अपडेटेड बजाज पल्सर RS200 हुई लॉन्च, कीमत रु.1.98 लाख, USD फोर्क्स के साथ मिला TFT डिस्प्ले
- इसकी कीमत रु.1.98 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी और कई राइड मोड दिए गए हैं
- यह 25 bhp की ताकत और 18.7 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है
इन बड़े बदलावों के साथ देखे जाने के कुछ ही समय बाद, बजाज ने अपडेटेड 2027 बजाज पल्सर RS200 को रु.1.98 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च करने की घोषणा की है. पिछले मॉडल की तुलना में, अब यह ज़्यादा पावर देती है और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) सिस्टम दिया गया है, जो ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ-साथ कई राइड मोड्स की सुविधा देता है.
एक बड़ा अपडेट नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है. इसने पुराने कलर LCD की जगह ली है और यह वही यूनिट है जो बजाज के लेटेस्ट मॉडलों में देखने को मिलती है. इसके अलावा, इसमें एडजस्टेबल लीवर, पैनिक ब्रेक अलर्ट, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और एक हैज़र्ड स्विच भी दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में पांच राइड मोड मिलते हैं: स्पोर्ट, रोड, रेन, ऑफ-रोड और टूर.
पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें अभी भी वही 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो अब 25 bhp की ताकत और 18.7 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह पिछले मॉडल के मुकाबले 1 bhp ज्यादा है. अपडेटेड मॉडल में 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' भी दिया गया है। हार्डवेयर के मामले में, इसमें 37 mm के अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स और एक अपग्रेडेड 140/70-R17 रेडियल रियर टायर मिलता है.
देखने में यह काफी हद तक पहले जैसी ही है और इसका 'फुल्ली फेयर्ड' डिज़ाइन बरकरार है. बजाज ने सबसे पहले 2015 में NS200 को आधार बनाकर RS200 को लॉन्च किया था. यह कंपनी की पहली 'फुल्ली फेयर्ड' मोटरसाइकिल थी और आज भी यह उनकी इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है. अपडेटेड मॉडल में भी पहले वाले ही कलर विकल्प मिलेंगे: ब्रुकलिन ब्लैक, पर्ल मेटैलिक व्हाइट, कैरेबियन ब्लू और रेसिंग रेड.
लोकप्रिय बजाज मॉडल
- बजाज
पल्सर 150एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 - 1.29 लाख
- बजाज
पल्सर एन250एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.45 लाख
- बजाज
अवेंजर क्रूज़ 220एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.34 लाख
- बजाज
पल्सर एनएस160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 - 1.35 लाख
- बजाज
पल्सर 220एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.29 लाख
- बजाज
पल्सर 180एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.22 लाख
- बजाज
पल्सर 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90,494 - 1.04 लाख
- बजाज
सीटी 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,930
- बजाज
पल्सर एन एस 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 94,188 - 1.02 लाख
- बजाज
प्लैटिना 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 75,797
- बजाज
प्लैटिना 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,942
- बजाज
पल्सर एनएस 200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.38 - 1.6 लाख
- बजाज
डॉमिनार 250एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.87 लाख
- बजाज
पल्सर एन160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.22 - 1.43 लाख
- बजाज
पल्सर आरएस 200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.81 लाख
- बजाज
अवेंजर स्ट्रीट 220एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.3 लाख
- बजाज
डोमिनार 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.08 लाख
- बजाज
फ़्रीडोम 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.04 - 1.17 लाख
- बजाज
पल्सर N125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 92,270 - 93,158
- बजाज
चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.34 - 1.62 लाख
- बजाज
पल्सर एन250 एसएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.59 लाख
- बजाज
चेतक सीरीज 30एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.24 लाख
- बजाज
चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.05 लाख
- बजाज
बजाज पल्सर एनएस400जेडएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.9 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- शाहिद कपूर ने अपने गैराज में शामिल की लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा लग्ज़री एसयूवीउनकी सबसे महंगी बताई जाने वाली कार मर्सिडीज-मायबाक GLS 600 नाइट सीरीज है, जिसकी कीमत 2025 में भारत में लॉन्च होने के समय लगभग रु.3.71 करोड़ (एक्स-शोरूम) थी.1 मिनट पढ़ें
- विनफास्ट इंडिया 2027 की शुरुआत में इलेक्ट्रिक स्कूटर करेगी लॉन्चभारत के लिए कई इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल की योजना बनाई जा रही है। इनमें विनफास्ट (VinFast) की मौजूदा स्कूटर रेंज में भारत के हिसाब से कुछ बदलाव किए जाएंगे और इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- विनफास्ट VF5 का भारत में लॉन्च 2027 में लॉन्च तय, 'ग्रीनSM' सब-ब्रांड के तहत एक और भी मॉडल भी आ सकता हैहाल ही में वैश्विक बाजारों में VF5 को एक फेसलिफ्ट मिला है, जिसमें इसकी स्टाइलिंग, तकनीक और पावरट्रेन में बदलाव किए गए हैं.1 मिनट पढ़ें
- टाटा पंच बनाम मारुति फ्रोंक्स बनाम ह्यून्दे एक्सटर: कौन सी छोटी SUV ज्यादा बेहतर विकल्प है?टाटा पंच, ह्यून्दे एक्सटर या मारुति फ्रोंक्स – तीन छोटी SUV, तीनों की अपनी-अपनी खूबियां हैं, लेकिन आपके पैसे के हिसाब से इनमें से सिर्फ एक ही सबसे सही विकल्प है.1 मिनट पढ़ें
- कीलेस कार की चाबी नहीं हो रही डिटेक्ट? ऐसे करें अपनी कार स्टार्टक्या आपको 'की नॉट डिटेक्टेड' (Key Not Detected) की चेतावनी मिल रही है? अपनी 'की फ़ॉब' (key fob) को स्टार्ट बटन के पास रखें या कार के इमरजेंसी की स्लॉट का इस्तेमाल करें. अगर फ़ॉब की बैटरी खत्म हो गई है, तब भी ये बैकअप तरीके आपकी कार को स्टार्ट करने में मदद कर सकते हैं.7 मिनट पढ़े
- मारुति सुजुकी ने 22 नवंबर से कीमतों में 0.31% की बढ़ोतरी की घोषणा कीकीमतों में बढ़ोतरी चुनिंदा मॉडलों पर लागू होगी, लेकिन किन मॉडलों पर यह लागू होगी और नई कीमतें क्या होंगी, इसकी घोषणा अभी बाकी है.1 मिनट पढ़ें
- आने वाला रिवर इलेक्ट्रिक स्कूटर टैस्टिंग के दौरान देखा गयाRX02 कोडनेम वाला, रिवर का आने वाला प्रोडक्ट मौजूदा 'इंडी' इलेक्ट्रिक स्कूटर से छोटा लग रहा है.1 मिनट पढ़ें
- ह्यून्दे Neira इलेक्ट्रिक एमपीवी का कैबिन आया सामनेNiera का केबिन कारेंज क्लेविस EV जैसा ही है, जिस पर इसे आधारित किया गया है.1 मिनट पढ़ें
- अपडेटेड बजाज पल्सर RS200 हुई लॉन्च, कीमत रु.1.98 लाख, USD फोर्क्स के साथ मिला TFT डिस्प्लेयह 25 bhp की ताकत बनाता है, जो पहले के 24 bhp से अधिक है; यानी पिछले मॉडल के मुकाबले इसमें 1 bhp की बढ़ोतरी हुई है.1 मिनट पढ़ें