2026 में ₹5 लाख से कम में मिलेंगी ये 7 पुरानी कारें, रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए हैं बेस्ट: स्विफ्ट, टियागो और ग्रांड i10

रोज़मर्रा के सफर के लिए पुरानी कार खरीदते समय सिर्फ सबसे कम कीमत देखना ही काफी नहीं है. आपको ऐसी कार चाहिए जिसे ट्रैफिक में चलाना आसान हो, जो चलाने में किफायती हो और आपके रोज़ के ऑफिस आने-जाने के लिए आरामदायक हो. रु.5 लाख के बजट में, आपको कई ऐसी पेट्रोल हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान मिल सकती हैं, जो अपनी उम्र, हालत और सर्विस हिस्ट्री के हिसाब से अभी भी काफी अच्छी स्थिति में हों.

आपकी पसंद इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कार का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं. छोटी हैचबैक को पार्क करना आसान होता है, जबकि अगर आप अक्सर परिवार के साथ सफर करते हैं, तो बड़ी कार ज्यादा आरामदायक हो सकती है. अगर आप भारी ट्रैफिक में घंटों बिताते हैं, तो ऑटोमैटिक कार आपके रोज़ के सफर को कम थकाऊ बना सकती है. यहाँ 2026 में विचार करने लायक नौ पुरानी (used) कारें दी गई हैं, साथ ही उनकी अनुमानित कीमतें और वे बातें भी बताई गई हैं जिन्हें आपको खरीदने से पहले चेक कर लेना चाहिए.

1. मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट

पुरानी कार की कीमत: ₹3.60 लाख से ₹4.95 लाख

मॉडल वर्ष: 2016–2019

उपयुक्त वेरिएंट: VXi, ZXi और VXi AGS

अगर आप ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट एक समझदारी भरा विकल्प है. इसका कॉम्पैक्ट साइज़ तंग गलियों और भीड़-भाड़ वाली पार्किंग जगहों में गाड़ी चलाना आसान बनाता है, जबकि इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन रोज़मर्रा के सफ़र के लिए बढ़िया परफॉरमेंस देता है. इसके कैबिन को समझना भी बहुत आसान है, जो इसे पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाता है.

अच्छी तरह से मेंटेन की गई स्विफ्ट को चलाना काफी किफायती हो सकता है, और इसकी लोकप्रियता की वजह से मैकेनिक या स्पेयर पार्ट्स मिलना भी काफी आसान है. इस प्राइस रेंज में कुछ मॉडल्स AMT गियरबॉक्स के साथ आते हैं, जो धीमी रफ़्तार वाले ट्रैफ़िक में ड्राइविंग को आसान बना सकते हैं. हालाँकि, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले यह ज़रूर देख लें कि इसके गियर कितनी स्मूथली बदलते हैं.

खरीदने से पहले क्या जांचें: खराब सड़कों पर गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग से आने वाली खटखटाहट की आवाज़ पर ध्यान दें। मैनुअल गियरबॉक्स वाली गाड़ियों में, जांचें कि क्लच असामान्य रूप से सख्त तो नहीं है या एक्सीलरेशन के दौरान स्लिप तो नहीं हो रहा है. साथ ही, सर्विस रिकॉर्ड की जांच करें और दुर्घटना के कारण हुई मरम्मत के संकेतों को देखें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: पहली बार कार खरीदने वाले और रोज़ाना सफर करने वाले लोग, जो एक ऐसी हैचबैक चाहते हैं जिसे चलाना आसान हो और जिसका खर्च भी कम हो.

2. टाटा टियागो

पुरानी कार की कीमत: ₹3.20 लाख से ₹4.95 लाख

मॉडल वर्ष: 2019–2022

उपयुक्त वेरिएंट: XT, XZ+ और XZA

अगर आपकी प्राथमिकता में सुरक्षा और कैबिन का अनुभव सबसे ऊपर है, तो टाटा टियागो पर विचार किया जा सकता है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन शहर में रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए काफी अच्छा है, और इसके केबिन में छोटे परिवारों के लिए पर्याप्त जगह है. वेरिएंट के आधार पर, आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल सकता है.

