वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 सीज़न के सुपर स्ट्राइकर पुरस्कार के रूप में टाटा सिएरा एसयूवी मिली
- वैभव सूर्यवंशी को वह टाटा सिएरा मिल गई है, जो उन्होंने IPL 2026 सीज़न में जीती थी
- नई सिएरा तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है
- सूर्यवंशी को कार का कौन सा वैरिएंट मिला है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है
युवा भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को वह टाटा सिएरा मिल गई है, जो उन्होंने IPL 2026 सीज़न में जीती थी. टाटा डीलरशिप पर हुए इस डिलीवरी इवेंट की तस्वीरें अब ऑनलाइन सामने आई हैं. इनमें क्रिकेटर को अपने परिवार के साथ कार लेते हुए देखा जा सकता है.
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ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में क्रिकेटर को टाटा मोटर्स की डीलरशिप पर एक SUV के पास खड़े देखा जा सकता है. यह कार 'अंडमान एडवेंचर' (जो कि इनका सिग्नेचर पीला रंग है) में है. परिवार को वैभव की इस उपलब्धि पर खुश और गौरवान्वित देखा जा सकता है.
नई सिएरा अब पेट्रोल-़डीज़ल इंजन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दोनों वर्ज़न में उपलब्ध है. क्रिकेटर ने ICE वाला वर्ज़न लिया है. यह 6 मुख्य रंगों के विकल्पों में आती है. 'अंडमान एडवेंचर' रंग काफी आकर्षक है और इस SUV को भीड़ से अलग दिखाता है. ऐसा लगता है कि यह इसका टॉप-स्पेक ट्रिम है.
नई सिएरा तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है - 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल और 1.5-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल. सूर्यवंशी को कार का कौन सा वैरिएंट मिला है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि युवा क्रिकेटर को कार का टर्बो इंजन वाला वैरिएंट मिला होगा.
लोकप्रिय टाटा मॉडल
- टाटा
पंच ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 12.99 लाख
- टाटा
पंचएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.65 - 10.6 लाख
- टाटा
अलट्रोज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.3 - 10.77 लाख
- टाटा
टियागो ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 10.09 लाख
- टाटा
नेक्सनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.37 - 14.32 लाख
- टाटा
हैरियरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.89 - 26.01 लाख
- टाटा
सफारीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.29 - 26.76 लाख
- टाटा
टीगोरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.55 - 8.84 लाख
- टाटा
टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 13.75 लाख
- टाटा
टियागोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 8.55 लाख
- टाटा
नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 17.69 लाख
- टाटा
कर्व ईवएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.19 - 19.69 लाख
- टाटा
टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.74 - 8.2 लाख
- टाटा
सिएरा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.79 - 25.99 लाख
- टाटा
हैरियर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.79 - 30.54 लाख
- टाटा
कर्वएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 19 लाख
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 लाख
- टाटा
सिएराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.49 - 21.29 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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