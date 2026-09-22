logo
Select City

होंडा की अपडेटेड 350cc रेंज हुई लॉन्च, कीमतें रु.1.95 लाख से शुरू

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
Sep 22, 2026, 12:38 PM
हमें फॉलो करें
होंडा की अपडेटेड 350cc रेंज हुई लॉन्च, कीमतें रु.1.95 लाख से शुरू
हाइलाइट्स
  • CB350 रेंज की शुरुआती कीमत ₹1.95 लाख है, जबकि CB350C की शुरुआती कीमत ₹2.00 लाख है
  • तीनों मोटरसाइकिलों में नए रंग और ग्राफिक्स दिए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल में कोई बदलाव नहीं किया गया है
  • इनमें वही 348.36cc का इंजन लगा है, जो 20.8 bhp की पावर और 30 Nm का टॉर्क बनाता है

होंडा ने भारत में अपनी मॉडर्न-क्लासिक मोटरसाइकिल रेंज के लिए 2026 की कीमतों का ऐलान किया है. CB350, CB350C और CB350RS में नए कलर स्कीम और ग्राफिक्स दिए गए हैं. यह लेटेस्ट अपडेट सिर्फ़ लुक में बदलाव है; होंडा ने तीनों मोटरसाइकिलों में मौजूदा इंजन, चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग हार्डवेयर और फ़ीचर पैकेज को वैसा ही रखा है. तीनों मॉडल्स की बुकिंग अब होंडा बिगविंग डीलरशिप के ज़रिए शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें: होंडा CB500 भारत में रु.2.75 लाख में हुई लॉन्च

यहाँ CB350 रेंज की कीमतों पर एक नज़र डाली गई है.

मॉडलवैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
CB350एसटीडीरु.1,95,200 लाख
डीएलएक्सरु.1,97,900 लाख
क्रोमरु.1,99,900 लाख
CB350Cएसटीडीरु.2,00,300 लाख
डीएलएक्सरु.2,02,700 लाख
Special Editionरु. 2,04,700 लाख
CB350RSएसटीडीरु.1,99,990 लाख
डीएलएक्सरु.2,02,500 लाख

टेबल के अनुसार, CB350 इस रेंज की शुरुआती बाइक है, जबकि CB350C स्पेशल एडिशन रु.2.04 लाख की कीमत के साथ सबसे ऊपर है.

2026 के लिए मुख्य बदलाव इनके लुक में किया गया है. होंडा ने तीनों मोटरसाइकिलों में नए रंग और ग्राफिक्स पेश किए हैं, जिससे इन्हें मॉडर्न लुक मिला है, साथ ही इनकी रेट्रो, कस्टम-क्रूज़र और कैफ़े-रेसर वाली पहचान भी बनी हुई है.

Honda CB 350

उदाहरण के लिए, CB350C स्पेशल एडिशन में इसके खास धारीदार ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन ब्रांडिंग जारी रहेगी, साथ ही इस वैरिएंट के लिए 'रेबेल रेड मेटैलिक' और 'मैट ड्यून ब्राउन' रंग भी पेश किए गए हैं. वहीं, CB350RS वैरिएंट के आधार पर 'पर्ल इग्नियस ब्लैक', 'पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे' और 'रेबेल रेड मेटैलिक' जैसे रंगों में उपलब्ध रहेगी.

Honda CB 350 RS

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तीनों मोटरसाइकिलें उसी 348.36cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं, जिसमें फाइव-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है. CB350 और CB350RS में यह इंजन 20.8 bhp की ताकत और 30 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि CB350C में भी 20.8 bhp की अधिकतम ताकत मिलती है, लेकिन पीक टॉर्क थोड़ा कम, यानी 29.5 Nm है.

इसमें फ़ीचर पैकेज भी पहले जैसा ही रखा गया है. मॉडल और वैरिएंट के आधार पर, CB350 रेंज में होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC), सभी LED लाइटिंग और डुअल-चैनल ABS जैसे फ़ीचर मिलते रहेंगे. CB350C में भी इसके हेरिटेज से प्रेरित एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ होंडा स्मार्टफोन वॉयस कंट्रोल सिस्टम (HSVCS) और दूसरे फ़ीचर बरकरार रखे गए हैं.

# Honda# Honda motorcycles# Honda CB350# Honda CB350RS# Honda CB350 H'ness# Honda CB350C# Honda CB350C Special Edition# Bikes# Two wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Royal Enfield Classic 350 Gets New Signature White Colour, Priced At Rs 2.23 Lakh
1 मिनट पढ़ें
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को नया सिग्नेचर व्हाइट रंग मिला, कीमत रु.2.23 लाख
Honda CB500 Launched In India At Rs 2.75 Lakh
2 मिनट पढ़े
होंडा CB500 भारत में रु.2.75 लाख में हुई लॉन्च
2026 Triumph Daytona 660 Launched At Rs 9.99 Lakh In India
1 मिनट पढ़ें
भारत में 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को रु.9.99 लाख में हुई लॉन्च
India Bike Week 2026 Slated To Take Place On December 4-5
1 मिनट पढ़ें
इंडिया बाइक वीक 2026 का आयोजन 4-5 दिसंबर को होगा
Ultraviolette X-47 Skyforce Joins Kolkata Police Fleet
1 मिनट पढ़ें
अल्ट्रावायलेट X-47 स्काईफोर्स कोलकाता पुलिस के बेड़े में हुई शामिल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • होंडा की अपडेटेड 350cc रेंज हुई लॉन्च, कीमतें रु.1.95 लाख से शुरू