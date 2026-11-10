वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 सीज़न के सुपर स्ट्राइकर पुरस्कार के रूप में टाटा सिएरा एसयूवी मिली

युवा भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को वह टाटा सिएरा मिल गई है, जो उन्होंने IPL 2026 सीज़न में जीती थी. टाटा डीलरशिप पर हुए इस डिलीवरी इवेंट की तस्वीरें अब ऑनलाइन सामने आई हैं. इनमें क्रिकेटर को अपने परिवार के साथ कार लेते हुए देखा जा सकता है.

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ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में क्रिकेटर को टाटा मोटर्स की डीलरशिप पर एक SUV के पास खड़े देखा जा सकता है. यह कार 'अंडमान एडवेंचर' (जो कि इनका सिग्नेचर पीला रंग है) में है. परिवार को वैभव की इस उपलब्धि पर खुश और गौरवान्वित देखा जा सकता है.

नई सिएरा अब पेट्रोल-़डीज़ल इंजन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दोनों वर्ज़न में उपलब्ध है. क्रिकेटर ने ICE वाला वर्ज़न लिया है. यह 6 मुख्य रंगों के विकल्पों में आती है. 'अंडमान एडवेंचर' रंग काफी आकर्षक है और इस SUV को भीड़ से अलग दिखाता है. ऐसा लगता है कि यह इसका टॉप-स्पेक ट्रिम है.

नई सिएरा तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है - 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल और 1.5-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल. सूर्यवंशी को कार का कौन सा वैरिएंट मिला है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि युवा क्रिकेटर को कार का टर्बो इंजन वाला वैरिएंट मिला होगा.