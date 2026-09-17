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कार 15 साल पुरानी है? स्क्रैप करें या नहीं?

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Sep 17, 2026, 06:22 PM
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कार 15 साल पुरानी है? स्क्रैप करें या नहीं?
हाइलाइट्स
  • निजी कारों की आमतौर पर 15 साल बाद फिटनेस जांच होती है.
  • पुरानी कार को स्क्रैप कराने पर आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं.
  • दिल्ली-एनसीआर में डीजल और पेट्रोल कारों के लिए उम्र की पाबंदियां ज्यादा सख्त हैं.

कई मालिक सालों तक अपनी पुरानी कार को तब तक चलाते रहे, जब तक वे चला सकते थे. लेकिन अब स्थिति अलग है. भारत की वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी धीरे-धीरे पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट, ज्यादा टैक्स और सख्त नियमों की तरफ ले जा रही है.

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इसका तरीका सीधा है. पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कारों को हटाना और ज्यादा साफ और सुरक्षित कारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना. हालांकि, कई कार मालिक अभी भी यह नहीं जानते कि जब उनकी कार अपनी कानूनी उम्र पूरी कर लेती है, तो उसके बाद क्या होता है, भले ही उन्होंने स्क्रैपेज के नियमों के बारे में कई बार सुना हो.

गाड़ी कब बहुत पुरानी मानी जाती है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं और आपके पास किस तरह की गाड़ी है.

भारत में ज्यादातर निजी गाड़ियों का पहला रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए वैध होता है. इस अवधि के बाद कार की जांच किसी मान्यता प्राप्त जांच केंद्र पर करानी होती है.

अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है, तो आमतौर पर उसका रजिस्ट्रेशन अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. अगर वह टेस्ट पास नहीं करती, तो उसे एंड-ऑफ-लाइफ वाहन यानी ELV माना जा सकता है और वह स्क्रैप कराने के लिए योग्य हो सकती है.

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दिल्ली-एनसीआर के अलग नियम

दिल्ली-एनसीआर में नियम काफी सख्त हैं.

  • डीजल गाड़ियों को 10 साल के बाद चलाने की अनुमति नहीं है.
  • पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल के बाद चलाने की अनुमति नहीं है.

कई दूसरे राज्यों के विपरीत, यहां फिटनेस सर्टिफिकेट आमतौर पर इन सीमाओं को नहीं बदलता. अगर उम्र की सीमा पार करने के बाद कोई गाड़ी सार्वजनिक सड़कों पर चलती हुई पाई जाती है, तो उसे जब्त करके स्क्रैप किया जा सकता है.

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कई मालिक पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप क्यों करा रहे हैं?

स्क्रैपेज पॉलिसी सिर्फ पुरानी कारों को हटाने के बारे में नहीं है. इसमें उन मालिकों के लिए कई आर्थिक फायदे भी दिए जाते हैं, जो योग्य गाड़ियों को अधिकृत केंद्रों पर स्क्रैप कराने का विकल्प चुनते हैं.

रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा यानी RVSF में गाड़ी स्क्रैप कराने के बाद मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी CoD दिया जाता है. यह सर्टिफिकेट नई गाड़ी खरीदने की लागत को कम करने में मदद कर सकता है.

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गाड़ी स्क्रैप कराने के बाद आपको क्या फायदे मिल सकते हैं?

गाड़ी और राज्य के आधार पर, नई गाड़ी खरीदते समय इन सभी फायदों से मिलने वाली कुल बचत काफी बड़ी हो सकती है.

स्क्रैप की कीमत. गाड़ी के वजन और उसमें इस्तेमाल सामग्री की कीमत के आधार पर.

रोड टैक्स में छूट. निजी गाड़ियों के लिए 25% तक.

रजिस्ट्रेशन फीस में छूट. योग्य रजिस्ट्रेशन पर पूरी फीस माफ.

निर्माता की ओर से छूट. हिस्सा लेने वाले वाहन निर्माताओं की ओर से अतिरिक्त फायदे.

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क्या गाड़ी का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेचा जा सकता है?

दिलचस्प बात यह है कि हां. अगर खरीदार उस समय नई गाड़ी खरीदना नहीं चाहता है, तो मंजूर व्यवस्था के जरिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को किसी दूसरे योग्य खरीदार को ट्रांसफर या बेचा जा सकता है. इससे कुछ मालिकों के लिए यह सर्टिफिकेट सिर्फ स्क्रैप कराने का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त संपत्ति बन गया है.

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गाड़ी स्क्रैप कराने की प्रक्रिया कैसे काम करती है?

यह प्रक्रिया लोगों की सोच से काफी आसान है.

