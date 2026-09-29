टीवीएस रेडर 125 vs हीरो एक्सट्रीम 125R vs बजाज पल्सर N125: कौन सी स्पोर्टी 125cc बाइक आपके लिए सबसे बेहतर?

125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में ग्राहकों के पास आज जितने ऑप्शन हैं, उतने पहले कभी नहीं थे. रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली और अच्छी माइलेज देने वाली बाइकों से लेकर स्पोर्टी 125 cc बाइकों तक, इस सेगमेंट में सब कुछ है. टीवीएस रेडर 125, हीरो एक्सट्रीम 125R और बजाज पल्सर N125 तीन ऐसी स्पोर्टी 125 cc मोटरसाइकिलें हैं जो आम 125 cc बाइक खरीदने वालों को रोमांच देती हैं – इनमें स्पोर्टी लुक के साथ-साथ किफायती दाम और अच्छी माइलेज भी मिलती है.

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एक्सट्रीम 125R में कई फ़ीचर्स हैं, रेडर 125 ने एक मज़ेदार बाइक के तौर पर अपनी पहचान बना ली है, और पल्सर N125 आराम के साथ-साथ दमदार मिड-रेंज परफ़ॉर्मेंस भी देती है. हमने इन तीनों स्पोर्टी 125 cc बाइक्स की आपस में तुलना की है. अपने राइडिंग अनुभव, स्पेसिफ़िकेशन्स और टेस्ट के नतीजों के आधार पर, हम आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि डिज़ाइन, फ़ीचर्स, फ़्यूल एफ़िशिएंसी, परफ़ॉर्मेंस और डाइनैमिक्स के मामले में कौन सी बाइक सबसे बेहतर है.

प्रदर्शन

तीनों बाइक्स में 125 cc के सिंगल-सिलेंडर इंजन और 5-स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इनके स्पेसिफिकेशन्स अलग-अलग हैं; साथ ही, इंजन और वाल्वट्रेन के आर्किटेक्चर में भी अंतर है.

टीवीएस रेडर 125 में 124.8 cc का, तीन-वॉल्व वाला, एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 7,500 rpm पर 11.2 bhp की ताकत बनाता है. इसका पीक टॉर्क 6,000 rpm पर 11.2 Nm है, जो iGo Assist सिस्टम के साथ बढ़कर 11.7 Nm हो जाता है; यह सिस्टम ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा टॉर्क देने के लिए एक इंटेलिजेंट ECU कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है. इस सिस्टम के साथ, टीवीएस का दावा है कि यह बाइक 5.8 सेकंड में 0 से 60 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है.

हीरो एक्सट्रीम 125R में 124.7 cc का एयर-कूल्ड, टू-वॉल्व इंजन लगा है, जो 8,250 rpm पर 11.4 bhp की ताकत और 6,000 rpm पर 10.5 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. हीरो का दावा है कि यह बाइक 0 से 60 kmph की रफ़्तार 5.7 सेकंड में पकड़ लेती है. हालांकि, इंजन की लीनियर स्पीड बढ़ने की वजह से एक्सट्रीम 125R, रेडर 125 जितनी तेज़ी से रफ़्तार पकड़ती हुई महसूस नहीं होती; रेडर 125 में ज़्यादा टॉर्क है और इसके थ्री-वॉल्व इंजन से एक भारी आवाज़ आती है.

बजाज पल्सर N125 में 124.59 cc का एयर-कूल्ड, टू-वॉल्व इंजन लगा है. कागज़ पर यह सबसे पावरफ़ुल इंजन है, जो 8,500 rpm पर 11.8 bhp की ताकत और 6,000 rpm पर 11 Nm का मैक्सिमम टॉर्क बनाता है.

ताकत और टॉर्क के आंकड़े लगभग एक जैसे ही हैं, और 125 cc इंजन से जैसी उम्मीद की जाती है, ये आंकड़े उतने ही हैं. हालांकि, गाड़ी का वज़न (कर्ब वेट) और पावर व टॉर्क कैसे डिलीवर होता है, इससे भी फ़र्क पड़ता है. इस मामले में, रेडर 125 सबसे हल्की है (123 kg), इसके बाद पल्सर N125 है (125 kg). एक्सट्रीम 125R इन तीनों में सबसे भारी है, जिसका वज़न 136 kg है.

माइलेज

असल दुनिया में माइलेज की बात करें तो तीनों बाइक लगभग एक जैसी हैं, भले ही कंपनियों के बताए गए माइलेज के आंकड़े काफी अलग हों. फिर भी, अगर एक ही राइडर एक जैसी स्थितियों में तीनों मोटरसाइकिल चलाए, तो माइलेज के आंकड़े लगभग एक जैसे ही होंगे. असल माइलेज राइडिंग के तरीके, ट्रैफ़िक और सड़क की हालत जैसी चीज़ों पर निर्भर कर सकता है.

मॉडल माइलेज (ARAI) रियल वर्ल्ड माइलेज टीवीएस रेडर 125 56.7 kmpl 55-57 kmpl बजाज पल्सर N125 60 kmpl 53-58 kmpl हीरो एक्सट्रीम 125R 66 kmpl 55-57 kmpl

आराम और डायनामिक्स

पेपर पर देखें तो रेडर का व्हीलबेस सबसे लंबा और सीट की ऊंचाई सबसे कम है. एक्सट्रीम 125R में कॉम्पैक्ट व्हीलबेस के साथ चौड़ा पिछला टायर और स्पोर्टी चेसिस ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है, जबकि पल्सर N125 का व्हीलबेस सबसे छोटा और ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है.