टियागो को ग्लोबल NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे परिवारों को ज्यादा निश्चिंतता मिलती है. इसी कीमत वाली कुछ पुरानी हैचबैक कारों की तुलना में, 2019-2022 मॉडल की टियागो आपको एक नई कार के रूप में मिल सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला कार की कंडीशन और उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड को देखकर ही लेना चाहिए.

खरीदने से पहले क्या जांचें: आइडल (गाड़ी स्टार्ट लेकिन रुकी हुई) स्थिति में इंजन का थोड़ा कंपन सामान्य है, लेकिन अगर स्टीयरिंग व्हील या पैडल में बहुत ज़्यादा कंपन महसूस हो, तो इसकी जांच करानी चाहिए. AMT वर्ज़न में, धीमी गति पर टेस्ट ड्राइव के दौरान देखें कि कहीं गाड़ी में तेज़ झटके तो नहीं लग रहे या गियर बदलने में देरी तो नहीं हो रही है.



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक कॉम्पैक्ट सिटी कार चाहते हैं और सुरक्षा, रोज़मर्रा के आराम तथा उपयोगी फीचर्स को अहमियत देते हैं.

3. ह्यून्दे ग्रांड i10

पुरानी (सेकंड हैंड) कीमत: रु.3.20 लाख से रु.4.75 लाख तक

मॉडल वर्ष: 2016-2019

उपयुक्त वेरिएंट: स्पोर्ट्ज़ (Sportz), आस्टा (Asta) और कुछ चुनिंदा ऑटोमैटिक वेरिएंट

अगर आप किसी बड़ी कार में जाए बिना एक आरामदायक केबिन चाहते हैं, तो ह्यून्दे ग्रांड i10 एक अच्छा विकल्प है. इसमें हल्का स्टीयरिंग सेटअप है, मैनुअल वर्ज़न में क्लच काफी आसान है, और इसका केबिन रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए बहुत बढ़िया है. इसकी पिछली सीटें परिवार के सदस्यों या दोस्तों को साथ ले जाने के लिए भी काफी काम की हैं.

सेकंड-हैंड मार्केट में इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है 'फोर-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक' ट्रांसमिशन, जो इसके कुछ चुनिंदा वर्ज़न में मिलता है. AMT के मुकाबले, इस तरह का ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्टिंग देता है. हालाँकि, भारी ट्रैफिक में यह मैनुअल वर्ज़न के मुकाबले ज़्यादा ईंधन (पेट्रोल/डीज़ल) की खपत कर सकता है, इसलिए इसे चुनने से पहले अपने रोज़ाना के सफर की दूरी पर ज़रूर विचार कर लें.

खरीदने से पहले क्या जांचें: कार को एक जगह खड़ी करके और टेस्ट ड्राइव के दौरान एयर कंडीशनर चलाकर देखें. जांच लें कि कूलिंग लगातार बनी रहती है या नहीं, और अगर कोई अजीब आवाज़ आए या लीकेज के निशान दिखें, तो उनकी जांच करवाएं। ऑटोमैटिक वर्ज़न में, यह पक्का करें कि गियरबॉक्स आसानी से शिफ्ट हो रहा है, और गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री भी ज़रूर देखें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे लोग जो ट्रैफ़िक में काफ़ी समय बिताते हैं और एक आरामदायक हैचबैक चाहते हैं, ख़ास तौर पर वे जो एक पारंपरिक ऑटोमैटिक गाड़ी की तलाश में हैं.

4. मारुति सुजुकी वैगन आर

पुरानी (सेकंड हैंड) कीमत: रु.3.40 लाख से रु.4.85 लाख तक

मॉडल वर्ष: 2018-2021 उपयुक्त वेरिएंट: LXi, VXi, ZXi और कुछ चुनिंदा S-CNG वर्ज़न

वैगन आर को रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसकी ऊँची छत और सीधी बैठने की स्थिति की वजह से इसमें अंदर आना और बाहर निकलना आसान है, जबकि बड़ी खिड़कियाँ ड्राइवर को सड़क का अच्छा नज़ारा देती हैं. इसका कॉम्पैक्ट आकार तंग गलियों से गुज़रने या भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाकों में पार्किंग खोजने में भी मददगार साबित होता है.

