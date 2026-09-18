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Triumph Speed 400 और Tracker 400 की कीमतों में Rs. 7,000 तक की कटौती हुई

कारएंडबाइक-टीम
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Sep 18, 2026, 11:21 AM
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Triumph Speed 400 और Tracker 400 की कीमतों में Rs. 7,000 तक की कटौती हुई
हाइलाइट्स
  • Speed 400 की कीमत रु 6,000 कम हुई है और अब रु 2.34 लाख है
  • Tracker 400 की नई शुरुआती कीमत रु 2.42 लाख है.
  • Scrambler 400 X में नया मैट प्यूटर ग्रे/मैट खाकी ग्रीन रंग भी मिला है

Triumph ने भारत में अपनी चुनिंदा मोटरसाइकिलों की कीमतों में बदलाव किया है. पिछले बदलाव से उलट, जिसमें कीमतें बढ़ी थीं, इस बार कंपनी ने दो मॉडल पहले से सस्ते किए हैं. पहली है Speed ​​400 जिसकी कीमत में रु 6,000 की कटौती की गई है, जिससे इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत रु 2.34 लाख हो गई है. वहीं Tracker 400 की कीमत में थोड़ी ज़्यादा, यानी रु 7,000 की कटौती हुई है, जिससे इसकी कीमत रु 2.42 लाख हो गई है.

Triumph 350 Speed Scrambler 1

इस रेंज में Scrambler 400 X ही अकेला ऐसा मॉडल है जिसकी क़ीमत तो नहीं बदली है लेकिन इसे एक नया रंग ज़रूर मिला है. Triumph ने इस मोटरसाइकिल में एक नया मैट प्यूटर ग्रेमैट खाकी ग्रीन रंग जोड़ा है. इसके अलावा बाइक में कोई तकनीकी या फ़ीचर बदलाव नहीं किया गया है, और इसे पुरानी कीमत पर ही बेचा जाएगा.

Triumph 350 Speed Scrambler 2

इस नए बदलाव से Speed ​​400 और Tracker 400 पहले से ज़्यादा लोगों की पहुँच में आ गई हैं. Triumph की मौजूदा 400 सीसी रंज में Speed T4 इसकी सबसे सस्ती मोटरसाइकिल बनी हुई है, जबकि Scrambler 400 XC सबसे महंगी है

# truimph# News# Bikes

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