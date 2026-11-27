अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) ने तमिलनाडु के होसुर में एक नई फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है, जो कंपनी के बड़े विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है. यह नई फैक्ट्री न केवल कंपनी के आने वाले 'टेसेरैक्ट' (Tesseract) इलेक्ट्रिक स्कूटर के उत्पादन में मदद करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में कई तरह की अन्य इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के निर्माण की क्षमता भी देगी. 'BIGGA' (बिग ग्लोबल एम्बिशन) नाम की यह नई यूनिट, बेंगलुरु (कर्नाटक) में मौजूद कंपनी के मौजूदा प्लांट के अलावा, अल्ट्रावायलेट के मैन्युफैक्चरिंग दायरे को काफी बढ़ा देगी. यह घोषणा कंपनी और राज्य सरकार के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद सामने आई है.

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BIGGA फैक्ट्री की निर्माण क्षमता को चरणों में बढ़ाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2.50 लाख वाहनों के वार्षिक लक्ष्य से होगी. इस सुविधा को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मांग के आधार पर इसे सालाना 5 लाख यूनिट तक बढ़ाया जा सके.

अल्ट्रावायलेट का कहना है कि इस सुविधा केंद्र में एडवांस प्रोडक्शन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम (MES), कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स, विज़न-आधारित निरीक्षण प्रणालियाँ और डिजिटल गुणवत्ता प्रबंधन शामिल हैं. विनिर्माण की सटीकता और स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें ऑटोमेटिक निर्माण प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाएगा.

इस विस्तार से लगभग 2,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, और अगले पांच वर्षों में रोजगार की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है. अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) अपने उत्पादन को बढ़ाने और अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिसके तहत यह नया प्लांट कंपनी की मौजूदा बेंगलुरु फैसिलिटी के साथ मिलकर काम करेगा.