चरण 1. अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र चुनें

पहला कदम आधिकारिक पोर्टल के जरिए सरकार से मंजूर रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा यानी RVSF चुनना है. अनौपचारिक बाजार में गाड़ी खरीदने-बेचने से बचें, क्योंकि उनके पास वैध स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं होता.

चरण 2. लंबित चीजें पूरी करें

स्क्रैपिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें.

  • गाड़ी का कोई लोन बाकी न हो.
  • हाइपोथिकेशन हटा दिया गया हो.
  • लंबित चालान का भुगतान कर दिया गया हो.
  • रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध हों.

आमतौर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले इन चीजों की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जांच की जाती है.

चरण 3. गाड़ी की जांच और मूल्यांकन

स्क्रैपिंग केंद्र इन चीजों की जांच करता है.

  • चेसिस नंबर.
  • रजिस्ट्रेशन की जानकारी.
  • गाड़ी की स्थिति.
  • इंजन और गियरबॉक्स जैसे मुख्य हिस्से.

स्क्रैप के बदले मिलने वाली रकम गाड़ी के वजन और उसमें मौजूद सामग्री की कीमत पर निर्भर करती है.

चरण 4. रजिस्ट्रेशन रद्द होना

स्क्रैपिंग पूरी होने के बाद केंद्र गाड़ी को नष्ट किए जाने का सबूत सिस्टम पर अपलोड करता है और डी-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है. इसके बाद कार को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है.

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अगर आप गाड़ी स्क्रैप नहीं कराने का फैसला लेते हैं तो क्या होगा?

कई मालिक सोचते हैं कि वे अपनी पुरानी कार को जितने समय तक चाहें, चलाते रह सकते हैं. लेकिन वास्तव में पुरानी कार को सड़क पर बनाए रखना लगातार महंगा होता जा रहा है.

मालिकों को इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है.

  • फिटनेस टेस्ट की ज्यादा लागत.
  • ग्रीन टैक्स.
  • बार-बार नियमों से जुड़ी जांच.
  • रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने का खर्च.
  • एक्सपायर हो चुके फिटनेस सर्टिफिकेट पर जुर्माने का जोखिम.

समय के साथ ये सभी खर्च बढ़ सकते हैं. ऐसे में पुरानी गाड़ी को बनाए रखने के बजाय उसे बदलना ज्यादा किफायती हो सकता है.

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सरकार वाहन स्क्रैपेज को बढ़ावा क्यों दे रही है?

यह पॉलिसी सिर्फ प्रदूषण कम करने के बारे में नहीं है.

पुरानी गाड़ियां आमतौर पर.

  • ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं.
  • ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करती हैं.
  • इनमें आधुनिक सुरक्षा फीचर्स की कमी होती है.
  • इनके रखरखाव का खर्च ज्यादा होता है.

स्क्रैपिंग से स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर और दूसरे कीमती हिस्सों जैसी सामग्रियों को दोबारा इस्तेमाल और रीसायकल करने में भी मदद मिलती है, जिनका इस्तेमाल नई गाड़ियां बनाने में किया जा सकता है.

क्या हर बार स्क्रैप करना ही सही फैसला है?

जरूरी नहीं. भारत के कई हिस्सों में अच्छी तरह से रखी गई और फिटनेस टेस्ट पास करने वाली गाड़ी के पास अभी भी कई साल चलने की क्षमता हो सकती है. हालांकि, मालिकों को रिन्यूअल, टैक्स, मरम्मत और नियमों से जुड़े खर्च की तुलना स्क्रैपेज पॉलिसी से मिलने वाले फायदों से करनी चाहिए. कुछ कारों के लिए स्क्रैप करना आर्थिक रूप से बेहतर फैसला हो सकता है, खासकर पुरानी डीजल कारों और उन कारों के लिए जिनका ज्यादा इस्तेमाल होता है और जो बार-बार खराब होती हैं.

गाड़ी के 15 साल पूरे होने से पहले मालिकों को क्या पता होना चाहिए?

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी धीरे-धीरे भारतीय सड़कों पर गाड़ियों की उम्र को बदल रही है. हालांकि, गाड़ी के 15 साल पूरे होने का यह मतलब जरूरी नहीं है कि उसे स्क्रैप ही करना होगा. लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि मालिकों को कई तरह की जांच, रिन्यूअल खर्च और नियमों से जुड़ी जरूरतों के लिए तैयार रहना होगा.

अगर आपकी गाड़ी इस उम्र के करीब पहुंच रही है, तो समय रहते अपने विकल्पों को जानना जरूरी है. पहले से तैयारी करने से आप बेवजह के खर्च से बच सकते हैं और पॉलिसी के तहत मिलने वाले फायदों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराएं, उसे बेचें या स्क्रैप कराएं.

# scrappage policy# News# Auto Industry

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