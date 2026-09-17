बजाज पल्सर एनएस200 और एन250 में होंगे कई बड़े बदलाव, टेस्टिंग के दौरान सामने आई नई जानकारी

बजाज ऑटो अपनी लोकप्रिय पल्सर रेंज के लिए एक और अपडेट पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है. 2026 बजाज पल्सर एनएस200 और एन250 को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे मोटरसाइकिलों के फीचर्स और हार्डवेयर में कई बदलावों का पता चलता है. हालांकि मोटरसाइकिल की कुल डिज़ाइन पहले जैसी ही नज़र आती है, लेकिन आने वाले मॉडल्स में तकनीक के मामले में कई नए बदलाव देखने मिल सकते हैं.

सबसे बड़ा और तुरंत नज़र आने वाला बदलाव नया 5-इंच टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसे हम नई पल्सर 150 और 125 में भी देख चुके हैं. इस डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन पेयरिंग, नेविगेशन, म्यूज़िक कंट्रोल्स और नोटिफिकेशन अलर्ट्स जैसे कनेक्टेड फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा कुछ और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, हालांकि बजाज ने अभी तक उपलब्ध कराए जाने वाले फीचर्स की अंतिम सूची की पुष्टि नहीं की है.

पल्सर एनएस200 को डब्ल्यूपी एपेक्स यूएसडी फ्रंट फॉर्क्स के साथ भी देखा गया है, जो इस मोटरसाइकिल के लिए एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर अपग्रेड साबित हो सकता है. नया सस्पेंशन सेटअप मौजूदा मॉडल की तुलना में सड़क के झटकों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद कर सकता है. टेस्टिंग के दौरान देखी गई मोटरसाइकल में अपडेटेड स्विचगियर और एडजस्टेबल लीवर्स भी नज़र आए हैं.

एन250 में भी इनमें से कुछ अपडेट्स दिए जा सकते हैं, हालांकि इसमें कितने बदलाव होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

बजाज के मौजूदा इंजन प्लेटफॉर्म्स को जारी रखे जाने की संभावना है. इन मोटरसाइकिलों की लॉन्च के नज़दीक आने पर और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल कंपनी ने इनकी कीमत और लॉन्च की समय-सीमा की घोषणा नहीं की है.