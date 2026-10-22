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अल्ट्रावॉयलेट X47 वेनम रु.2.65 लाख में हुई लॉन्च

ऋषभ परमार
last published date : 22 October 2026, 16:27 IST
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अल्ट्रावॉयलेट X47 वेनम रु.2.65 लाख में हुई लॉन्च
हाइलाइट्स
  • यह 39.5 bhp की ताकत और 550 Nm का व्हील टॉर्क पैदा करता है
  • इसमें 343 km की IDC रेंज मिलने का दावा किया गया है
  • यह नए VX-100 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें SRB-11 बैटरी सिस्टम दिया गया है

अल्ट्रावॉयलेट ने रु.2.65 लाख में X47 वेनम लॉन्च की है. यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी के बिल्कुल नए VX-100 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और पहले के मुकाबले 20 kg हल्की है. इसकी IDC रेंज 343 km बताई गई है और यह इस नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली पहली मोटरसाइकिल है.

पावरट्रेन की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में 11 kWh का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 39.5 bhp की पावर और 550 Nm का पीक व्हील टॉर्क जनरेट करती है. इसकी टॉप स्पीड 155 km/h बताई गई है और यह 0 से 100 km/h की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है.

Ultraviolette X47 Venom 1

नए VX-100 प्लेटफॉर्म के साथ, X47 वेनम का वजन 180 kg है. इसमें SRB-11 बैटरी सिस्टम लगा है, जो 12 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

फीचर्स की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में 7-इंच का TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ आगे और पीछे कैमरे लगे हैं. इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी शामिल हैं, जिनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन चेंज असिस्ट, रियर कोलिजन वॉर्निंग और ओवरटेक अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

यह एक बन रही खबर है, अपडेट के लिए बने रहें

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