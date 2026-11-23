विनफास्ट VF5 का भारत में लॉन्च 2027 में लॉन्च तय, 'ग्रीनSM' सब-ब्रांड के तहत एक और भी मॉडल भी आ सकता है
- VF5 SUV, 'ग्रीन SM' फ्लीट का दूसरा मॉडल, 2027 में आएगा
- अपडेटेड VF5 में नई स्टाइलिंग, बड़ी बैटरी और ज़्यादा रेंज मिलेगी
- नई VF5 भारत में 'भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027' में डेब्यू कर सकती है
विनफास्ट ने पुष्टि की है कि भारतीय बाजार के लिए उसका चौथा इलेक्ट्रिक वाहन 2027 में आएगा. यह चौथा मॉडल, जो देश में ब्रांड का सबसे किफायती वाहन होगा, VF5 SUV है. हाल ही में वैश्विक बाजारों में इसे एक फेसलिफ्ट (अपडेट) दिया गया है. उम्मीद है कि इस इलेक्ट्रिक SUV के साथ विनफास्ट का दूसरा मॉडल भी आएगा, जो कंपनी के 'ग्रीन SM' (फ्लीट-केंद्रित) सब-ब्रांड का हिस्सा होगा. हालांकि इस दूसरे 'ग्रीन SM' मॉडल के नाम की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह नई VF5 का ही फ्लीट वेरिएंट होगा.
साइज के मामले में, VF5 की लंबाई 4 मीटर से कम है, जिससे यह टाटा नेक्सॉन EV, किआ सिरोस EV और ह्यून्दे की आने वाली सबकॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV जैसे मॉडलों की सीधी प्रतिद्वंद्वी बन जाती है.
विनफास्ट VF5 फेसलिफ्ट: स्टाइलिंग में बदलाव
VF5 ने पहली बार 2022 की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर दस्तक दी थी. इसमें एक ऐसी 'फैमिली डिज़ाइन लैंग्वेज' का इस्तेमाल किया गया है, जिसे भारत में हम सबसे पहले VF6 और VF7 SUV के ज़रिए देखेंगे. अब, इस SUV को अपना पहला बड़ा 'मिड-लाइफसाइकिल अपडेट' मिला है, जिसके तहत इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं.
सबसे पहले लुक की बात करें तो, अपडेटेड VF5 का सामने का हिस्सा अब ज़्यादा बॉक्सी और सीधा (अपराइट) लगता है. इसके बोनट, लाइट क्लस्टर, बंपर और फेंडर के डिज़ाइन में काफी बदलाव किए गए हैं. सिग्नेचर LED डे-टाइम रनिंग लैंप अब बोनट के निचले हिस्से में ज़्यादा सपाट लगे हैं, और इनके बीच में विनफास्ट (VinFast) का 'V' लोगो दिया गया है. हेडलैंप अब ज़्यादा स्लीक और आयताकार प्रोजेक्टर यूनिट्स हैं, जिन्हें बंपर के अंदर लगाया गया है. बंपर के निचले हिस्से में मौजूद सेंट्रल एयर इनटेक अब पहले से बड़ा है, जिसमें सिल्वर इंसर्ट्स के साथ एक बारीक ग्रिल पैटर्न दिया गया है. गाड़ी के सामने के हिस्से में दिखने वाले काले प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी काफी कम कर दिया गया है.
किनारों की तरफ, ज़्यादा शार्प दिखने वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. वहीं पीछे की तरफ, VF5 में अब स्प्लिट-लाइट-क्लस्टर सेटअप नहीं है; इसकी जगह स्लीक लाइट्स दी गई हैं जो बंपर पर नीचे होने के बजाय, रियर लाइट बार के किनारे पर लगी हैं.
अंदर की तरफ, नए VF5 में पिछले मॉडल के मुकाबले बड़े बदलाव किए गए हैं. इसके कैबिन का डिज़ाइन पूरी तरह से नया लगता है; इसमें नए और ज़्यादा एंगुलर (कोणीय) डिज़ाइन वाला फ्लोटिंग डैशबोर्ड, नई अपहोल्स्ट्री और नए डोर कार्ड दिए गए हैं. स्टीयरिंग का डिज़ाइन अब चौकोर (स्क्वायर्ड-ऑफ) है. वहीं, पुरानी कार में मौजूद डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन की जगह अब एक सिंगल 10-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन ने ले ली है, जिससे इस EV को और भी मिनिमलिस्ट (साफ़-सुथरा और सरल) लुक मिलता है.
फीचर्स की बात करें तो, नई VF5 में कई तकनीकें दी गई हैं, जैसे कि ऑल-LED लाइटिंग, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन और वॉयस असिस्टेंट के साथ 10-इंच की टचस्क्रीन, 6 एयरबैग, NFC कार्ड-बेस्ड की (key), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और बहुत कुछ मिलता है.
विनफास्ट VF5 फेसलिफ्ट: पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो, इस अपडेट में पुराने 37.23 kWh बैटरी यूनिट के साथ-साथ एक नया 43 kWh बैटरी का विकल्प भी दिया गया है. इसमें एक नई इलेक्ट्रिक मोटर भी है, जो पहले (134 bhp) की तुलना में कम ताकत (97 bhp) बनाती है, लेकिन इसका टॉर्क पहले (135 Nm) से ज़्यादा, यानी 180 Nm है. नए बैटरी पैक से NEDC साइकिल पर रेंज बढ़कर 370 km हो गई है, और दोनों ही बैटरी 60 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं.
विनफास्ट VF5 ग्रीन
VF5 के 'ग्रीन SM' फ्लीट वेरिएंट में, निजी खरीदारों के लिए बनाए गए मॉडल जैसी ही स्टाइलिंग और केबिन डिज़ाइन अपडेट मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स नहीं दिए गए हैं - जैसे कि 6 एयरबैग, वायरलेस फोन चार्जर, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग और लेदरेट अपहोल्स्ट्री. हालांकि, इसमें 10-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, VF5 ग्रीन केवल पुरानी 37.23 kWh बैटरी के साथ आता है, जो NEDC साइकिल के अनुसार 320 km तक की रेंज देने का दावा करती है.
लोकप्रिय विनफ़ास्ट मॉडल
- विनफ़ास्ट
वीएफ एमपीवी 7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.49 लाख
- विनफ़ास्ट
वीएफ6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.13 - 21.22 लाख
- विनफ़ास्ट
वीएफ7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.23 - 29.57 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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