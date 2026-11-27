अल्ट्रावॉयलेट की नई होसुर फैक्ट्री में सालाना बनेंगे 2.50 लाख वाहन
- होसुर में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 779 करोड़ रुपये का निवेश
- शुरुआती सालाना क्षमता 2.50 लाख वाहन, जिसे बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है
- इसमें टेसेरैक्ट (Tesseract) स्कूटर और भविष्य के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का प्रोडक्शन शामिल होगा
अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) ने तमिलनाडु के होसुर में एक नई फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है, जो कंपनी के बड़े विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है. यह नई फैक्ट्री न केवल कंपनी के आने वाले 'टेसेरैक्ट' (Tesseract) इलेक्ट्रिक स्कूटर के उत्पादन में मदद करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में कई तरह की अन्य इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के निर्माण की क्षमता भी देगी. 'BIGGA' (बिग ग्लोबल एम्बिशन) नाम की यह नई यूनिट, बेंगलुरु (कर्नाटक) में मौजूद कंपनी के मौजूदा प्लांट के अलावा, अल्ट्रावायलेट के मैन्युफैक्चरिंग दायरे को काफी बढ़ा देगी. यह घोषणा कंपनी और राज्य सरकार के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद सामने आई है.
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BIGGA फैक्ट्री की निर्माण क्षमता को चरणों में बढ़ाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2.50 लाख वाहनों के वार्षिक लक्ष्य से होगी. इस सुविधा को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मांग के आधार पर इसे सालाना 5 लाख यूनिट तक बढ़ाया जा सके.
अल्ट्रावायलेट का कहना है कि इस सुविधा केंद्र में एडवांस प्रोडक्शन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम (MES), कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स, विज़न-आधारित निरीक्षण प्रणालियाँ और डिजिटल गुणवत्ता प्रबंधन शामिल हैं. विनिर्माण की सटीकता और स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें ऑटोमेटिक निर्माण प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाएगा.
इस विस्तार से लगभग 2,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, और अगले पांच वर्षों में रोजगार की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है. अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) अपने उत्पादन को बढ़ाने और अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिसके तहत यह नया प्लांट कंपनी की मौजूदा बेंगलुरु फैसिलिटी के साथ मिलकर काम करेगा.
लोकप्रिय अल्ट्रावायलट मॉडल
- अल्ट्रावायलट
एफ 77 मेक 2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.09 - 4.39 लाख
- अल्ट्रावायलट
एफ77 सुपरस्ट्रीटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.09 - 4.39 लाख
- अल्ट्रावायलट
शाकवेवएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.59 लाख
- अल्ट्रावायलट
टेसरैक्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.45 लाख
- अल्ट्रावायलट
X47 Crossoverएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.49 - 4.59 लाख
- अल्ट्रावायलट
एक्स-47 वेनमएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.65 - 4.12 लाख
नई कारें
- मिनी
Cooper SEएक्स-शोरूम प्राइस₹ 53.9 - 56.4 Lakh
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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