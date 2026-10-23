अपडेटेड बजाज पल्सर NS200 रु.1.60 लाख में हुई लॉन्च; टीएफटी डिस्प्ले, राइड मोड्स और क्विकशिफ्टर के साथ मिला बहुत से फीचर्स
- इसमें राइड-बाय-वायर, 5 राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर मिलता है
- अपडेटेड मॉडल में गूगल मैप्स मिररिंग के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है
- इसमें 37 मिमी का मोटा USD फोर्क, रियर रेडियल टायर और इंजन से 1 bhp ज़्यादा ताकत मिलती है
बजाज ऑटो ने अपडेटेड पल्सर NS200 को रु.1,60,374 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. इस मोटरसाइकिल में कई अहम अपडेट दिए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) और राइडर एड्स के साथ-साथ अन्य उपयोगी फीचर्स शामिल हैं. NS200 का ओवरऑल डिज़ाइन, बनावट और चेसिस पहले जैसे ही हैं. गूगल मैप्स मिररिंग वाले TFT डिस्प्ले और परफॉरमेंस में मामूली सुधार जैसे फीचर्स इसे एक नया आकर्षण देंगे.
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अपडेटेड पल्सर NS200 में फीचर अपग्रेड
पल्सर NS200 में मुख्य बदलाव इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किए गए हैं. अब इस मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी दी गई है, जो पांच राइड मोड – रोड, रेन, स्पोर्ट, ऑफ-रोड और टूर – के साथ-साथ ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा भी देती है.
इसमें गूगल मैप्स मिररिंग के साथ एक नया 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी दिया गया है, और साथ ही 'स्पोर्ट्स शिफ्ट' भी शामिल है - जो कि एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पल्सर NS400Z में मिलता है.
अन्य नए फीचर्स में एडजस्ट होने वाले ब्रेक और क्लच लीवर, पैनिक ब्रेक अलर्ट, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और हैज़र्ड स्विच शामिल हैं.
अपडेटेड पल्सर NS200: पावरट्रेन और मैकेनिकल बदलाव
इसमें 199.5 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन को ही बरकरार रखा गया है, लेकिन अब यह थोड़ी ज़्यादा पावर देता है - जो 24 bhp से बढ़कर 25 bhp हो गई है - और साथ ही 18.7 Nm का पीक टॉर्क भी पैदा करता है.
इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स को बरकरार रखा गया है, लेकिन अब इसमें बजाज ऑटो का 'स्पोर्ट शिफ्ट' फीचर दिया गया है. यह फीचर क्लच के इस्तेमाल के बिना ही गियर ऊपर या नीचे (अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट) करने की सुविधा देता है, ठीक उसी तरह जैसे महंगी मोटरसाइकिलों में मिलने वाला एडवांस 'बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर' सिस्टम काम करता है.
हार्डवेयर के मामले में, अपडेटेड NS200 में अब पहले वाले 33 mm सेटअप की जगह 37 mm के मोटे 'अपसाइड डाउन' फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं, और इसमें एक रेडियल रियर टायर (130/70-R17) भी मिलता है.
इन बदलावों के अलावा, पल्सर NS200 का जाना-पहचाना रूप-रंग, साथ ही इसका पेरीमीटर फ्रेम और रियर मोनोशॉक पहले जैसा ही है.
अपडेटेड पल्सर NS200: कलर विकल्प
अपडेटेड बजाज पल्सर NS200 तीन रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी – एबोनी ब्लैक रेसिंग रेड, नार्डो ग्रे और पर्ल मेटैलिक व्हाइट.
अपडेटेड पल्सर NS200: मुकाबला
नई NS200 की मुख्य प्रतिद्वंद्वी टीवीएस अपाचे RTR 200 4V है. इसके सबसे महंगे वेरिएंट में भी काफी अपडेट किए गए हैं, जिसमें गूगल मैप्स मिररिंग के साथ TFT डिस्प्ले, पैनिक ब्रेक अलर्ट, एडजस्टेबल लीवर और प्रीलोड एडजस्टेबल फ्रंट फोर्क शामिल हैं. अपाचे RTR 200 4V के टॉप वेरिएंट की कीमत रु.1.50 लाख (एक्स-शोरूम) है.
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