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टीवीएस रेडर 125 में ट्रैक्शन कंट्रोल हुआ शामिल, कीमत रु.1 लाख से शुरू

ऋषभ परमार
last published date : 15 October 2026, 17:39 IST
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टीवीएस रेडर 125 में ट्रैक्शन कंट्रोल हुआ शामिल, कीमत रु.1 लाख से शुरू
हाइलाइट्स
  • रेडर SXC DD की कीमत रु.1 लाख है, जबकि TFT DD की कीमत रु.1.03 लाख है
  • इसमें 27W का USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है
  • इसमें 124.8cc का इंजन ही लगा है

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी रेडर 125 में ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर जोड़ा है. कंपनी के अनुसार, 125cc सेगमेंट में यह फीचर पाने वाली यह पहली मोटरसाइकिल है। यह अपडेट केवल दो सबसे महंगे वेरिएंट्स - रेडर TFT DD और रेडर SXC DD - में ही दिया गया है, जिनकी कीमत (एक्स-शोरूम) क्रमशः रु.1.03 लाख और रु.1 लाख है.

यह भी पढ़ें: रोज़ाना चलाने के लिए 55+ kmpl की माइलेज वाली 7 125 cc कम्यूटर बाइक्स

टीवीएस रेडर 125: नया क्या है?

TVS Raider 125 Traction Control 2

रेडर में सबसे खास नया फीचर 'ट्रैक्शन कंट्रोल' है, जो पिछले पहिये को अपनी पकड़ (ग्रिप) खोने से बचाने में मदद करता है. यह गीली सड़कों, ढीली बजरी और ऐसी ही अन्य फिसलन वाली जगहों पर काफी काम आ सकता है, जहाँ पिछले टायर के फिसलने (स्पिन होने) का खतरा ज्यादा होता है. इस अपडेट में इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग सिस्टम, चौड़ा पिछला टायर और 27W का USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है.

ये अपडेट केवल TFT DD और SXC DD वेरिएंट्स में ही उपलब्ध हैं, इसलिए जो खरीदार निचले वर्ज़न देख रहे हैं, उन्हें ये नए फीचर्स नहीं मिलेंगे.

टीवीएस रेडर 125: इंजन और गियरबॉक्स

TVS Raider 125 Traction Control 1

रेडर में 124.8cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 11 bhp की ताकत और 11.75 Nm का टॉर्क बनाता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इसमें टीवीएस की 'iGO असिस्ट' तकनीक भी शामिल है, जो एक्सीलरेशन के दौरान अतिरिक्त बूस्ट देती है.

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