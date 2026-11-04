विनफास्ट MPV 7 की कीमत में रु.4.10 लाख की हुई कटौती, अब कीमत रु.20.39 लाख
- MPV7 की कीमत अब रु.20.39 लाख (एक्स-शोरूम) है
- इसे भारत में 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था
- अभी भी एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है
विनफास्ट ने भारत में अपनी MPV 7 के लॉन्च के पहले साल के भीतर ही इसकी कीमतें कम कर दी हैं. अब इसकी कीमत रु.20.39 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इस साल अप्रैल में इसके लॉन्च के समय की कीमत से रु.4.10 लाख कम है. कंपनी के लिए यह इलेक्ट्रिक MPV कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है; शुरुआत में इसकी बिक्री तीन अंकों (100 से ऊपर) में थी, जो पिछले कुछ महीनों में घटकर दो अंकों (100 से नीचे) पर आ गई है.
कीमत में यह कमी संभवतः सेगमेंट में मौजूद प्रतिद्वंद्वी कारों, जैसे कि किआ कारेंज क्लैविस EV, से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का एक उपाय है, जिनकी कीमत रु.18.04 लाख से लेकर रु.25 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. कागजों पर, कारेंज क्लैविस EV अपने विनफास्ट प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कहीं अधिक तकनीक से लैस है - विशेष रूप से महंगे वेरिएंट में - और कीमत में यह कमी संभवतः MPV7 को अधिक 'वैल्यू फॉर मनी' बनाने और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने का एक उपाय है.
MPV 7 अभी भी एक ही पूरी तरह से लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है. कीमत कम होने के बावजूद, MPV के स्पेसिफिकेशन्स या फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें आपको अभी भी कई फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑल-LED लाइटिंग, 19-इंच के अलॉय व्हील्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरी और तीसरी पंक्ति के लिए AC वेंट्स, 4 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और बहुत कुछ.
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, MPV7 में 60.13 kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 200 bhp की पीक ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करती है. यह पावर फ्रंट व्हील्स तक पहुंचती है. विनफास्ट (VinFast) का दावा है कि यह गाड़ी 10 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और एक बार फुल चार्ज करने पर 517 km तक की रेंज देती है. MPV7 को 10 से 70% तक फास्ट चार्ज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है.
निजी खरीदारों के अलावा, MPV 7 को 'लिमो ग्रीन EV' के रूप में फ्लीट खरीदारों को भी बेचा जाता है.
लोकप्रिय विनफ़ास्ट मॉडल
- विनफ़ास्ट
वीएफ एमपीवी 7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.49 लाख
- विनफ़ास्ट
वीएफ6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.13 - 21.22 लाख
- विनफ़ास्ट
वीएफ7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.23 - 29.57 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- EICMA 2026 की टॉप 5 मोटरसाइकिलें: हीरो एक्सपल्स 450 से लेकर हिमालयन 750 तक जानें कौन-कौन सी बाइक्स हुईं पेश2026 के मिलान मोटरसाइकिल शो, यानी EICMA में कई दिलचस्प मोटरसाइकिलें पेश की गई हैं। यहाँ हमारी चुनी गई टॉप 5 मोटरसाइकिलें हैं, जिनके भारत में लॉन्च होने की संभावना है.4 मिनट पढ़े
- अगर भारतीय एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी किसी आवारा जानवर से टकरा जाए, तो क्या होता है? जानिएएक्सप्रेसवे पर किसी आवारा जानवर से टकराने पर गाड़ी की मरम्मत का खर्च काफी ज्यादा आ सकता है. कॉम्प्रिहेन्सिव इंश्योरेंस में इस नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होगा। अगर लापरवाही साबित हो जाती है, तो आप NHAI या टोल ऑपरेटर से मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं.10 मिनट पढ़े
- विनफास्ट MPV 7 की कीमत में रु.4.10 लाख की हुई कटौती, अब कीमत रु.20.39 लाखविनफास्ट की इलेक्ट्रिक MPV अभी भी एक ही, पूरी तरह से सुसज्जित (fully loaded) ट्रिम में उपलब्ध है.1 मिनट पढ़ें
- नेशनल लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक ई-चालान का निपटारा कैसे करें: जुर्माना माफ कराने या कम करवाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइडनेशनल लोक अदालत पात्र वाहन चालकों को उनके लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने में मदद कर सकती है, लेकिन अपनी पात्रता जरूर जांच लें.1 मिनट पढ़ें
- मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक भारत में रु.78.50 लाख में हुई लॉन्चWLTP टेस्ट साइकिल के अनुसार, फुल चार्ज होने पर 'मेड-इन-इंडिया' GLC इलेक्ट्रिक 700 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करेगी.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026: आने वाली KTM 450 RC को किया गया पेशपैरेलल-ट्विन इंजन वाली KTM 450 RC का प्रोडक्शन 2027 के आखिर में शुरू करने की योजना है और इस बाइक को 2028 मॉडल के तौर पर लॉन्च किया जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- नई कावासाकी Z650 S, रु.7.59 लाख में हुई लॉन्चकावासाकी Z650 S में नई ‘Z’ स्टाइलिंग, 4.3-इंच का TFT डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, जबकि इसमें 649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन बरकरार रखा गया है.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026: हीरो एक्सपल्स स्क्रैम्बलर 250 कॉन्सेप्ट पेश किया गयाहीरो ने EICMA 2026 में 'एक्सपल्स स्क्रैम्बलर 250' कॉन्सेप्ट के ज़रिए एक्सपल्स 210 को एक स्क्रैम्बलर मेकओवर दिया है.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026: हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440 पेश की गईहार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440 भारत में बनी X440 पर आधारित है. इसमें वही इंजन और चेसिस इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन पारंपरिक हार्ली-डेविडसन क्रूज़र जैसा है.1 मिनट पढ़ें