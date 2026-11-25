हालाँकि होंडा एक्टिवा स्कूटर की बिक्री में निर्विवाद रूप से सबसे आगे बनी हुई है, लेकिन टीवीएस जुपिटर तेजी से दूसरे स्थान पर पहुँच गई है और इसने कई मोर्चों पर खरीदारों को प्रभावित किया है. अब, अपनी एक और उपलब्धि जोड़ते हुए, टीवीएस जुपिटर ने भारत में कुल एक करोड़ यूनिट के निर्माण का आंकड़ा पार कर लिया है. यह टीवीएस मोटर कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है, और कंपनी के अनुसार, यह सबसे तेजी से एक करोड़ यूनिट के निर्माण के स्तर तक पहुँचने वाला मॉडल है.

यह मील का पत्थर साबित होने वाली यूनिट तमिलनाडु में TVS मोटर कंपनी के होसुर प्लांट से बाहर आई. 2013 में लॉन्च हुए जुपिटर को अपनी पहली 50 लाख यूनिट्स के निर्माण तक पहुँचने में नौ साल लगे. इसके बाद, अगले 50 लाख यूनिट्स जोड़ने में इसे केवल चार साल और लगे, जिससे इसका कुल निर्माण एक करोड़ तक पहुँच गया.

जुपिटर रेंज अपने लॉन्च के बाद से काफी विकसित हुई है. इसमें सबसे हालिया बड़ा बदलाव 2024 में आया, जब TVS ने एक दशक से भी ज़्यादा समय में पहली बार जुपिटर 110 को पूरी तरह से अपडेट किया. इन बदलावों में ज़्यादा जगह, लंबी सीट और कुछ नए फीचर्स के साथ-साथ एक नया डिज़ाइन भी शामिल था. कंपनी के अनुसार, जुपिटर अपने पहले ही साल में 5 लाख यूनिट की बिक्री तक पहुँचने वाला सबसे तेज़ स्कूटर बन गया.

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अपडेट किए गए स्कूटर में 113 cc का इंजन लगा है, जो लगभग 8 bhp की ताकत और 9.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें CVT गियरबॉक्स दिया गया है और साथ ही एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर भी है, जो पीक टॉर्क को बढ़ाकर 9.8 Nm तक कर देता है.

इस उपलब्धि पर बात करते हुए, टीवीएस मोटर कंपनी के इंडिया 2W बिज़नेस में 'पीपल मोबिलिटी' के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अनिरुद्ध हलदर ने कहा, “पिछले एक दशक में, भारत की सामूहिक सोच बदली है. हम कमी की मानसिकता से आगे बढ़कर आत्मविश्वास, विकास और प्रचुरता की ओर बढ़े हैं, जहाँ ग्राहक अब और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं. एक करोड़ भारतीयों के लिए, टीवीएस जुपिटर उनके रोज़मर्रा के सफर का हिस्सा रही है और उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आई है. यह उपलब्धि उस भरोसे को दर्शाती है जो टीवीएस जुपिटर ने बनाया है और जो हमारे ग्राहकों ने हम पर जताया है. मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे-जैसे भारत तरक्की करेगा और नई ऊँचाइयों को छुएगा, हमारे सामने ऐसी और भी कई उपलब्धियाँ आएँगी.”