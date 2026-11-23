इन बड़े बदलावों के साथ देखे जाने के कुछ ही समय बाद, बजाज ने अपडेटेड 2027 बजाज पल्सर RS200 को रु.1.98 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च करने की घोषणा की है. पिछले मॉडल की तुलना में, अब यह ज़्यादा पावर देती है और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) सिस्टम दिया गया है, जो ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ-साथ कई राइड मोड्स की सुविधा देता है.

एक बड़ा अपडेट नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है. इसने पुराने कलर LCD की जगह ली है और यह वही यूनिट है जो बजाज के लेटेस्ट मॉडलों में देखने को मिलती है. इसके अलावा, इसमें एडजस्टेबल लीवर, पैनिक ब्रेक अलर्ट, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और एक हैज़र्ड स्विच भी दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में पांच राइड मोड मिलते हैं: स्पोर्ट, रोड, रेन, ऑफ-रोड और टूर.

पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें अभी भी वही 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो अब 25 bhp की ताकत और 18.7 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह पिछले मॉडल के मुकाबले 1 bhp ज्यादा है. अपडेटेड मॉडल में 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' भी दिया गया है। हार्डवेयर के मामले में, इसमें 37 mm के अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स और एक अपग्रेडेड 140/70-R17 रेडियल रियर टायर मिलता है.

देखने में यह काफी हद तक पहले जैसी ही है और इसका 'फुल्ली फेयर्ड' डिज़ाइन बरकरार है. बजाज ने सबसे पहले 2015 में NS200 को आधार बनाकर RS200 को लॉन्च किया था. यह कंपनी की पहली 'फुल्ली फेयर्ड' मोटरसाइकिल थी और आज भी यह उनकी इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है. अपडेटेड मॉडल में भी पहले वाले ही कलर विकल्प मिलेंगे: ब्रुकलिन ब्लैक, पर्ल मेटैलिक व्हाइट, कैरेबियन ब्लू और रेसिंग रेड.