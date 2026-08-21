फोक्सवैगन ने भारत के लिए नई सब-4-मीटर SUV की पुष्टि की, 2027 में होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 21, 2026
हाइलाइट्स
- इस एसयूवी की लंबाई 4 मीटर से कम होगी
- यह फोक्सवैगन के MQB-A0-IN प्लैटफ़ॉर्म पर आधारित होगी
- उम्मीद है कि इसमें स्कोडा काइलाक वाले ही पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे
फोक्सवैगन इंडिया ने आधिकारिक तौर पर अगले साल भारत में एक नई सब-4-मीटर SUV लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है. यह संभवतः देश में ब्रांड की सबसे किफायती एसयूवी होगी. यह एसयूवी MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसे खास तौर पर भारत के लिए विकसित किया गया था. कंपनी का कहना है कि वह सुरक्षा, लोकलाइज़ेशन, टेक्नोलॉजी और बाज़ार की ज़रूरतों पर ध्यान देगी.
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उम्मीद है कि यह स्कोडा काइलाक के साथ अपने अंडरपिनिंग्स शेयर करेगी
जब से भारत में फोक्सवैगन पोलो की बिक्री बंद हुई है, तब से यह ब्रांड सब-4-मीटर सेगमेंट से गायब है. अब इस कमी को आने वाली एसयूवी पूरा करेगी. उम्मीद है कि यह एसयूवी स्कोडा काइलाक का ही एक वर्ज़न होगी; फोक्सवैगन ने कन्फर्म किया है कि यह MQB A0 IN प्लेटफ़ॉर्म पर बनी होगी. नई फोक्सवैगन एसयूवी में भी काइलाक वाले ही इंजन और ट्रांसमिशन होने की उम्मीद है, लेकिन इसका डिज़ाइन फोक्सवैगन की मौजूदा एसयूवी जैसा होगा.
इस एसयूवी में भी वही 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो इसकी सिस्टर कार स्कोडा में है, और इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे. हालांकि, फोक्सवैगन में अभी काइलाक में मिलने वाले 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स आ सकता है. स्कोडा और फोक्सवैगव धीरे-धीरे अपनी 'India 2.0' कारों की रेंज से 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर को हटा रही हैं, इसलिए सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में भी ऐसा ही हो सकता है. हमें उम्मीद है कि नई फोक्सवैगन एसयूवी की कीमत स्कोडा काइलाक की तरह ही लगभग रु.8-9 लाख से शुरू होगी.
भारत में 2027 में लॉन्च
फोक्सवैगन ने कहा है कि नई एसयूवी को भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया जाएगा और इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा. यह नई SUV सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आएगी, जहाँ पहले से ही कड़ी टक्कर है; ग्राहकों की SUV पसंद के कारण पिछले कुछ सालों में इस सेगमेंट की ज़बरदस्त मांग रही है. यह टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, ह्यून्दे वेन्यू, किआ सॉनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसे पॉपुलर मॉडल्स को टक्कर देगी.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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