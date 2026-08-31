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टीवीएस मोटर ने पेमैन करगर को नया CEO नियुक्त किया, जनवरी 2027 में संभालेंगे जिम्मेदारी

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Aug 31, 2026, 02:33 PM
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टीवीएस मोटर ने पेमैन करगर को नया CEO नियुक्त किया, जनवरी 2027 में संभालेंगे जिम्मेदारी
हाइलाइट्स
  • पेमैन करगर 27 जनवरी, 2027 से TVS मोटर कंपनी के डायरेक्टर और CEO बनेंगे
  • K. N. राधाकृष्णन बदलाव के समय तक CEO बने रहेंगे और उसके बाद जुलाई 2027 तक नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे
  • उम्मीद है कि करगर इंटरनेशनल ग्रोथ, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और डेवलप्ड मार्केट्स में विस्तार पर ध्यान देंगे

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने सबसे महंगे मैनेजमेंट में बदलाव की घोषणा की है और पेमन करगर को अपना अगला डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है. करगर, जो अभी इंटरनेशनल बिज़नेस के प्रेसिडेंट हैं, 27 जनवरी 2027 को K. N. राधाकृष्णन से यह ज़िम्मेदारी संभालेंगें.

यह भी पढ़ें: एथर कोनार्क बनाम टीवीएस आईक्यूब कौन किस से बेहतर?

कारगर के पास ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तीन दशकों से ज़्यादा का अनुभव है. 2025 में टीवीएस मोटर से जुड़ने से पहले, उन्होंने रेनॉ और निसान में सीनियर पदों पर काम किया, जिसमें इनफिनिटी और डैटसन में लीडरशिप की भूमिकाएँ भी शामिल थीं. उनके अनुभव में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, सेल्स और मार्केटिंग के साथ-साथ इंटरनेशनल बिज़नेस ऑपरेशन्स भी शामिल हैं.

यह लीडरशिप बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब टीवीएस मोटर तेज़ी से आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है. कंपनी ने FY2025-26 में दुनिया भर में 59 लाख (5.9 मिलियन) गाड़ियाँ बेचीं और रेवेन्यू में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की. करगर की लीडरशिप में, कंपनी भारत और विदेशों में अपनी मौजूदगी को और मज़बूत करने की योजना बना रही है. इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रीमियम बनाने और विकसित बाज़ारों में विस्तार पर खास ध्यान दिया जाएगा.

टीवीएस मोटर के चेयरमैन सुदर्शन वेणु ने कहा कि करगर का इंटरनेशनल अनुभव और ग्लोबल मार्केट की समझ उन्हें कंपनी की अगुवाई करने के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है. साथ ही, उन्होंने पिछले कुछ सालों में टीवीएस मोटर की ग्रोथ में राधाकृष्णन के योगदान को भी सराहा.

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