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ट्रायम्फ ने नई टाइगर 900, टाइगर 1200 और स्ट्रीट ट्रिपल 798 पेश की गईं

ऋषभ परमार
last published date : 7 October 2026, 18:14 IST
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ट्रायम्फ ने नई टाइगर 900, टाइगर 1200 और स्ट्रीट ट्रिपल 798 पेश की गईं

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अक्टूबर और दिसंबर 2026 के बीच चार नए मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है. बिल्कुल नई बोनविले T40 और T40 Black को पहले ही पेश किया जा चुका है, और इसके बाद अक्टूबर में नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 आएगी. इसके बाद नवंबर में बिल्कुल नई स्ट्रीट ट्रिपल 798 आएगी और इस साल घोषित होने वाला आखिरी मॉडल दिसंबर में नई टाइगर 900 होगी.

2027 Triumph Tiger 1200 Rally Explorer m1

2027 ट्रायम्फ टाइगर 1200

नई टाइगर 1200 न सिर्फ़ नए लुक में आएगी, बल्कि ट्रायम्फ ने कन्फर्म किया है कि इसमें बेहतर परफ़ॉर्मेंस और रिफ़ाइनमेंट वाला अपडेटेड 1200 cc इन-लाइन थ्री-सिलेंडर इंजन भी होगा. नई टाइगर 1200 में एडवांस्ड राइडर टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और कहा जा रहा है कि इसमें ट्रायम्फ की किसी भी मोटरसाइकिल में अब तक का सबसे बेहतरीन सस्पेंशन पैकेज दिया जाएगा.

2027 Triumph Tiger 1200 Rally Explorer m2

नई टाइगर 1200 की सामने आई तस्वीरों में फ्रंट रडार सेंसर दिख रहे हैं, इसलिए हम एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फ़ीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं. नई पीढ़ी की टाइगर 1200 में सेमी-एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन होने की भी उम्मीद है. नई टाइगर 1200 की पूरी जानकारी 27 अक्टूबर, 2026 को बताई जाएगी.

2027 Triumph Street Triple 798 RS m2

बिल्कुल नई ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 798

स्ट्रीट ट्रिपल 798 में एक नया 798 cc, इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन होगा, जिसे 2027 मोटो2 चैंपियनशिप के लिए डेवलप किया गया है. उम्मीद है कि नए 798 cc इंजन में काफी बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि नया सिलेंडर हेड, रीडिजाइन किया गया वॉल्व ट्रेन, नया कंबशन चैंबर और ज़्यादा फ्लो वाले पोर्ट्स.

2027 Triumph Street Triple 798 RS m1

बेहतर कम्प्रेशन रेश्यो और पूरी रेंज में ज़्यादा टॉर्क के साथ, स्ट्रीट ट्रिपल 798 के अपने पिछले मॉडल के मुकाबले और भी मज़ेदार 'नेकेड' बाइक होने की उम्मीद है. नए चेसिस, नए सस्पेंशन, नए ब्रेकिंग हार्डवेयर और ज़्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन (जो ब्रिटिश के बजाय ज़्यादा इटैलियन लगती है) के साथ, नई स्ट्रीट ट्रिपल 798 के ट्रायम्फ के लिए अहम नए मॉडल्स में से एक होने की संभावना है.

2027 Triumph Tiger 900 Rally Pro m2

नई ट्रायम्फ टाइगर 900

नई टाइगर 900 को दिसंबर में पेश किया जाएगा. इसमें ज़्यादा पावरफ़ुल और बेहतर इंजन, अपग्रेडेड चेसिस, बेहतर राइडर टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट-जेनरेशन कनेक्टिविटी सुइट जैसे फ़ीचर्स होंगे। डिज़ाइन की बात करें तो, नई टाइगर 900 पहले के मुक़ाबले ज़्यादा शार्प और पतली लग रही है। इसके सभी स्पेसिफ़िकेशन्स और डीटेल्स की घोषणा 15 दिसंबर, 2026 को की जाएगी.

2027 Triumph Tiger 900 Rally Pro m1
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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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