इस कीमत रेंज में आपको 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल वर्ज़न के साथ-साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट भी मिल सकते हैं. अगर आप नियमित रूप से लंबी दूरी तय करते हैं और आपके आस-पास आसानी से CNG स्टेशन उपलब्ध हैं, तो CNG का विकल्प आपके ईंधन का खर्च कम कर सकता है. हालाँकि, CNG सिस्टम की स्थिति ज़रूर जाँच लें और ध्यान रखें कि टैंक लगने की वजह से बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) कम हो जाता है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: कार के व्यावसायिक उपयोग के संकेतों पर ध्यान दें, जैसे कि सीटों, पैडल और दरवाजों के कब्ज़ों पर अत्यधिक टूट-फूट. सीएनजी वैरिएंट्स के मामले में, संबंधित दस्तावेज़ों की जांच करें और किसी योग्य तकनीशियन से सिस्टम की जांच करवाएं। साथ ही, ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर सस्पेंशन से आने वाली आवाज़ों पर भी ध्यान दें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो गाड़ी में आसानी से बैठने और उतरने, अच्छी विजिबिलिटी (साफ दिखाई देने) और रोज़मर्रा के शहरी इस्तेमाल को अहमियत देते हैं.

मारुति सुजुकी इग्निस

पुरानी (सेकंड हैंड) कीमत: रु.3.75 लाख से रु.4.90 लाख तक

मॉडल वर्ष: 2017-2020

उपयुक्त वेरिएंट: डेल्टा और ज़ेटा (मैनुअल या AMT विकल्पों के साथ)

अगर आप बैठने की थोड़ी ऊंची स्थिति और एक अलग डिज़ाइन पसंद करते हैं, तो मारुति सुज़ुकी इग्निस, स्विफ्ट का एक बढ़िया विकल्प हो सकती है. इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे शहर में चलाने के लिए सुविधाजनक बनाता है, जबकि इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन रोज़मर्रा के सफ़र के लिए पर्याप्त परफॉरमेंस देता है. इसका अपेक्षाकृत ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों और पार्किंग के ऊंचे रैंप पर भी काफी मददगार साबित हो सकता है.

इग्निस का बेसिक पेट्रोल इंजन स्विफ्ट जैसा ही है, और इसके कुछ वेरिएंट्स में AMT गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है. अगर आप एक ऐसी छोटी कार चाहते हैं जिसे चलाना आसान हो और जो बहुत साधारण भी न लगे, तो इग्निस एक अच्छा विकल्प हो सकती है. खरीदने से पहले इसे कुछ खराब रास्तों पर चलाकर जरूर देखें, क्योंकि पीछे की तरफ से इसकी राइड थोड़ी सख्त महसूस हो सकती है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर गाड़ी चलाकर सस्पेंशन या स्टीयरिंग से आने वाली आवाज़ों पर ध्यान दें. जांचें कि मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग आसानी से वापस अपनी जगह पर आती है या नहीं, और टायरों के असमान घिसाव की जांच करें, जो अलाइनमेंट या सस्पेंशन की समस्याओं का संकेत हो सकता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक कॉम्पैक्ट सिटी कार चाहते हैं, जिसमें बैठने की स्थिति थोड़ी ऊंची हो और जिसकी स्टाइलिंग आम हैचबैक कारों से अलग और आकर्षक हो.

6. मारुति सुजुकी बलेनो

पुरानी गाड़ी की कीमत: रु,3.90 लाख से रु.5 लाख तक

मॉडल वर्ष: 2016-2019

उपयुक्त वेरिएंट: डेल्टा और ज़ेटा पेट्रोल मैनुअल

अगर आपको एक छोटी हैचबैक की तुलना में ज़्यादा कैबिन स्पेस चाहिए, तो मारुति सुज़ुकी बलेनो एक अच्छा विकल्प हो सकती है. अपने साइज़ के हिसाब से इसमें पीछे की सीट पर काफी जगह है और 339 लीटर का बूट स्पेस भी है, जो इसे परिवार के कामों, एयरपोर्ट आने-जाने और वीकेंड ट्रिप के लिए उपयोगी बनाता है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन रोज़मर्रा के सफ़र के लिए भी काफी बढ़िया है.

