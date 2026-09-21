अल्ट्रावायलेट X-47 स्काईफोर्स कोलकाता पुलिस के बेड़े में हुई शामिल
- कोलकाता पुलिस को 183 अल्ट्रावायलेट X-47 ‘स्काईफोर्स’ मोटरसाइकिलें मिली हैं
- पुलिस के लिए खास तौर पर तैयार इस मॉडल में पेट्रोलिंग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के काम के लिए ज़रूरी उपकरण लगे हैं
- यह 36 bhp की ताकत, 211 km की IDC रेंज (कंपनी का दावा) और 145 kmph की टॉप स्पीड देती है
अल्ट्रावायलेट ने कोलकाता पुलिस को 183 X-47 ‘स्काईफोर्स’ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें सौंपी हैं. यह किसी भारतीय पुलिस बल द्वारा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की सबसे बड़ी तैनाती में से एक है. ये मोटरसाइकिलें कोलकाता में लालबाज़ार पुलिस मुख्यालय में सौंपी गईं.
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X-47 ‘स्काईफोर्स’ अल्ट्रावायलेट की क्रॉसओवर मोटरसाइकिल का एक खास पुलिस वर्ज़न है, जिसे खास तौर पर कानून लागू करने वाली ड्यूटी के लिए तैयार किया गया है. इसमें सायरन, हूटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, LED ब्लिंकर, माइक्रोफोन और वॉकी-टॉकी होल्डर, डिकल्स और साइड पैनियर जैसे इक्विपमेंट लगाने के लिए बेहतर इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर दिया गया है.
इस मोटरसाइकिल में 36 bhp का इलेक्ट्रिक पावरट्रेन लगा है और इसकी IDC रेंज 211 km बताई गई है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 145 kmph है. इसके क्रॉसओवर डिज़ाइन का मकसद अलग-अलग शहरी हालात में इसे हर तरह के रास्तों पर चलाने लायक बनाना और आसानी से घुमाने-फिराने की सुविधा देना है.
अल्ट्रावायलेट के अनुसार, इस तैनाती का मकसद पुलिस बलों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऑपरेशनल और आर्थिक फ़ायदों को दिखाना है, जिसमें कम रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट की संभावना भी शामिल है.
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