टीवीएस एनटॉर्क 150 में नया 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' रंग आया; सिर्फ TFT वेरिएंट में मिलेगा
- ऑलिव, ग्रे और फ्लोरोसेंट पीले रंग के टच के साथ नया 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' शेड
- सिर्फ TFT वेरिएंट में उपलब्ध
- कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं; कीमतें पहले जैसी ही हैं
टीवीएस मोटर कंपनी ने एनटॉर्क 150 के लिए 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' (Spectral Green) नाम का एक नया कलर ऑप्शन पेश किया है, जिसकी कीमत रु.1.22 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह नया रंग सिर्फ TFT वेरिएंट में ही मिलेगा, जबकि स्कूटर के मैकेनिकल फीचर्स और कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
नए 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' फिनिश में गहरे जैतून (डार्क ऑलिव) रंग की बॉडी है, जिस पर ग्रे और फ्लोरोसेंट पीले रंग के ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसके फ्रंट फेंडर और पिछले बॉडी पैनल पर फ्लोरोसेंट पीले रंग की कुछ और हाइलाइट्स भी हैं, जो स्कूटर को एक अलग लुक देती हैं, बिना इसके पूरे कलर स्कीम को बहुत ज्यादा भड़कीला बनाए। यह Ntorq 150 रेंज में पहले से मौजूद तीन कलर विकल्पों के साथ जुड़ गया है.
नया रंग आने के बावजूद, इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. एनटॉर्क 150 में अभी भी 149.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 13 bhp की ताकत और 14.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
चूंकि 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' रंग केवल TFT वेरिएंट में ही मिलता है, इसलिए इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही, TVS स्मार्टएक्सोनेक्ट (TVS SmartXonnect) के ज़रिए इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड फीचर्स की सुविधा भी मिलती है. इस स्कूटर में दो राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और TVS आईगो असिस्ट (TVS iGo Assist) भी दिए गए हैं.
टीवीएस एनटॉर्क 150 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत रु.1,12,900 है, जबकि TFT वेरिएंट की कीमत रु.1,22,100 (एक्स-शोरूम) है. नए रंग के आने से स्कूटर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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