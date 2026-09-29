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अल्ट्रावायलेट शॉकवेव को नया 100V आर्किटेक्चर मिलेगा, 2027 की पहली तिमाही में होगी लॉन्च

ऋषभ परमार
last published date : 29 September 2026, 18:50 IST
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अल्ट्रावायलेट शॉकवेव को नया 100V आर्किटेक्चर मिलेगा, 2027 की पहली तिमाही में होगी लॉन्च
हाइलाइट्स
  • शॉकवेव, अल्ट्रावायलेट के नए 100V आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करेगा
  • 2027 की पहली तिमाही (Q1) में लॉन्च की पुष्टि
  • अल्ट्रावायलेट की मौजूदा फैसिलिटी में प्रोडक्शन लाइन लगाई जा रही है

अल्ट्रावायलेट ने कन्फर्म किया है कि उसकी आने वाली शॉकवेव इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी के नए 100V आर्किटेक्चर पर बनाई जाएगी और इसे 2027 की पहली तिमाही में भारत में लॉन्च किया जाएगा.

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अल्ट्रावायलेट के अनुसार, नए आर्किटेक्चर में ज़्यादा ताकत देने, बेहतर थर्मल क्षमता और तेज़ी से चार्जिंग की क्षमता है. 100V आर्किटेक्चर की घोषणा पहले अल्ट्रावायलेट टेसेरैक्ट के लिए भी की गई थी.

Ultraviolette Shockwave Electric Motorcycle 9 1

शॉकवेव, जिसे 'फंडुरो' (FUNDURO) भी कहा जाता है, को एक ऐसी हल्की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है जो राइडिंग के मज़े पर केंद्रित है. इसका डिज़ाइन और अंदाज़ क्लासिक टू-स्ट्रोक मोटरसाइकिलों के दमदार और जोशीले स्वभाव से प्रेरित है.

अल्ट्रावायलेट ने यह भी कन्फर्म किया है कि शॉकवेव सिंगल-सीट और डुअल-सीट, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी. कंपनी ने बेंगलुरु में अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन लाइन तैयार करना शुरू कर दिया है.

अल्ट्रावायलेट के को-फ़ाउंडर और CEO नारायण सुब्रमण्यम ने कहा कि शॉकवेव में 100V आर्किटेक्चर लाना, कंपनी के एक बहुत ही आकर्षक मोटरसाइकिल बनाने के विज़न को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है.

कंपनी ने अभी तक शॉकवेव के फ़ाइनल टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशन का खुलासा नहीं किया है. इसके परफ़ॉर्मेंस, बैटरी, रेंज, चार्जिंग और कीमत के बारे में ज़्यादा जानकारी इसके 2027 की पहली तिमाही (Q1) में लॉन्च होने के आस-पास मिलने की उम्मीद है.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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