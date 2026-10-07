ट्रायम्फ ने नई टाइगर 900, टाइगर 1200 और स्ट्रीट ट्रिपल 798 पेश की गईं
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अक्टूबर और दिसंबर 2026 के बीच चार नए मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है. बिल्कुल नई बोनविले T40 और T40 Black को पहले ही पेश किया जा चुका है, और इसके बाद अक्टूबर में नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 आएगी. इसके बाद नवंबर में बिल्कुल नई स्ट्रीट ट्रिपल 798 आएगी और इस साल घोषित होने वाला आखिरी मॉडल दिसंबर में नई टाइगर 900 होगी.
2027 ट्रायम्फ टाइगर 1200
नई टाइगर 1200 न सिर्फ़ नए लुक में आएगी, बल्कि ट्रायम्फ ने कन्फर्म किया है कि इसमें बेहतर परफ़ॉर्मेंस और रिफ़ाइनमेंट वाला अपडेटेड 1200 cc इन-लाइन थ्री-सिलेंडर इंजन भी होगा. नई टाइगर 1200 में एडवांस्ड राइडर टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और कहा जा रहा है कि इसमें ट्रायम्फ की किसी भी मोटरसाइकिल में अब तक का सबसे बेहतरीन सस्पेंशन पैकेज दिया जाएगा.
नई टाइगर 1200 की सामने आई तस्वीरों में फ्रंट रडार सेंसर दिख रहे हैं, इसलिए हम एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फ़ीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं. नई पीढ़ी की टाइगर 1200 में सेमी-एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन होने की भी उम्मीद है. नई टाइगर 1200 की पूरी जानकारी 27 अक्टूबर, 2026 को बताई जाएगी.
बिल्कुल नई ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 798
स्ट्रीट ट्रिपल 798 में एक नया 798 cc, इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन होगा, जिसे 2027 मोटो2 चैंपियनशिप के लिए डेवलप किया गया है. उम्मीद है कि नए 798 cc इंजन में काफी बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि नया सिलेंडर हेड, रीडिजाइन किया गया वॉल्व ट्रेन, नया कंबशन चैंबर और ज़्यादा फ्लो वाले पोर्ट्स.
बेहतर कम्प्रेशन रेश्यो और पूरी रेंज में ज़्यादा टॉर्क के साथ, स्ट्रीट ट्रिपल 798 के अपने पिछले मॉडल के मुकाबले और भी मज़ेदार 'नेकेड' बाइक होने की उम्मीद है. नए चेसिस, नए सस्पेंशन, नए ब्रेकिंग हार्डवेयर और ज़्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन (जो ब्रिटिश के बजाय ज़्यादा इटैलियन लगती है) के साथ, नई स्ट्रीट ट्रिपल 798 के ट्रायम्फ के लिए अहम नए मॉडल्स में से एक होने की संभावना है.
नई ट्रायम्फ टाइगर 900
नई टाइगर 900 को दिसंबर में पेश किया जाएगा. इसमें ज़्यादा पावरफ़ुल और बेहतर इंजन, अपग्रेडेड चेसिस, बेहतर राइडर टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट-जेनरेशन कनेक्टिविटी सुइट जैसे फ़ीचर्स होंगे। डिज़ाइन की बात करें तो, नई टाइगर 900 पहले के मुक़ाबले ज़्यादा शार्प और पतली लग रही है। इसके सभी स्पेसिफ़िकेशन्स और डीटेल्स की घोषणा 15 दिसंबर, 2026 को की जाएगी.
नई कारें
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
आने वाली कारें
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- वॉल्वो EX90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ह्युंडई Bayonएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- रेनो न्यू डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-18
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-19
- वॉल्वो ईएक्स 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-20
- श्याओमी एसयूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 48 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-21
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