साथ एक छोटा MID. साथ ही, इसमें RE के ट्रिपर पॉड के ज़रिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे कनेक्टिविटी फ़ीचर्स भी मिलते हैं.
ट्रायम्फ बोनविले T40 बनाम प्रतिद्वंद्वी: कीमत
|मोटरसाइकिल
|एक्स-शोरूम कीमत
|ट्रायम्फ बोनविले T40
|रु.2.80 लाख
|रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
|रु.1.88-2.26 लाख
|होंडा CB350C
|रु.1.98-2.02 लाख
बोनविले T40 की कीमत ₹2.80 लाख है, जो इसे अपने दोनों 350cc राइवल्स (प्रतिद्वंद्वियों) के मुकाबले काफी महंगा बनाती है. क्लासिक 350 की कीमत की रेंज सबसे ज़्यादा है - ₹1.88 लाख से ₹2.26 लाख तक - जबकि होंडा CB350C की कीमत ₹1.98 लाख से ₹2.02 लाख के बीच है.
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