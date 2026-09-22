होंडा की अपडेटेड 350cc रेंज हुई लॉन्च, कीमतें रु.1.95 लाख से शुरू

होंडा ने भारत में अपनी मॉडर्न-क्लासिक मोटरसाइकिल रेंज के लिए 2026 की कीमतों का ऐलान किया है. CB350, CB350C और CB350RS में नए कलर स्कीम और ग्राफिक्स दिए गए हैं. यह लेटेस्ट अपडेट सिर्फ़ लुक में बदलाव है; होंडा ने तीनों मोटरसाइकिलों में मौजूदा इंजन, चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग हार्डवेयर और फ़ीचर पैकेज को वैसा ही रखा है. तीनों मॉडल्स की बुकिंग अब होंडा बिगविंग डीलरशिप के ज़रिए शुरू हो गई है.

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यहाँ CB350 रेंज की कीमतों पर एक नज़र डाली गई है.

मॉडल वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) CB350 एसटीडी रु.1,95,200 लाख डीएलएक्स रु.1,97,900 लाख क्रोम रु.1,99,900 लाख CB350C एसटीडी रु.2,00,300 लाख डीएलएक्स रु.2,02,700 लाख Special Edition रु. 2,04,700 लाख CB350RS एसटीडी रु.1,99,990 लाख डीएलएक्स रु.2,02,500 लाख

टेबल के अनुसार, CB350 इस रेंज की शुरुआती बाइक है, जबकि CB350C स्पेशल एडिशन रु.2.04 लाख की कीमत के साथ सबसे ऊपर है.

2026 के लिए मुख्य बदलाव इनके लुक में किया गया है. होंडा ने तीनों मोटरसाइकिलों में नए रंग और ग्राफिक्स पेश किए हैं, जिससे इन्हें मॉडर्न लुक मिला है, साथ ही इनकी रेट्रो, कस्टम-क्रूज़र और कैफ़े-रेसर वाली पहचान भी बनी हुई है.

उदाहरण के लिए, CB350C स्पेशल एडिशन में इसके खास धारीदार ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन ब्रांडिंग जारी रहेगी, साथ ही इस वैरिएंट के लिए 'रेबेल रेड मेटैलिक' और 'मैट ड्यून ब्राउन' रंग भी पेश किए गए हैं. वहीं, CB350RS वैरिएंट के आधार पर 'पर्ल इग्नियस ब्लैक', 'पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे' और 'रेबेल रेड मेटैलिक' जैसे रंगों में उपलब्ध रहेगी.

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तीनों मोटरसाइकिलें उसी 348.36cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं, जिसमें फाइव-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है. CB350 और CB350RS में यह इंजन 20.8 bhp की ताकत और 30 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि CB350C में भी 20.8 bhp की अधिकतम ताकत मिलती है, लेकिन पीक टॉर्क थोड़ा कम, यानी 29.5 Nm है.

इसमें फ़ीचर पैकेज भी पहले जैसा ही रखा गया है. मॉडल और वैरिएंट के आधार पर, CB350 रेंज में होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC), सभी LED लाइटिंग और डुअल-चैनल ABS जैसे फ़ीचर मिलते रहेंगे. CB350C में भी इसके हेरिटेज से प्रेरित एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ होंडा स्मार्टफोन वॉयस कंट्रोल सिस्टम (HSVCS) और दूसरे फ़ीचर बरकरार रखे गए हैं.