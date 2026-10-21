लॉन्च से पहले टीवीएस एनटॉर्क 150 नए गहरे हरे रंग में दिखी
- आधिकारिक लॉन्च से पहले नया गहरा हरा रंग (डार्क ग्रीन शेड) देखा गया
- 149.7cc का इंजन 13.2 bhp की ताकत और 14.2 Nm टॉर्क पैदा करता है
- इसकी मौजूदा कीमत रु.1.13 लाख से रु.1.22 लाख के बीच है
टीवीएस मोटर कंपनी एनटॉर्क 150 के लिए एक नया कलर ऑप्शन पेश करने की तैयारी में है. इसके आधिकारिक लॉन्च से पहले ही एक शोरूम में गहरे हरे रंग (डार्क ग्रीन शेड) का मॉडल देखा गया है. इस नए कलर में गहरे हरे रंग के बेस के साथ चमकीले हरे रंग की डिटेलिंग दी गई है, हालांकि इसके आधिकारिक नाम और लॉन्च की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
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अगर इसे पेश किया जाता है, तो यह नया शेड मौजूदा टोर्नेडो ब्लू, स्टेल्थ सिल्वर, रेसिंग रेड और नाइट्रो ग्रीन विकल्पों में शामिल हो जाएगा. फिलहाल, नाइट्रो ग्रीन फिनिश सिर्फ TFT वाले वेरिएंट में ही मिलता है. तस्वीरों में दिख रहे स्कूटर में भी TFT डिस्प्ले है, जिससे पता चलता है कि यह नया रंग टॉप-स्पेक वर्ज़न में मिल सकता है, हालाँकि TVS ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.
नए रंग के साथ कोई मैकेनिकल बदलाव आने की उम्मीद नहीं है. एनटॉर्क 150 में 149.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 13.2 bhp की ताकत और 14.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह स्टैंडर्ड और TFT वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और दोनों में ब्लूटूथ-इनेबल्ड कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं.
एनटॉर्क 150 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत रु.1.13 लाख है, जबकि TFT वर्ज़न की कीमत रु.1.22 लाख है (दोनों एक्स-शोरूम कीमतें हैं). यह देखना बाकी है कि नए रंग के लिए कोई अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी या नहीं.
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