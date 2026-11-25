टीवीएस ने 1 करोड़ जुपिटर बनाने का आंकड़ा पार किया
- कंपनी के होसुर प्लांट से माइलस्टोन स्कूटर पेश किया गया
- 2024 जुपिटर 110 अपडेट में आराम और फीचर्स, दोनों को बेहतर बनाया गया है
- लॉन्च के एक साल के भीतर ही 5 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा छू लिया
हालाँकि होंडा एक्टिवा स्कूटर की बिक्री में निर्विवाद रूप से सबसे आगे बनी हुई है, लेकिन टीवीएस जुपिटर तेजी से दूसरे स्थान पर पहुँच गई है और इसने कई मोर्चों पर खरीदारों को प्रभावित किया है. अब, अपनी एक और उपलब्धि जोड़ते हुए, टीवीएस जुपिटर ने भारत में कुल एक करोड़ यूनिट के निर्माण का आंकड़ा पार कर लिया है. यह टीवीएस मोटर कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है, और कंपनी के अनुसार, यह सबसे तेजी से एक करोड़ यूनिट के निर्माण के स्तर तक पहुँचने वाला मॉडल है.
यह मील का पत्थर साबित होने वाली यूनिट तमिलनाडु में TVS मोटर कंपनी के होसुर प्लांट से बाहर आई. 2013 में लॉन्च हुए जुपिटर को अपनी पहली 50 लाख यूनिट्स के निर्माण तक पहुँचने में नौ साल लगे. इसके बाद, अगले 50 लाख यूनिट्स जोड़ने में इसे केवल चार साल और लगे, जिससे इसका कुल निर्माण एक करोड़ तक पहुँच गया.
जुपिटर रेंज अपने लॉन्च के बाद से काफी विकसित हुई है. इसमें सबसे हालिया बड़ा बदलाव 2024 में आया, जब TVS ने एक दशक से भी ज़्यादा समय में पहली बार जुपिटर 110 को पूरी तरह से अपडेट किया. इन बदलावों में ज़्यादा जगह, लंबी सीट और कुछ नए फीचर्स के साथ-साथ एक नया डिज़ाइन भी शामिल था. कंपनी के अनुसार, जुपिटर अपने पहले ही साल में 5 लाख यूनिट की बिक्री तक पहुँचने वाला सबसे तेज़ स्कूटर बन गया.
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अपडेट किए गए स्कूटर में 113 cc का इंजन लगा है, जो लगभग 8 bhp की ताकत और 9.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें CVT गियरबॉक्स दिया गया है और साथ ही एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर भी है, जो पीक टॉर्क को बढ़ाकर 9.8 Nm तक कर देता है.
इस उपलब्धि पर बात करते हुए, टीवीएस मोटर कंपनी के इंडिया 2W बिज़नेस में 'पीपल मोबिलिटी' के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अनिरुद्ध हलदर ने कहा, “पिछले एक दशक में, भारत की सामूहिक सोच बदली है. हम कमी की मानसिकता से आगे बढ़कर आत्मविश्वास, विकास और प्रचुरता की ओर बढ़े हैं, जहाँ ग्राहक अब और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं. एक करोड़ भारतीयों के लिए, टीवीएस जुपिटर उनके रोज़मर्रा के सफर का हिस्सा रही है और उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आई है. यह उपलब्धि उस भरोसे को दर्शाती है जो टीवीएस जुपिटर ने बनाया है और जो हमारे ग्राहकों ने हम पर जताया है. मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे-जैसे भारत तरक्की करेगा और नई ऊँचाइयों को छुएगा, हमारे सामने ऐसी और भी कई उपलब्धियाँ आएँगी.”
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल
- टीवीएस
रोनिनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.29 - 1.62 लाख
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एक्सएल 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 48,250 - 61,860
- टीवीएस
अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.66 - 2.88 लाख
- टीवीएस
रेडोंएक्स-शोरूम प्राइस₹ 58,850 - 80,600
- टीवीएस
अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.14 - 1.28 लाख
- टीवीएस
एंटोर्क 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 86,850 - 1.05 लाख
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रेडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84,460 - 1.03 लाख
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जुपिटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,125 - 89,825
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स्पोर्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 59,100 - 59,950
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आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.42 लाख
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स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,500 - 75,200
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अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.27 लाख
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जुपिटर 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 81,700 - 89,935
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स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 71,350 - 77,650
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आईक्यूबएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.75 लाख
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आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.37 - 1.5 लाख
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आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.3 - 2.53 लाख
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अपाचे आरटीएक्स 300एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2 - 2.39 लाख
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एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.13 - 1.22 लाख
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ऑर्बिटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.04 - 1.15 लाख
- टीवीएस
एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.66 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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