बलेनो, स्विफ्ट से बड़ी है, लेकिन शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना आसान रहता है. अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो रोज़ाना ऑफिस आने-जाने और कभी-कभार हाईवे पर ड्राइव करने, दोनों के काम आ सके, तो अच्छी कंडीशन वाला मैनुअल वर्ज़न एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. कुछ गाड़ियाँ रु.5 लाख के बजट के आस-पास मिल सकती हैं, इसलिए कीमत की तुलना कार की उम्र, वह कितने किलोमीटर चली है और उसके सर्विस रिकॉर्ड से ज़रूर कर लें.

खरीदने से पहले क्या जांचें: सस्पेंशन की जांच करें कि कहीं उससे कोई अजीब आवाज़ तो नहीं आ रही है, खासकर तब जब गाड़ी में यात्री बैठे हों. टायरों की घिसावट और कार के एक्सीडेंट का इतिहास भी देखें. अगर आप ऑटोमैटिक वर्ज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो सिर्फ कीमत देखकर फैसला न लें; बल्कि इसके सर्विस रिकॉर्ड और गियरबॉक्स की स्थिति पर खास ध्यान दें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: छोटे परिवार और रोज़ आने-जाने वाले लोग, जिन्हें एक ऐसी बड़ी हैचबैक चाहिए जो रोज़मर्रा के ट्रैफ़िक और लंबी यात्राओं, दोनों के लिए उपयुक्त हो.

7. मारुति सुजुकी सेलेरियो

पुरानी कार की कीमत: रु.3 लाख से रु.4.60 लाख तक

मॉडल वर्ष: 2017-2021

उपयुक्त वेरिएंट: VXi और ZXi, मैनुअल या AMT विकल्पों के साथ

अगर आपका मुख्य मकसद रोज़मर्रा की ड्राइविंग को आसान और किफायती रखना है, तो सेलेरियो एक व्यावहारिक विकल्प है. इसकी कॉम्पैक्ट बॉडी की वजह से पार्किंग आसान हो जाती है, और इसका छोटा पेट्रोल इंजन शहर के रोज़मर्रा के सफर के लिए एकदम सही है. हो सकता है कि यह बलेनो जितनी बड़ी या मज़बूत न लगे, लेकिन अगर आप ज़्यादातर अकेले या किसी एक यात्री के साथ सफर करते हैं, तो इसे संभालना ज़्यादा आसान हो सकता है.

कुछ चुनिंदा वर्ज़न मारुति के AGS (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) के साथ आते हैं, जिससे क्लच पैडल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यह भारी ट्रैफ़िक में मददगार हो सकता है, हालाँकि इसमें गियर बदलने का अहसास एक सामान्य ऑटोमैटिक कार की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. अगर आप ड्राइविंग का ज़्यादा सीधा अनुभव चाहते हैं और कार की कीमत कम रखना चाहते हैं, तो मैनुअल वर्ज़न लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: AMT वर्ज़न में, गाड़ी को रुकी हुई स्थिति से आगे बढ़ाते समय क्लच में झटके (judder) या हिचकिचाहट की जांच करें. इसके अलावा क्लच, टायर, ब्रेक और सर्विस रिकॉर्ड भी देखें, खासकर तब जब कार का ज़्यादातर इस्तेमाल भारी ट्रैफ़िक में हुआ हो.

इसे किसे खरीदना चाहिए: अकेले सफर करने वाले लोग, पहली बार कार खरीदने वाले, और ऐसे ड्राइवर जिन्हें एक ऐसी छोटी कार चाहिए जिसे पार्क करना और चलाना आसान हो.

