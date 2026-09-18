Triumph Speed 400 और Tracker 400 की कीमतों में Rs. 7,000 तक की कटौती हुई
- Speed 400 की कीमत रु 6,000 कम हुई है और अब रु 2.34 लाख है
- Tracker 400 की नई शुरुआती कीमत रु 2.42 लाख है.
- Scrambler 400 X में नया मैट प्यूटर ग्रे/मैट खाकी ग्रीन रंग भी मिला है
Triumph ने भारत में अपनी चुनिंदा मोटरसाइकिलों की कीमतों में बदलाव किया है. पिछले बदलाव से उलट, जिसमें कीमतें बढ़ी थीं, इस बार कंपनी ने दो मॉडल पहले से सस्ते किए हैं. पहली है Speed 400 जिसकी कीमत में रु 6,000 की कटौती की गई है, जिससे इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत रु 2.34 लाख हो गई है. वहीं Tracker 400 की कीमत में थोड़ी ज़्यादा, यानी रु 7,000 की कटौती हुई है, जिससे इसकी कीमत रु 2.42 लाख हो गई है.
इस रेंज में Scrambler 400 X ही अकेला ऐसा मॉडल है जिसकी क़ीमत तो नहीं बदली है लेकिन इसे एक नया रंग ज़रूर मिला है. Triumph ने इस मोटरसाइकिल में एक नया मैट प्यूटर ग्रेमैट खाकी ग्रीन रंग जोड़ा है. इसके अलावा बाइक में कोई तकनीकी या फ़ीचर बदलाव नहीं किया गया है, और इसे पुरानी कीमत पर ही बेचा जाएगा.
इस नए बदलाव से Speed 400 और Tracker 400 पहले से ज़्यादा लोगों की पहुँच में आ गई हैं. Triumph की मौजूदा 400 सीसी रंज में Speed T4 इसकी सबसे सस्ती मोटरसाइकिल बनी हुई है, जबकि Scrambler 400 XC सबसे महंगी है
लोकप्रिय मॉडल
- ट्रायंफ
टाइगर 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.39 - 20.79 Lakh
- ट्रायंफ
रॉकेट 3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.03 - 24.67 Lakh
- ट्रायंफ
स्पीडमास्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.48 - 14.38 Lakh
- ट्रायंफ
टाइगर 900एक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.74 - 17.99 Lakh
- ट्रायंफ
बॉनवील टी 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.71 - 11.38 Lakh
- ट्रायंफ
ट्राइडेंट 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.41 Lakh
- ट्रायंफ
बॉनविल टी 120एक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.4 - 13.3 Lakh
- ट्रायंफ
टाइगर स्पोर्ट 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.1 Lakh
- ट्रायंफ
बॉनविले बॉबेरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.82 - 14.38 Lakh
- ट्रायंफ
स्ट्रीट स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.55 - 11.22 Lakh
- ट्रायंफ
स्क्रैम्बलर 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.1 Lakh
- ट्रायंफ
गति ट्रिपल 1200 आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.76 - 23.07 Lakh
- ट्रायंफ
Speed Triple 1200 RXएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.07 Lakh
- ट्रायंफ
स्पीड ट्विन 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.84 - 17.99 Lakh
- ट्रायंफ
स्पीड ट्विन 1200 टीएफसीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.99 Lakh
- ट्रायंफ
स्पीड ट्विन कैफे रेसर एडिशनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.99 Lakh
- ट्रायंफ
स्क्रैम्बलर 400 Xएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.65 Lakh
- ट्रायंफ
स्ट्रीट ट्रिपल 765 आरएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.91 Lakh
- ट्रायंफ
थ्रक्स्टन 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.75 Lakh
- ट्रायंफ
डेटोना 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.97 Lakh
- ट्रायंफ
गति T4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.09 Lakh
- ट्रायंफ
टाइगर 900 अल्पाइन एडिशनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.35 Lakh
- ट्रायंफ
गति 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.4 Lakh
- ट्रायंफ
Tracker 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.49 Lakh
- ट्रायंफ
स्क्रैम्बलर 400 XC एक्ससीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.99 Lakh
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
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- ख़बरें
- रिव्यू
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