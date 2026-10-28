लॉन्च से पहले बदली हुई KTM 200 ड्यूक की झलक दिखाई गई
- 2026 में 200 ड्यूक के लिए दूसरा अपडेट
- इसमें राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने की उम्मीद है
- इंजन और साइकिल पार्ट्स में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है
केटीएम ने अपडेटेड 200 ड्यूक की झलक दिखाई है, जो हाल ही में एक डीलरशिप पर देखी गई थी. फरवरी में किए गए बदलावों (जिसमें हार्डवेयर में सुधार और नई लिवरी शामिल थी) के बाद, 2026 में इस बाइक के लिए यह दूसरा अपडेट होगा. हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि इस बार 200 ड्यूक में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं.
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अपडेटेड KTM 200 ड्यूक: संभावित नए फीचर्स
अपडेटेड 200 ड्यूक में बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलने की उम्मीद है, ठीक वैसा ही जैसा 250 ड्यूक और 390 ड्यूक में दिया गया है. इसके अलावा, इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल भी मिलेगा, जिससे मोटरसाइकिल में राइड मोड्स (रोड और रेन) के साथ-साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी शामिल हो जाएगा.
स्पाई तस्वीरों में स्विचगियर में किए गए बदलाव भी दिख रहे हैं. जहाँ बाईं तरफ का यूनिट पहले जैसा ही लग रहा है, वहीं दाएं तरफ के स्विचगियर को एक नया डिज़ाइन दिया गया है, जो 390 ड्यूक (390 Duke) के स्विचगियर जैसा ही है.
केटीएम 200 ड्यूक में 199cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन बरकरार रहने की उम्मीद है, जो 24.67 bhp की ताकत और 19.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें पहले की तरह ही 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया जाएगा.
बाइक के पार्ट्स में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, जिनमें WP अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, WP रियर मोनोशॉक, 300mm फ्रंट डिस्क और 230mm रियर डिस्क शामिल हैं. बाइक का 135mm ग्राउंड क्लीयरेंस, 822mm सीट की ऊंचाई और 159kg कर्ब वेट भी पहले जैसा ही रहने की संभावना है.
KTM 200 ड्यूक की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत रु.2.05 लाख है. इस अपडेट में नए फीचर्स जुड़ने की उम्मीद है, जिससे इसकी कीमत बढ़ सकती है.
स्पाई शॉट स्रोत - CK बाइकर (YouTube)
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