8. होंडा अमेज़ पुरानी कार की कीमत: रु.3.65 लाख से रु.4.95 लाख तक

मॉडल वर्ष: 2016-2019

उपयुक्त वेरिएंट: S और V पेट्रोल, मैनुअल या CVT विकल्पों के साथ

अगर आप हैचबैक के बजाय सेडान पसंद करते हैं, तो होंडा अमेज़ पर विचार किया जा सकता है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन रोज़मर्रा की सिटी ड्राइविंग के लिए उपयुक्त है, और 420-लीटर का बूट स्पेस आपको शॉपिंग बैग और परिवार का सामान रखने के लिए काफी जगह देता है. अगर आप अक्सर अन्य लोगों के साथ सफर करते हैं, तो इसकी पिछली सीट भी काफी काम की है.

अमेज़ के कुछ वर्ज़न में CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, जो रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाना, मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले कम थकाऊ बना सकता है. एक पुरानी ऑटोमैटिक कार आकर्षक लग सकती है, लेकिन गाड़ी के पीछे लगे नाम या बैज से ज़्यादा ज़रूरी उसकी कंडीशन और मेंटेनेंस हिस्ट्री होती है. अगर आप इस कार को कई सालों तक अपने पास रखने की सोच रहे हैं, तो ऐसी कार चुनें जिसका सर्विस रिकॉर्ड एकदम साफ़ हो और टेस्ट ड्राइव के दौरान वह स्मूथ चले.



खरीदने से पहले क्या जांचें: गाड़ी के निचले हिस्से और आगे के बंपर को देखें कि कहीं स्पीड ब्रेकर की वजह से वहां खरोंच या रगड़ तो नहीं लगी है. CVT वर्ज़न के मामले में, ट्रांसमिशन सर्विस रिकॉर्ड मांगें और टेस्ट ड्राइव के दौरान किसी तरह की अजीब आवाज़, झटके या एक्सीलरेशन में उतार-चढ़ाव की जांच करें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे लोग जिन्हें एक ऐसी सेडान चाहिए जिसमें काम का बूट स्पेस हो और साथ ही स्मूथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिले.

रु.5 लाख से कम कीमत में पुरानी कार खरीदने से पहले आपको किन बातों की जांच करनी चाहिए?

सिर्फ मॉडल देखकर फैसला लेना काफी नहीं है. एक ही उम्र की दो कारें बहुत अलग-अलग हालत में हो सकती हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे चलाया गया, उनकी सर्विसिंग कैसे हुई और उन्हें कहाँ रखा गया. कोई भी टोकन रकम देने से पहले, एक अच्छी टेस्ट ड्राइव लें और किसी भरोसेमंद मैकेनिक से कार की जांच करवाएं.

इन बातों का ध्यान रखें:

सर्विस हिस्ट्री: नियमित सर्विसिंग का रिकॉर्ड देखें। यह भी जांचें कि कार की उम्र और हालत के हिसाब से ओडोमीटर पर दर्ज किलोमीटर सही लगते हैं या नहीं.

नियमित सर्विसिंग का रिकॉर्ड देखें। यह भी जांचें कि कार की उम्र और हालत के हिसाब से ओडोमीटर पर दर्ज किलोमीटर सही लगते हैं या नहीं. एक्सीडेंट और बाढ़ से नुकसान: कार के बॉडी पैनल, पेंट, डिक्की के फर्श और केबिन की जांच करें. कहीं मरम्मत, पानी से नुकसान या जंग के निशान तो नहीं हैं.

कार के बॉडी पैनल, पेंट, डिक्की के फर्श और केबिन की जांच करें. कहीं मरम्मत, पानी से नुकसान या जंग के निशान तो नहीं हैं. इंजन, क्लच और गियरबॉक्स: कार को ठंडे इंजन के साथ स्टार्ट करें और असामान्य आवाजों पर ध्यान दें. क्लच या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को ट्रैफिक जैसी स्थिति में चलाकर जांचें.

