विनफास्ट भारत के 30 से ज़्यादा शहरों में टू-व्हीलर शोरूम खोलेगी

2025 में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के साथ भारत में आने के बाद, विनफास्ट अब देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी अपने कारोबार को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. वियतनाम की इस कंपनी ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 से ज़्यादा डीलर पार्टनर्स के साथ 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' (LOI) पर साइन किए हैं. इन समझौतों से विनफास्ट के रिटेल नेटवर्क का पहला चरण तैयार होने की उम्मीद है, जिसके तहत 34 शहरों में 50 से ज़्यादा शोरूम खोलने की योजना है.

जानकारी के लिए बता दें कि LOI असल में कंपनी और उसके संभावित डीलर पार्टनर्स के बीच इरादे को ज़ाहिर करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज़ है. इसका मतलब है कि डीलर विनफास्ट आउटलेट खोलने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हो गए हैं. भारतीय डीलर पार्टनर्स की वियतनाम के हाई फोंग में स्थित विनफास्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की यात्रा के दौरान इन LOI पर हस्ताक्षर किए गए थे. कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी मौजूदगी बनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए देश भर के बाज़ारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

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यह नेटवर्क भारत के उत्तरी, मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में फैलाया जाएगा. उत्तर में, विनफास्ट का डीलर नेटवर्क दिल्ली NCR, राजस्थान और पंजाब को कवर करेगा, जबकि मध्य भारत के लिए इसकी योजनाओं में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.

पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात शामिल होंगे. दक्षिण में, कंपनी के कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में डीलर पार्टनर होंगे. नेटवर्क के पूर्वी हिस्से में शामिल राज्यों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा हैं.

कंपनी ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि भारतीय बाज़ार में कौन से इलेक्ट्रिक मॉडल बेचे जाएंगे. हालांकि, वियतनाम की हमारी यात्रा के दौरान, VinFast ने कन्फर्म किया कि शुरुआत में भारत के लिए तीन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर प्लान किए गए हैं. इनमें से एक Viper है, जिसका भारत में पेटेंट भी कराया गया है. वियतनाम में, Viper में 4.8 kWh की बैटरी और 3 kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है.

विनफास्ट ने भारत में एक कम ऊंचाई वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का पेटेंट भी कराया है, जो 'Sulad' कॉन्सेप्ट जैसी दिखती है. इस कॉन्सेप्ट को इस साल की शुरुआत में ब्रांड की भविष्य की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रणनीति के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके प्रोडक्शन मॉडल में 67 bhp तक की ताकत देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है और इसकी टॉप स्पीड 130 kmph होने का दावा किया जा रहा है. Viper और इस मोटरसाइकिल, दोनों का पेटेंट भारत में जुलाई 2026 में कराया गया थ.