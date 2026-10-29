नई KTM 200 ड्यूक रु 2.07 लाख में लॉन्च हुई, मिला क्विकशिफ्टर और राइड मोड्स

KTM ने बाज़ार में नई 200 ड्यूक को रु 2.07 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है. बाइक में बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं, जबकि इसकी कीमत में रु 1,500 का इजाफा हुआ है. 200 ड्यूक में अब राइड-बाय-वायर थ्रॉटल दिया गया है, जिससे इसमें दो राइड मोड्स - 'स्ट्रीट' और 'रेन' - मिलते हैं. इसमें स्विच करने वाला ट्रैक्शन कंट्रोल भी जोड़ा गया है. साथ ही, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर की मदद से राइडर बिना क्लच दबाए 6-स्पीड गियरबॉक्स में गियर ऊपर या नीचे कर सकता है.

नए TFT डिस्प्ले पर राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर की जानकारी दिखाई देती है. इस मोटरसाइकिल में क्रॉल असिस्ट भी दिया गया है, जो ट्रैफिक के दौरान राइडर की थकान को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, दाईं ओर के स्विचगियर का लेआउट भी बदला गया है, जो अब 390 ड्यूक जैसा दिखता है, जबकि बाईं ओर के स्विचगियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस अपडेट में दो नए रंग विकल्प भी शामिल हैं - लिक्विड कार्बन और स्लेट ग्रे.

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बाइक में पहले की तरह ही 199.5cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 24.67 bhp और 19.3 Nm टॉर्क बनाता है. इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

अन्य पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, WP रियर मोनोशॉक, 300mm का फ्रंट डिस्क और 230mm का रियर डिस्क ब्रेक शामिल है. 200 ड्यूक में 135mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, 822mm की सीट हाइट और 159kg का कर्ब वेट भी बरकरार है.