कार को ठंडे इंजन के साथ स्टार्ट करें और असामान्य आवाजों पर ध्यान दें. क्लच या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को ट्रैफिक जैसी स्थिति में चलाकर जांचें. टायर, ब्रेक और सस्पेंशन: टायरों का असमान घिसना, खटखट की आवाजें और कमजोर ब्रेकिंग खरीदने के बाद अतिरिक्त खर्च का संकेत हो सकते हैं.

टायरों का असमान घिसना, खटखट की आवाजें और कमजोर ब्रेकिंग खरीदने के बाद अतिरिक्त खर्च का संकेत हो सकते हैं. एयर कंडीशनर (AC): कार खड़ी होने पर और चलाते समय AC चलाकर देखें। अगर कूलिंग कमजोर है, तो उसे ठीक कराने में काफी खर्च आ सकता है.

कार खड़ी होने पर और चलाते समय AC चलाकर देखें। अगर कूलिंग कमजोर है, तो उसे ठीक कराने में काफी खर्च आ सकता है. दस्तावेज और मालिकाना हक: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), लोन की स्थिति और बकाया चालान की जांच करें। यह भी सुनिश्चित करें कि विक्रेता कानूनी रूप से कार आपके नाम ट्रांसफर कर सकता है.

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), लोन की स्थिति और बकाया चालान की जांच करें। यह भी सुनिश्चित करें कि विक्रेता कानूनी रूप से कार आपके नाम ट्रांसफर कर सकता है. ईंधन का प्रकार और रजिस्ट्रेशन के नियम: अगर आप पुरानी डीजल या BS4 पेट्रोल कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो खरीदने से पहले अपने शहर में लागू नियमों की जांच करें। ये नियम अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं और समय के साथ बदल भी सकते हैं.

मरम्मत के लिए कुछ पैसे अलग रखें

अगर आपका कुल बजट रु.5 लाख है, तो पूरी रकम सिर्फ कार खरीदने में ही खर्च न करें. कार की शुरुआती सर्विस और जांच के दौरान सामने आने वाली किसी भी मरम्मत के लिए कुछ पैसे अलग रखें. कार की हालत के आधार पर, हो सकता है कि खरीदने के तुरंत बाद आपको घिसे हुए टायर, बैटरी, ब्रेक के पुर्जे या फ्लूइड्स (तेल/तरल पदार्थ) बदलने पड़ें.

रोज़ाना आने-जाने के लिए आपको कौन सी पुरानी कार चुननी चाहिए?

अगर आप ज़्यादातर गाड़ी ऑफिस आने-जाने या शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलाते हैं, तो मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट, वैगन आर और सेलेरियो आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. स्विफ्ट को चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, वैगन आर में बैठने की पोज़िशन सीधी होती है और बाहर का नज़ारा अच्छा दिखता है, जबकि सेलेरियो कॉम्पैक्ट है और इसे पार्क करना आसान है.

अगर आराम, कैबिन स्पेस या सुरक्षा आपकी प्राथमिकताएं हैं, तो आप टाटा टियागो, ह्यून्दे ग्रांड i10 और मारुति सुजुकी बलेनो पर विचार कर सकते हैं. टियागो को इसके क्रैश-टेस्ट नतीजों की वजह से देखा जा सकता है, अगर आपको एक आरामदायक ऑटोमैटिक कार चाहिए तो ग्रांड i10 एक अच्छा विकल्प है, और बलेनो में पीछे बैठने वालों के लिए और सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह है. सेडान खरीदने वालों के लिए, होंडा अमेज़ में बड़ा बूट स्पेस मिलता है और कुछ चुनिंदा वर्ज़न में CVT का विकल्प भी उपलब्ध है.

आप जो भी कार शॉर्टलिस्ट करें, उसे सिर्फ उसके मॉडल ईयर या मांगी गई कीमत के आधार पर चुनने के बजाय, उसकी कंडीशन, सर्विस हिस्ट्री और संभावित रिपेयर खर्च की तुलना करें. अच्छी तरह से मेंटेन की गई और साफ हिस्ट्री वाली कार खरीदना, खराब हालत में रखी गई नई कार खरीदने की तुलना में आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित विकल्प होता है.