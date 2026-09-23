Ultraviolette को कारोबार का विस्तार करने के लिए मिला $85 मिलियन का निवेश
- $85 मिलियन का फंडिंग राउंड Yali Capital और TDK Ventures से हुआ है
- कंपनी का 2027 में अमेरिका में एंट्री का लक्ष्य है
- F77, X-47, Tesseract और Shockwave के उत्पादन में मदद के लिए फंड का होगा इस्तेमाल
बेंगलुरु स्थित Ultraviolette ने डीप-टेक इन्वेस्टर्स Yali Capital और TDK Ventures की अगुवाई में $85 मिलियन के नए फंडिंग राउंड की घोषणा की है. इस फंडिंग में Walden International के चेयरमैन और Ultraviolette के एडवाइजर Lip-Bu Tan के साथ-साथ कंपनी के मौजूदा इन्वेस्टर्स का निवेश भी शामिल है.
कंपनी इस नए निवेश का इस्तेमाल अपनी F77 और X-47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के साथ-साथ Tesseract और Shockwave जैसे आने वाले मॉडल्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए करने की योजना बना रही है.
इस निवेश का मुख्य ध्यान Ultraviolette का विदेशी विस्तार होगा. कंपनी 2027 में अमेरिकी बाज़ार में एंट्री करने का लक्ष्य बना रही है और लैटिन अमेरिका और साउथ-ईस्ट एशिया में भी विस्तार करने की योजना है.
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फंडिंग का इस्तेमाल Ultraviolette के ग्लोबल EV प्लेटफ़ॉर्म की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए भी किया जाएगा, जिसमें बैटरी तकनीक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर में कंपनी की इन-हाउस विशेषज्ञता का इस्तेमाल होगा.
कंपनी अभी 48V से 400V तक के बैटरी आर्किटेक्चर पर काम करती है, जिससे वह अलग-अलग सेगमेंट और परफॉर्मेंस की ज़रूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन बना पाती है.
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