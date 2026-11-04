विनफास्ट MPV 7 की कीमत में रु.4.10 लाख की हुई कटौती, अब कीमत रु.20.39 लाख

विनफास्ट ने भारत में अपनी MPV 7 के लॉन्च के पहले साल के भीतर ही इसकी कीमतें कम कर दी हैं. अब इसकी कीमत रु.20.39 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इस साल अप्रैल में इसके लॉन्च के समय की कीमत से रु.4.10 लाख कम है. कंपनी के लिए यह इलेक्ट्रिक MPV कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है; शुरुआत में इसकी बिक्री तीन अंकों (100 से ऊपर) में थी, जो पिछले कुछ महीनों में घटकर दो अंकों (100 से नीचे) पर आ गई है.

कीमत में यह कमी संभवतः सेगमेंट में मौजूद प्रतिद्वंद्वी कारों, जैसे कि किआ कारेंज क्लैविस EV, से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का एक उपाय है, जिनकी कीमत रु.18.04 लाख से लेकर रु.25 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. कागजों पर, कारेंज क्लैविस EV अपने विनफास्ट प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कहीं अधिक तकनीक से लैस है - विशेष रूप से महंगे वेरिएंट में - और कीमत में यह कमी संभवतः MPV7 को अधिक 'वैल्यू फॉर मनी' बनाने और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने का एक उपाय है.

MPV 7 अभी भी एक ही पूरी तरह से लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है. कीमत कम होने के बावजूद, MPV के स्पेसिफिकेशन्स या फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें आपको अभी भी कई फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑल-LED लाइटिंग, 19-इंच के अलॉय व्हील्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरी और तीसरी पंक्ति के लिए AC वेंट्स, 4 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और बहुत कुछ.

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, MPV7 में 60.13 kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 200 bhp की पीक ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करती है. यह पावर फ्रंट व्हील्स तक पहुंचती है. विनफास्ट (VinFast) का दावा है कि यह गाड़ी 10 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और एक बार फुल चार्ज करने पर 517 km तक की रेंज देती है. MPV7 को 10 से 70% तक फास्ट चार्ज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है.

निजी खरीदारों के अलावा, MPV 7 को 'लिमो ग्रीन EV' के रूप में फ्लीट खरीदारों को भी बेचा जाता है.