टीवीएस अपाचे RTR 160 बनाम बजाज पल्सर 150 बनाम हीरो एक्सट्रीम 160R: आपके लिए कौन सी बाइक सही है?

150–160cc सेगमेंट हमेशा से उन राइडर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प रहा है, जो 100–125cc की कम्यूटर बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत महंगी या मुश्किल मोटरसाइकिल की ओर नहीं जाना चाहते. ये बाइक्स रोज़मर्रा के सफर, कभी-कभार हाईवे राइड और थोड़ी तेज़-तर्रार राइडिंग के लिए पर्याप्त परफॉरमेंस देती हैं, और साथ ही इनका माइलेज भी काफी अच्छा रहता है.

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टीवीएस अपाचे RTR 160, बजाज पल्सर 150 और हीरो एक्सट्रीम 160R इस सेगमेंट के तीन जाने-माने नाम हैं, लेकिन हर एक की अपनी अलग खासियत है. अपाचे का मुख्य फोकस स्पोर्टी राइडिंग डायनामिक्स पर है, पल्सर में हाल ही में टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल स्तर पर बड़े अपडेट किए गए हैं, जबकि एक्सट्रीम 160R एक सिंपल और हल्की स्ट्रीट-बाइक है. आइए देखते हैं कि ये एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.

डिज़ाइन और फीचर्स

टीवीएस अपाचे RTR 160 का डिज़ाइन जाना-पहचाना 'स्ट्रीटफाइटर' लुक वाला है, जिसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प टैंक एक्सटेंशन, LED हेडलैंप और स्पोर्टी ग्राफिक्स दिए गए हैं. समय के साथ इसकी स्टाइलिंग में बदलाव तो आए हैं, लेकिन यह अपनी मूल 'अपाचे' पहचान से बहुत दूर नहीं गई है. वेरिएंट के आधार पर, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल और हैज़र्ड लैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके टॉप वेरिएंट्स में डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है.

बजाज पल्सर 150 में इसका जाना-पहचाना मस्कुलर फ्यूल टैंक और पहले जैसा ही डिज़ाइन बरकरार है, लेकिन इसके नए वर्ज़न में अंदरूनी तौर पर काफी बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें नए डिज़ाइन वाला LED हेडलैंप और 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें गूगल मैप्स नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, और म्यूज़िक कंट्रोल की सुविधा मिलती है. इसके नए फीचर्स में तीन राइड मोड – रोड, रेन और स्पोर्ट – के साथ-साथ 'क्रॉल टेक' (Crawl Tech) भी शामिल हैं. इसके सबसे महंगे वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम भी दिया गया है.

हीरो एक्सट्रीम 160R का लुक एक कॉम्पैक्ट स्ट्रीटफाइटर जैसा है, जिसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प बॉडीवर्क और LED लाइटिंग पैकेज दिया गया है. इसके इनवर्टेड LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर राइडिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखती है, जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर भी शामिल है. इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, हैज़र्ड लैंप और चौड़ा रियर टायर भी मिलता है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है.

इंजन और प्रदर्शन

टीवीएस अपाचे RTR 160 में 159.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. 'स्पोर्ट' मोड में, यह इंजन 8,750 rpm पर 15.8 bhp की ताकत और 7,000 rpm पर 13.85 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन में 'अर्बन' और 'रेन' मोड भी दिए गए हैं, जिनमें ताकत के आंकड़ा कम हो जाता है. अपाचे की तेज़ रफ़्तार पकड़ने की क्षमता और स्पोर्टी गियरिंग इसे परफॉरमेंस के मामले में एक बेहतरीन विकल्प बनाती है.

नई बजाज पल्सर 150 में 149.5cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8,500 rpm पर 13.8 bhp की ताकत और 6,500 rpm पर 13.25 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें एक नया गियरबॉक्स है, जिसमें बजाज ने कम स्पीड पर बेहतर परफॉरमेंस और एक्सीलरेशन पर खास ध्यान दिया है. इस अपडेटेड मोटरसाइकिल में मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप और एक नया फ्रेम भी दिया गया है, जो इसे केवल सामान्य फीचर्स के अपडेट से कहीं ज्यादा बड़ा मैकेनिकल बदलाव बनाता है.

हीरो एक्सट्रीम 160R में 163.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. यह 8,500 rpm पर लगभग 14.8 bhp की ताकत और 6,500 rpm पर 14 Nm का टॉर्क पैदा करता है. भले ही इस तुलना में इसकी ताकत सबसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका कम कर्ब वेट (वज़न) इसे रोज़मर्रा की राइडिंग में काफी रिस्पॉन्सिव बनाता है.

