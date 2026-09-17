TVS Ronin को दीवाली से पहले मिले नए वेरिएंट और फ़ीचर्स

TVS मोटर कंपनी ने दीवाली से ठीक पहले अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल Ronin में नए फ़ीचर्स पेश किए हैं. हालाँकि सबसे बड़ा बदलाव एक नए बेस वैरिएंट का आना है, जिसमें अब डुअल-चैनल ABS और नया लुक मिलता है. यह सनलाइट येलो और डेज़र्ट मिराज रंगों में उपलब्ध है और इसकी कीमत ₹1.42 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है.

Roninके बीच के वेरिएंट को अब कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट से लैस किया गया है. यह ग्लेशियर सिल्वर और चारकोल एम्बर रंगों में उपलब्ध है और इसकी कीमत ₹1.52 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. टॉप वैरिएंट में अब ट्रैक्शन कंट्रोल, टाइप-C चार्जर और प्रीमियम सीट मिलती है. यह निंबस ग्रे और मिडनाइट ब्लू रंगों में उपलब्ध है और इसकी कीमत ₹1.64 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.

बाइक अपनी नियो-रेट्रो स्टाइलिंग के साथ आरामदायक राइडिंग का अनुभव देने के लिए जानी जाती है. TVS का कहना है कि नई Ronin रेंज का मकसद मोटरसाइकिल के खास डिज़ाइन और कैरेक्टर को बनाए रखते हुए बेहतर टेक्नोलॉजी, फीचर्स और राइडर कंट्रोल देना है. नए मॉडल अब पूरे भारत में कंपनी की डीलरशिप पर उपलब्ध हैं.