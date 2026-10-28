logo
Select City

लॉन्च से पहले बदली हुई KTM 200 ड्यूक की झलक दिखाई गई

ऋषभ परमार
last published date : 28 October 2026, 13:53 IST
हमें फॉलो करें
लॉन्च से पहले बदली हुई KTM 200 ड्यूक की झलक दिखाई गई
हाइलाइट्स
  • 2026 में 200 ड्यूक के लिए दूसरा अपडेट
  • इसमें राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने की उम्मीद है
  • इंजन और साइकिल पार्ट्स में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है

केटीएम ने अपडेटेड 200 ड्यूक की झलक दिखाई है, जो हाल ही में एक डीलरशिप पर देखी गई थी. फरवरी में किए गए बदलावों (जिसमें हार्डवेयर में सुधार और नई लिवरी शामिल थी) के बाद, 2026 में इस बाइक के लिए यह दूसरा अपडेट होगा. हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि इस बार 200 ड्यूक में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: केटीएम ने ब्राज़ील में सालाना क्षमता 20,000 मोटरसाइकिले बनाने की क्षमता वाला नया प्लांट खोला

अपडेटेड KTM 200 ड्यूक: संभावित नए फीचर्स

अपडेटेड 200 ड्यूक में बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलने की उम्मीद है, ठीक वैसा ही जैसा 250 ड्यूक और 390 ड्यूक में दिया गया है. इसके अलावा, इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल भी मिलेगा, जिससे मोटरसाइकिल में राइड मोड्स (रोड और रेन) के साथ-साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी शामिल हो जाएगा.

Spied KTM 200 Duke 1

स्पाई तस्वीरों में स्विचगियर में किए गए बदलाव भी दिख रहे हैं. जहाँ बाईं तरफ का यूनिट पहले जैसा ही लग रहा है, वहीं दाएं तरफ के स्विचगियर को एक नया डिज़ाइन दिया गया है, जो 390 ड्यूक (390 Duke) के स्विचगियर जैसा ही है.

Spied KTM 200 Duke

केटीएम 200 ड्यूक में 199cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन बरकरार रहने की उम्मीद है, जो 24.67 bhp की ताकत और 19.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें पहले की तरह ही 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया जाएगा.

बाइक के पार्ट्स में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, जिनमें WP अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, WP रियर मोनोशॉक, 300mm फ्रंट डिस्क और 230mm रियर डिस्क शामिल हैं. बाइक का 135mm ग्राउंड क्लीयरेंस, 822mm सीट की ऊंचाई और 159kg कर्ब वेट भी पहले जैसा ही रहने की संभावना है.

KTM 200 ड्यूक की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत रु.2.05 लाख है. इस अपडेट में नए फीचर्स जुड़ने की उम्मीद है, जिससे इसकी कीमत बढ़ सकती है.

स्पाई शॉट स्रोत - CK बाइकर (YouTube)

# KTM India# Updated KTM 200 Duke# 2026 KTM 200 Duke# KTM 200 Duke# 200 Duke# 200 Duke price# KTM# KTM Duke# Bikes# Two wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Royal Enfield Himalayan 750 Teased Ahead Of Global Debut
1 मिनट पढ़ें
वैश्विक बाज़ार में पेश होने से पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की दिखी झलक
Royal Enfield Classic 650 Hypershift Edition Launched At Rs 4.26 Lakh
1 मिनट पढ़ें
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट एडिशन रु.4.26 लाख में हुआ लॉन्च
Ducati Formula 73 Limited Edition Café Racer Launched At Rs. 20 Lakh; All Units Sold Out
1 मिनट पढ़ें
डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर रु.20 लाख में हुई लॉन्च; सभी यूनिट्स की हुई बिक्री
6 Family-Friendly Petrol Scooters Under Rs. 1 Lakh: Jupiter, Destini, Activa & More
10 मिनट पढ़े
रु.1 लाख से कम कीमत वाले 6 फैमिली-फ्रेंडली पेट्रोल स्कूटर: जुपिटर, डेस्टिनी, एक्टिवा और अन्य
Benelli TRK 552, TRK 552X Launched in India; Prices Start at Rs. 7.22 Lakh
2 मिनट पढ़े
बेनेली TRK 552 और TRK 552X भारत में हुईं लॉन्च, कीमतें रु.7.22 लाख से शुरू

लोकप्रिय केटीएम मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • लॉन्च से पहले बदली हुई KTM 200 ड्यूक की झलक दिखाई गई