राइड और हैंडलिंग

अपाचे RTR 160 में स्पोर्टी राइडिंग पोज़िशन और ऐसा चेसिस सेटअप है, जो राइडिंग के अनुभव को और भी मज़ेदार बनाता है. इसका डबल-क्रैडल फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और गैस-चार्ज्ड रियर मोनोशॉक इसे स्थिरता और फुर्ती देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. कागज़ पर देखा जाए तो, अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से लगभग 137 kg के शुरुआती कर्ब वेट के साथ, यह तीनों में सबसे हल्की बाइक है.

नई पल्सर 150 में डायमंड-टाइप फ्रेम और पीछे की तरफ नाइट्रोजन गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक दिया गया है. इन बदलावों का मकसद स्टेबिलिटी और मोड़ों पर बेहतर कंट्रोल देना है, जबकि इसकी जानी-पहचानी सीधी राइडिंग पोज़िशन इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाए रखेगी. इन तीनों मोटरसाइकिलों में इसका 15 लीटर का फ्यूल टैंक सबसे बड़ा है.

एक्सट्रीम 160R का आकार कॉम्पैक्ट है और इसका वजन लगभग 139.5 किलोग्राम है. इसमें आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है. इसके आसानी से संभाले जा सकने वाले वजन और चौड़े पिछले टायर का कॉम्बिनेशन इसे उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है, जो एक ऐसी स्पोर्टी दिखने वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसे शहर के ट्रैफिक में चलाना आसान हो.

कीमत और प्रतिस्पर्धा

टीवीएस अपाचे RTR 160 कई वेरिएंट्स में आती है, जिसमें बेस मॉडल की कीमत ₹1,13,890 से शुरू होकर सबसे महंगे मॉडल के लिए ₹1,27,990 तक जाती है. बजाज पल्सर 150 तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹1,16,295 से शुरू होकर सबसे महंगे वेरिएंट के लिए ₹1,24,449 तक है. अंत में, हीरो एक्सट्रीम 160R के सिंगल डिस्क वर्ज़न की कीमत ₹1,13,829 और डुअल-डिस्क वर्ज़न की कीमत ₹1,20,346 है. कीमतें वेरिएंट और लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं. ये सभी कीमतें दिल्ली में एक्स-शोरूम हैं.

अपाचे एक किफायती शुरुआती विकल्प पेश करती है, जबकि पल्सर के लेटेस्ट अपडेट में काफी सारी तकनीक और मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं. शुरुआती कीमत के मामले में एक्सट्रीम 160R इन दोनों के बीच आती है; यह एक सरल पैकेज है, जिसमें कम वजन और रोज़मर्रा के इस्तेमाल पर खास ध्यान दिया गया है.

आपको कौन सा खरीदना चाहिए?

टीवीएस अपाचे RTR 160 उन राइडर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो परफॉरमेंस और स्पोर्टी राइडिंग अनुभव को अहमियत देते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है, इसका चेसिस सेटअप काफी बेहतरीन है, और इसमें कई तरह के वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, जिससे खरीदार अपनी पसंद के हिसाब से फीचर्स चुन सकते हैं.

बजाज पल्सर 150 एक ऐसा विकल्प है जिसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, खासकर इसके लेटेस्ट अवतार में. इसका TFT डिस्प्ले, नेविगेशन, राइड मोड्स, क्रॉल टेक (Crawl Tech) और बेहतर मैकेनिकल पैकेज इसे पुराने मॉडल के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड बनाते हैं. यह उन राइडर्स को पसंद आएगी जो एक जानी-पहचानी मोटरसाइकिल चाहते हैं, जिसमें आधुनिक फीचर्स भी शामिल हों.

अगर आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक हल्की और कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल चाहते हैं, जिसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग भी हो, तो हीरो एक्सट्रीम 160R पर विचार किया जा सकता है. इसका इंजन शहर में चलाने के लिए पर्याप्त परफॉरमेंस देता है, हालाँकि इसके फीचर्स की लिस्ट लेटेस्ट पल्सर जितनी लंबी नहीं है.

आखिरकार, चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है. अपाचे एक स्पोर्टी विकल्प है, पल्सर ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर केंद्रित मोटरसाइकिल है, और एक्सट्रीम 160R रोज़मर्रा की राइडिंग के लिए एक व्यावहारिक और संतुलित विकल्प है.