हमारे अनुभव के अनुसार, तीनों बाइक्स फुर्तीली और आरामदायक हैं, लेकिन हर बाइक का कम से कम एक मामले में अपना खास फ़ायदा है. टीवीएस रेडर 125 हल्की और फुर्तीली है और इसे चलाने में मज़ा आता है. हीरो एक्सट्रीम 125R का वज़न ज़्यादा होने से इसमें स्थिरता का एहसास होता है और खराब सड़कों वगैरह पर बेहतर डैम्पिंग मिलती है. पल्सर N125 को चलाने के हमारे अनुभव के आधार पर, इसका सस्पेंशन थोड़ा सख़्त है और हो सकता है कि यह एक्सट्रीम 125R जितना आरामदायक न हो. फिर भी, असल ज़िंदगी में आराम और चलाने का अनुभव आपकी अपनी पसंद पर भी निर्भर करता है.

मॉडल व्हीलबेस सीट हाईट ग्राउंड क्लीयरेंस कर्ब वेट टायर साइज़ टीवीएस रेडर125 1,326 मिमी 780 मिमी 180 मिमी 123-125 kg, वैरिएंट के आधार पर 80/100-17 OR 90/90-17 फ्रंट;

100/90-17 OR 110/80-17 रियर हीरो एक्सट्रीम 125R 1,319 मिमी 790 mm 180 मिमी 136 kg 90/90-17 फंट;

120/80-17 रियर बजाज पल्सर N125 1,290 मिमी 795 मिमी 198 मिमी 125 kg 80/100-17 फ्रंट;

110/80-17

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो टीवीएस रेडर 125 के ऊंचे वेरिएंट्स में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं. इसमें TFT डिस्प्ले, टीवीएस स्मार्टएक्सकनेक्ट कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्टेंस, नेविगेशन, कॉल मैनेजमेंट, कई राइडिंग मोड्स, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, फाइव-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक और सबसे महंगे वेरिएंट में डुअल डिस्क ब्रेक्स के साथ सिंगल-चैनल ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

एक्सट्रीम 125R में तीन राइड मोड, क्रूज़ कंट्रोल, मल्टी-कलर LCD डिस्प्ले, मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा 120-सेक्शन वाला रियर टायर मिलता है. इसके महंंगे वेरिएंट्स में न सिर्फ़ सिंगल-चैनल ABS मिलता है, बल्कि सबसे महंगे वेरिएंट में इस सेगमेंट का पहला डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है.

पल्सर N125 में डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंटेशन और USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है. ब्लूटूथ-इनेबल्ड वैरिएंट में कॉल एक्सेप्ट/रिजेक्ट, मिस्ड कॉल और मैसेज अलर्ट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं, और इसकी स्क्रीन भी थोड़ी चौड़ी होती है. लेकिन सुरक्षा के मामले में, N125 सिर्फ़ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) पर निर्भर है और इसके किसी भी वैरिएंट में ABS नहीं मिलता है.

डिज़ाइन

तीनों ही स्पोर्टी स्ट्रीट-नेकेड डिज़ाइन वाले हैं, लेकिन हर मोटरसाइकिल का अपना अलग डिज़ाइन और लुक है. और कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है, यह पूरी तरह से अपनी-अपनी पसंद पर निर्भर करता है.

टीवीएस रेडर का डिज़ाइन कॉम्पैक्ट और युवाओं को पसंद आने वाला है, जिसमें तराशा हुआ फ्यूल टैंक, खास LED हेडलैंप और शार्प बॉडीवर्क है. एक्सट्रीम 125R का लुक ज़्यादा आक्रामक 'स्ट्रीटफाइटर' जैसा है, जिसमें मस्कुलर टैंक, शार्प पैनल और चौड़ा पिछला टायर है. पल्सर N125 का लुक 'सुपरमॉटर्ड' से प्रेरित है, जिसमें फ्लोटिंग बॉडी पैनल और शार्प ग्राफिक्स वाला तराशा हुआ टैंक है.

निर्णय

इन तीनों में से कौन सी 125 cc बाइक "सबसे अच्छी" है, इस पर कोई फ़ैसला सुनाना आसान नहीं है. टीवीएस रेडर 125 इस सेगमेंट में एक लोकप्रिय पसंद है और इसकी वजह साफ़ है. इसमें एक बेहतरीन थ्री-वॉल्व इंजन है जो कम आरपीएम पर भी ज़बरदस्त ताकत बनाता है, साथ ही इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और कई फ़ीचर्स पर भी ध्यान दिया गया है.

हीरो एक्सट्रीम 125R अपने क्लास की दूसरी बाइक्स से कहीं बेहतर है; इसमें मस्कुलर डिज़ाइन है और इसके सबसे महंगे वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. वहीं, पल्सर N125 का फ़ोकस कम वज़न, शानदार परफ़ॉर्मेंस और शहर के हिसाब से डिज़ाइन पर है.

आज की स्थिति में, कार एंड बाइक की तरफ से इस सेगमेंट में हमारी पसंद टीवीएस रेडर 125 ही है. असल दुनिया में इसका मुकाबला होना बाकी है, जिससे शायद राइड क्वालिटी, रिफाइनमेंट, ब्रेकिंग का अनुभव, आराम, हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी और भी बातें सामने आएंगी – ये सभी बहुत ज़रूरी पहलू हैं, जिन्हें मिलाकर देखने पर आखिर में एक साफ़ विजेता का पता चल सकता है.