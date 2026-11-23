वियतनामी EV निर्माता कंपनी 'विनफास्ट' (VinFast) कैलेंडर वर्ष 2027 की पहली छमाही में कम से कम तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी का इरादा भारत में अलग-अलग सेगमेंट और बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने का है, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, अलग-अलग उपयोगों और कई तरह के चार्जिंग विकल्पों को कवर करेंगे. कंपनी 2027 की शुरुआत में मास-मार्केट मॉडलों के साथ भारत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की शुरुआत करेगी.

विनफास्ट अपने Evo, Kyo और Kinet मॉडल्स पर आधारित तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर विकसित कर रहा है. Evo को एक किफायती विकल्प के तौर पर पेश किया गया है, Kyo एक फैमिली स्कूटर है, जबकि Kinet एक प्रीमियम मॉडल होगा—एक ऐसा स्पोर्टी स्कूटर, जिसकी परफॉरमेंस और स्टाइलिंग इसके प्रीमियम होने के अनुरूप है.

विनफास्ट इन मॉडलों में बदलाव कर रही है, ताकि ये भारतीय ग्राहकों की पसंद और बाज़ार की ज़रूरतों के हिसाब से ढल सकें. हालाँकि ये तीनों मॉडल अभी वियतनाम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन भारत के लिए तैयार किए जाने वाले मॉडलों में बदला हुआ चेसिस, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, फुटबोर्ड के लिए बेहतर जगह और ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होगी. इनके फाइनल स्पेसिफिकेशन और कीमत की जानकारी लॉन्च के समय, यानी 2027 की शुरुआत में ही दी जाएगी.

विनफास्ट इंडिया के टू-व्हीलर डिवीज़न के CEO अनुराग सक्सेना ने कहा, "इन मॉडल्स को बिल्कुल शुरुआत से विकसित किया जाएगा, इसलिए इनकी नींव पूरी तरह से नई होगी. इनकी क्वालिटी, टच और फील, तथा राइड का अनुभव वियतनाम-स्पेक मॉडल्स जैसा ही रहेगा.

विनफास्ट भारत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो के लिए कई तरह के चार्जिंग विकल्प देने की योजना बना रही है. कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि विनफास्ट किसी कीमत की होड़ में नहीं है, बल्कि वह ऐसे उत्पाद पेश करेगी जो ग्राहकों को उनके पैसे का पूरा मूल्य (वैल्यू-फॉर-मनी) देंगे। भारत के 35 शहरों में विनफास्ट के 55 से ज़्यादा डीलर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं.